Готовим из свежей крапивы: 20 витаминных рецептов в вашу кулинарную книгу

Вряд ли найдется человек, который не знаком со жгучим нравом крапивы. И дети, и взрослые пытаются избежать встречи с норовистым растением в саду — ожоги кожи довольно болезненны, а если еще и аллергия есть… И все же многие относятся с уважением к этому растению: она не так плоха, как может показаться не первый взгляд.
Судите сами: крапива богата витаминами и микроэлементами, ее используют в косметологии. Какая девушка не знает о пользе крапивных лосьонов и бальзамов для силы волос! А какое удобрение получается из ее зеленых стеблей и листьев — томаты и капуста растут как на дрожжах. Более того — крапиву еще и есть можно. Многочисленные рецепты можно отыскать не только в русской кухне, но и в кулинарных книгах Скандинавии, Италии, Испании, Германии, Франции, Болгарии, Чехии, а в Англии даже пиво из крапивы варят.
Польза крапивы
Эта жгучая красотка богата витаминами А, PP, B1, B2, С, калием, магнием, кальцием, натрием, железом, йодом, фосфором, каротином и многими аминокислотами, поэтому употребление этого растения благоприятно воздействует на весь организм.
А сколько разнообразных блюд можно приготовить из крапивы! Полезные, вкусные — пальчики оближешь! Чтобы щи и салаты удались на славу, возьмите на заметку «крапивные секретики»:
- для приготовления блюд лучше всего подходят молодые листья, собранные с мая по июль;
- если вы захотите запастись крапивой на зиму, сушить листья рекомендуется в проветриваемом месте, избегая попадания прямых солнечных лучей;
- при работе с крапивой, естественно, необходимо использовать перчатки;
- если свежие листья ошпарить и ополоснуть проточной холодной водой, тогда крапива вас больше не обожжет;
- при приготовлении горячих блюд крапиву добавляют в последнюю очередь, так как высокие температуры уничтожают ее полезные свойства.
Первые блюда
Какая дачная весна обходится без крапивных щей и зеленых супов? Ароматные, наваристые, из первой зелени, собранной в укромных уголках вашего участка. И тут пользы сразу две: прополочная и витаминная. Что выполол, то и съел.
Крапивные щи
Ингредиенты
- Говядина — 500 г
- Картофель — 3 шт.
- Крапива — 300 г
- Зеленый лук, петрушка, укроп — 100 г
- Растительное масло — 3 ст. ложки
- Соль, специи, сметана — по вкусу
Приготовление
- Отварить мясо в 3 л воды, вынуть, порезать и вернуть в бульон.
- Добавить порезанный картофель и проварить до мягкости.
- Добавить нашинкованную зелень и варить еще не более 5 минут. Посолить, добавить масло и специи.
- В тарелку при подаче по желанию положить ложку сметаны.
Зеленый борщ
Ингредиенты
- Мясо на кости — 600 г
- Картофель — 3 шт.
- Лук — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Свёкла — 1 шт.
- Помидоры — 2 шт.
- Болгарский перец — 1 шт.
- Крапива, шпинат и щавель — по 200 г
- Петрушка, укроп, соль, специи — по вкусу
- Яйца, чеснок и сметана для украшения
Приготовление
- Мясо отварить до готовности в 3 л воды, вынуть, порезать и вернуть в бульон.
- Добавить порезанный картофель.
- Мелко порезать лук, свёклу и морковь, протушить на сковороде минут 10. Снять с помидоров кожицу, нарезать, добавить к овощам и тушить до превращения их в пюреобразную массу.
- Перец порезать соломкой, добавить к пюре, перемешать и протушить пару минут.
- Когда картофель станет мягким, добавить овощи и нашинкованную зелень. Проварить на слабом огне еще пару минут, посолить и поперчить.
- При подаче в тарелку положить половинку сваренного яйца, мелко нарезанный зубчик чеснока и ложку сметаны.
Кавказский суп с зеленью
Ингредиенты
- Мясной или овощной бульон — 1 л
- Картофель — 3 шт.
- Лук — 1 шт.
- Чеснок — 2-3 зубчика
- Крапива и шпинат — по 250 г
- Аджика (или щепотка красного перца) — 2-3 ч. ложки
- Мацони (или густой кефир) — 500 г
- Соль и специи — по вкусу
Приготовление
- В бульоне отварить порезанный картофель.
- Лук и чеснок порезать и потушить на растительном масле минут 10, постоянно помешивая.
- В кастрюлю положить нашинкованную зелень и проварить пару минут. Добавить лук с чесноком, аджику, соль, специи, перемешать, снять с огня и остудить.
- Блендером измельчить суп в пюре и добавить мацони.
Французский крапивный крем-суп
Ингредиенты
- Куриный бульон — 1 л
- Крапива — 1 кг
- Лук — 2 шт.
- Рис — 150 г
- Оливковое масло — 50 мл
- Соль и специи — по вкусу
Приготовление
- Порезанный лук потушить на масле до мягкости.
- В бульон всыпать рис и отварить до готовности.
- Добавить готовый лук, нашинкованную крапиву и проварить не более 5 минут. Добавить соль и специи.
- Остывший суп измельчить блендером в пюре.
Вторые блюда
Оказывается, помимо вкусных щей из крапивы можно приготовить не менее аппетитные вторые блюда. И опять разнообразие рецептов приятно удивляет. Жгучая красавица превосходно себя чувствует в запеканках, котлетах и даже восхитительных зеленых оладушках.
Крапивная запеканка
Ингредиенты
- Рис — 50 г
- Крапива — 700 г
- Сливочное масло — 100 г
- Мука — 150 г
- Молоко — 300 мл
- Сыр — 50 г
- Яйца — 3 шт.
- Соль и специи — по вкусу
Приготовление
- В глубокой сковороде обжарить в масле муку до золотистого оттенка. Добавить предварительно сваренный рис и нашинкованную крапиву, помешать и протомить минут 5.
- Влить молоко, постоянно помешивая содержимое сковороды. Добавить соль и специи, перемешать и чуть остудить.
- Взбить яйца с натертым сыром, смешать с «кашей», выложить в смазанную маслом форму и запечь в духовке.
Равиоли с крапивой и шампиньонами
Ингредиенты
Для теста
- Мука — 350 г
- Яйца — 3 шт.
- Вода — 1 ст. ложка
- Оливковое масло — 1 ст. ложка
- Соль — щепотка
Для начинки
- Картофель — 2 шт.
- Лук — 1 шт.
- Шампиньоны — 200 г
- Крапива — 300 г
- Яйцо — 1 шт.
- Оливковое масло — 2 ст. ложки
- Соль, специи — по вкусу
Приготовление
- В просеянную муку добавить слегка взбитые яйца, масло, воду и соль и перемешать. Вымесить крутое тесто, накрыть пленкой и убрать в холодильник на полчаса.
- Картофель отварить, остудить и размять до состояния пюре.
- Мелко нарезать лук и шампиньоны, потушить их на сковороде в растительном масле минут 10. Добавить нашинкованную крапиву и протушить еще не более 5 минут на небольшом огне.
- В миске смешать картофель, яйцо и охлажденные грибы с крапивой, соль и специи.
- Тонко раскатать тесто, стаканом вырезать кружки и выложить на них начинку, завернуть и защипнуть края. Подсушить равиоли и потом отварить в кипящей подсоленной воде (до всплытия).
Венгерская яхния из крапивы
Ингредиенты
- Крапива — 500 г
- Лук — 2 шт.
- Зелёный лук — 100 г
- Томатная паста — 100 г
- Грецкие орехи — 100 г
- Оливковое масло — 2 ст. ложки
- Соль и специи — по вкусу
Приготовление
- Отварить крапиву в небольшом количестве подсоленной воды не более 5 минут, вынуть и блендером превратить в пюре.
- Мелко нарезанный лук потушить 5 минут, добавить томатное пюре, нашинкованный зеленый лук и крапиву, продолжить тушить до загустения.
- Добавить соль и специи.
- При подаче украсить порезанными орехами.
Рыбные котлеты с крапивой
Ингредиенты
- Белая рыба (хек или минтай) — 1 кг
- Крапива — 400 г
- Лук — 1 шт.
- Морковь — 2 шт.
- Яйца — 2 шт.
- Сливочное масло — 1 ст. ложка
- Соль и специи — по вкусу
- Мука для панировки
Приготовление
- Отварить рыбу, остудить, удалить кости и измельчить.
- Мелко нарезанные крапиву, лук и натертую морковь потушить минут 5 и смешать с рыбой.
- Добавить яйца, масло, соль и специи.
- Хорошо перемешать и сформировать котлеты. Обвалять в муке и пожарить.
Зелёные оладьи
Ингредиенты
- Крапива и шпинат — по 200 г
- Зелёный лук — 100 г
- Яйца — 2 шт.
- Молоко — 400 мл
- Мука — 300 г
- Разрыхлитель — 1,5 ч. ложки
- Соль — щепотка
- Масло для жарки
Приготовление
- Крапиву, шпинат, зелёный лук поместить в дуршлаг, опустить на пару минут в кипящую воду, вынуть и мелко нашинковать.
- Взбить яйца, влить молоко, добавить зелень, смешанную с разрыхлителем муку, соль и перемешать.
- В разогретое на сковороде масло ложкой выкладывать тесто и обжаривать с обеих сторон.
Выпечка
Как и с любой зеленью, с крапивой получается вкусная выпечка. Пироги и пирожки особенно удаются! Но для громкого успеха ей нужна душевная компания: крапива хорошо сочетается с рисом, пшеном, булгуром, яйцами, зеленым или жареным луком, шпинатом, картофелем, грибами и молодыми сырами типа сулугуни, феты и брынзы. Смешивайте эти ингредиенты и получайте новые вкусы и интересные начинки для своих пирогов.
Пропорции подбирают по вкусу, например:
- на 1 кг крапивы взять 100 г риса и 5 яиц. Крапиву ошпарить и мелко порезать, смешать с отварным рисом и измельченными вареными яйцами, приправить солью и специями по вкусу.
Американские медовые зелёные кексы
Ингредиенты
- Сливочное масло — 225 г
- Патока — 150 г
- Мёд — 250 г
- Мука — 300 г
- Разрыхлитель — 1 ч. ложка
- Соль — 1 ч. ложка
- Яйца — 3 шт.
- Крапива — 100 г
Приготовление
- Крапиву обдать кипятком и пюрировать блендером.
- В кастрюле с толстым дном разогреть масло, патоку и мёд до первых пузырьков, снять с огня и остудить. Потом смешать с просеянной мукой, разрыхлителем и солью.
- Хорошо взбить яйца, влить в тесто и добавить крапиву.
- Смесь вылить в смазанные маслом формы и выпекать 40 минут при температуре в 170ºC.
Зелёный хлеб
Ингредиенты
- Квас — 300 мл
- Крапива и щавель — 300 г
- Мука — 500 г
- Сахар — 1 ст. ложка
- Соль — 1 ч. ложка
- Дрожжи — 25 г свежих или 8 г сухих
- Растительное масло — 100 мл
- Семечки и/или кунжут — 50 г
Приготовление
- Квас чуть подогреть и развести в нем сахар и дрожжи. Добавить 200 г просеянной муки и хорошо перемешать, поставить опару в тёплое место и дать подняться в два раза.
- Зелень проварить на слабом огне не более 5 минут, слить воду и блендером сделать пюре.
- Когда опара поднимется, добавить охлажденное пюре из зелени, соль, растительное масло, 30 г семян, 300 г муки и замесить. Должно получиться эластичное и не очень крепкое тесто.
- Сформировать хлеб и выложить в смазанную маслом форму. Сверху помазать желтком и посыпать остатками семян. Дать тесту еще подняться и выпекать минут 30-40 при температуре 220°C.
Салаты
Больше всего пользы крапива принесет в салатах — свежая, такая полезная, с особым вкусом. Те, кто однажды попробовал подобное дачное кушанье, не упустит возможности приготовить его вновь. Но не забудьте ошпарить харАктерную зелень, иначе кусаться она будет не только в руках, но и на языке.
Витаминный салат
Ингредиенты
- Крапива — 500 г
- Морковь — 100 г
- Зелёный лук, петрушка, укроп — 100 г
- Чеснок — 2-3 зубчика
- Орехи (грецкие, миндаль или фундук) — 50 г
- Сметана — 2-3 ст. ложки
- Соль и специи — по вкусу
Приготовление
- Крапиву на 2-3 минуты опустить в кипяток, отжать и нашинковать.
- Морковь натереть на терке. Зелень, чеснок и орехи мелко нарезать.
- Посолить, добавить специи и заправить сметаной.
Французский салат
Ингредиенты
- Крапива — 200 г
- Зелёный лук — 100 г
- Яйца — 2 шт.
- Редис — 4 шт.
- Маслины — 5-6 шт.
- Оливковое масло — 50 мл
- Лимонный сок — 1 ст. ложка
- Соль и специи — по вкусу
Приготовление
- Минуты на 3 опустить крапиву в кипяток, вынуть, отжать и нашинковать.
- Измельчить вареные яйца и лук. Редис нарезать кружками, маслины порезать на половинки.
- Смешать все с солью и специями, заправить маслом и соком лимона.
Соусы и закуски
И это еще не всё: соусы и закуски к столу! Если вы не слышали о крапивном песто, то нам с вами просто не о чем разговаривать)) А какой чудесный пряный пхали можно приготовить с ее участием! Записывайте рецепты, они вам еще пригодятся.
Соус из крапивы
Ингредиенты
- Крапива — 500 г
- Лук — 1 шт.
- Растительное масло — 4 ст. ложки
- Мука — 2 ст. ложки
- Сметана или жирные сливки — 100 г
- Соль и специи — по вкусу
Приготовление
- Крапиву залить кипятком на несколько минут, отжать и порезать.
- Нарезанный лук обжарить в масле до мягкости, добавить муку и протомить еще минут 5.
- Добавить крапиву, сметану, специи и протомить еще, пока масса не загустеет.
- Можно измельчить соус в блендере.
Крапивное песто
Ингредиенты
- Крапива — 400 г
- Кедровые или грецкие орехи — 100 г
- Оливковое масло — 50-100 мл
- Твердый сыр — 100 г
- Чеснок — 1-2 зубчика
- Соль — по вкусу
Приготовление
- Положить все ингредиенты в блендер и перемолоть.
Грузинский крапивный пхали
Ингредиенты
- Крапива — 400 г
- Орехи (грецкие или фундук) — 100 г
- Кинза и укроп — 100 г
- Половина маленькой луковицы
- Чеснок — 2 зубчика
- Уцхо-сунели — 0,5 ч. ложки
- Хмели-сунели — 0,5 ч. ложки
- Красный молотый перец — 0,5 ч. ложки
- Соль — по вкусу
Приготовление
- Крапивные листья положить в дуршлаг и опустить в кипящую воду на 3 минуты. Вынуть и мелко нашинковать.
- Очень мелко порезать зелень, лук и чеснок, измельчить орехи, смешать все с крапивой, специями и солью.
- Хорошо перемешать и сформировать небольшие шарики.
Напитки
Крапиву можно не только есть, но и пить! Вы удивитесь, но рецептов напитков из этого растения достаточно много. И даже если вы не любитель смузи, не пьете алкогольные напитки и до сих пор неоднозначно относитесь к травяным чаям, вам просто необходимо попробовать эти напитки по одной-единственной причине… все они приготовлены с использованием крапивы.
Английское крапивное пиво
Ингредиенты
- Крапива — 350 г
- Солод — 650 г
- Хмель — 15 г
- Корень имбиря — 5 г
- Сахар — 200 г
- Дрожжи — 10 г
- Вода — 3 л
Приготовление
- В большую кастрюлю положить измельченные крапиву и имбирь, залить водой, добавить солод, хмель и на слабом огне, помешивая, довести до кипения.
- Выключить огонь, всыпать сахар, перемешать и остудить.
- В пиво комнатной температуры добавить дрожжи и аккуратно перемешать. Когда начнётся брожение, пиво разлить по бутылкам и хорошо закупорить.
- Готовое пиво хранить в холодильнике.
Чай из крапивы
Ингредиенты
- Вода — 500 мл
- Листья и цветки крапивы — 50 г
Приготовление
- Цветки и нарезанную крапиву, залить горячей водой и на среднем огне довести до кипения, выключить огонь и накрыть кастрюлю крышкой.
- Дать настояться не менее 30 минут.
- Добавить сахар или мёд по вкусу. Крапива хорошо сочетается с шиповником.
Смузи
Ингредиенты
- Кефир или ряженка — 500 мл
- Крапива и щавель — по 25 г
- Киви — 1 шт.
- Яблоко — 1 шт.
- Финики без косточки — 4 шт.
- Лимонный сок — 1 ст. ложка
- Сахар — по вкусу
Приготовление
- Крапиву обдать кипятком.
- Киви, яблоко, финики и зелень порезать и положить в блендер. Добавить сахар и лимонный сок, измельчить, залить кефиром или ряженкой и взбить еще раз.
- Желательно выпить сразу.
Барекет
Ингредиенты
- Сахар — 125 г
- Крапива — 25 г
- Вода — 100 мл
- Лимонный сок — 100 мл
- Алкоголь — 200 мл
Приготовление
- Воду с сахаром довести до кипения, постоянно помешивая.
- В блендер положить нарезанные листья крапивы, влить сироп и лимонный сок, измельчить и процедить.
- Смешать с алкоголем, добавить кубики льда.
Попробуйте приготовить что-либо из предложенных вариантов или придумайте собственное блюдо, заменив на крапиву зелень (петрушку, укроп, кинзу, базилик — какую угодно!) в любимом рецепте. Приятного аппетита и крепкого здоровья!
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