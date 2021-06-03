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Готовим из свежей крапивы: 20 витаминных рецептов в вашу кулинарную книгу

Вряд ли найдется человек, который не знаком со жгучим нравом крапивы. И дети, и взрослые пытаются избежать встречи с норовистым растением в саду — ожоги кожи довольно болезненны, а если еще и аллергия есть… И все же многие относятся с уважением к этому растению: она не так плоха, как может показаться не первый взгляд.

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Судите сами: крапива богата витаминами и микроэлементами, ее используют в косметологии. Какая девушка не знает о пользе крапивных лосьонов и бальзамов для силы волос! А какое удобрение получается из ее зеленых стеблей и листьев — томаты и капуста растут как на дрожжах. Более того — крапиву еще и есть можно. Многочисленные рецепты можно отыскать не только в русской кухне, но и в кулинарных книгах Скандинавии, Италии, Испании, Германии, Франции, Болгарии, Чехии, а в Англии даже пиво из крапивы варят.

Польза крапивы

Эта жгучая красотка богата витаминами А, PP, B1, B2, С, калием, магнием, кальцием, натрием, железом, йодом, фосфором, каротином и многими аминокислотами, поэтому употребление этого растения благоприятно воздействует на весь организм. 

Готовим из свежей крапивы: 20 витаминных рецептов в вашу кулинарную книгу

А сколько разнообразных блюд можно приготовить из крапивы! Полезные, вкусные — пальчики оближешь! Чтобы щи и салаты удались на славу, возьмите на заметку «крапивные секретики»:

  • для приготовления блюд лучше всего подходят молодые листья, собранные с мая по июль;
  • если вы захотите запастись крапивой на зиму, сушить листья рекомендуется в проветриваемом месте, избегая попадания прямых солнечных лучей;
  • при работе с крапивой, естественно, необходимо использовать перчатки;
  • если свежие листья ошпарить и ополоснуть проточной холодной водой, тогда крапива вас больше не обожжет;
  • при приготовлении горячих блюд крапиву добавляют в последнюю очередь, так как высокие температуры уничтожают ее полезные свойства.

Первые блюда

Какая дачная весна обходится без крапивных щей и зеленых супов? Ароматные, наваристые, из первой зелени, собранной в укромных уголках вашего участка. И тут пользы сразу две: прополочная и витаминная. Что выполол, то и съел.

Крапивные щи

Ингредиенты

  • Говядина — 500 г
  • Картофель — 3 шт.
  • Крапива — 300 г
  • Зеленый лук, петрушка, укроп — 100 г
  • Растительное масло — 3 ст. ложки
  • Соль, специи, сметана — по вкусу

Готовим из свежей крапивы: 20 витаминных рецептов в вашу кулинарную книгу

Приготовление

  1. Отварить мясо в 3 л воды, вынуть, порезать и вернуть в бульон.
  2. Добавить порезанный картофель и проварить до мягкости.
  3. Добавить нашинкованную зелень и варить еще не более 5 минут. Посолить, добавить масло и специи.
  4. В тарелку при подаче по желанию положить ложку сметаны.

Зеленый борщ

Ингредиенты

  • Мясо на кости — 600 г
  • Картофель — 3 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Свёкла — 1 шт.
  • Помидоры — 2 шт.
  • Болгарский перец — 1 шт.
  • Крапива, шпинат и щавель — по 200 г
  • Петрушка, укроп, соль, специи — по вкусу
  • Яйца, чеснок и сметана для украшения

Готовим из свежей крапивы: 20 витаминных рецептов в вашу кулинарную книгу

Приготовление

  1. Мясо отварить до готовности в 3 л воды, вынуть, порезать и вернуть в бульон.
  2. Добавить порезанный картофель.
  3. Мелко порезать лук, свёклу и морковь, протушить на сковороде минут 10. Снять с помидоров кожицу, нарезать, добавить к овощам и тушить до превращения их в пюреобразную массу.
  4. Перец порезать соломкой, добавить к пюре, перемешать и протушить пару минут.
  5. Когда картофель станет мягким, добавить овощи и нашинкованную зелень. Проварить на слабом огне еще пару минут, посолить и поперчить.
  6. При подаче в тарелку положить половинку сваренного яйца, мелко нарезанный зубчик чеснока и ложку сметаны.

Кавказский суп с зеленью

Ингредиенты

  • Мясной или овощной бульон — 1 л
  • Картофель — 3 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Чеснок — 2-3 зубчика
  • Крапива и шпинат — по 250 г
  • Аджика (или щепотка красного перца) — 2-3 ч. ложки
  • Мацони (или густой кефир) — 500 г
  • Соль и специи — по вкусу

Готовим из свежей крапивы: 20 витаминных рецептов в вашу кулинарную книгу

Приготовление

  1. В бульоне отварить порезанный картофель.
  2. Лук и чеснок порезать и потушить на растительном масле минут 10, постоянно помешивая.
  3. В кастрюлю положить нашинкованную зелень и проварить пару минут. Добавить лук с чесноком, аджику, соль, специи, перемешать, снять с огня и остудить.
  4. Блендером измельчить суп в пюре и добавить мацони.

Французский крапивный крем-суп

Ингредиенты

  • Куриный бульон — 1 л
  • Крапива — 1 кг
  • Лук — 2 шт.
  • Рис — 150 г
  • Оливковое масло — 50 мл
  • Соль и специи — по вкусу

Готовим из свежей крапивы: 20 витаминных рецептов в вашу кулинарную книгу

Приготовление

  1. Порезанный лук потушить на масле до мягкости.
  2. В бульон всыпать рис и отварить до готовности.
  3. Добавить готовый лук, нашинкованную крапиву и проварить не более 5 минут. Добавить соль и специи.
  4. Остывший суп измельчить блендером в пюре.

Вторые блюда

Оказывается, помимо вкусных щей из крапивы можно приготовить не менее аппетитные вторые блюда. И опять разнообразие рецептов приятно удивляет. Жгучая красавица превосходно себя чувствует в запеканках, котлетах и даже восхитительных зеленых оладушках.

Крапивная запеканка

Ингредиенты

  • Рис — 50 г
  • Крапива — 700 г
  • Сливочное масло — 100 г
  • Мука — 150 г
  • Молоко — 300 мл
  • Сыр — 50 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Соль и специи — по вкусу

Готовим из свежей крапивы: 20 витаминных рецептов в вашу кулинарную книгу

Приготовление

  1. В глубокой сковороде обжарить в масле муку до золотистого оттенка. Добавить предварительно сваренный рис и нашинкованную крапиву, помешать и протомить минут 5.
  2. Влить молоко, постоянно помешивая содержимое сковороды. Добавить соль и специи, перемешать и чуть остудить.
  3. Взбить яйца с натертым сыром, смешать с «кашей», выложить в смазанную маслом форму и запечь в духовке.

Равиоли с крапивой и шампиньонами

Ингредиенты

Для теста

  • Мука — 350 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Вода — 1 ст. ложка
  • Оливковое масло — 1 ст. ложка
  • Соль — щепотка

Для начинки 

  • Картофель — 2 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Шампиньоны — 200 г
  • Крапива — 300 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Оливковое масло — 2 ст. ложки
  • Соль, специи — по вкусу

Готовим из свежей крапивы: 20 витаминных рецептов в вашу кулинарную книгу

Приготовление

  1. В просеянную муку добавить слегка взбитые яйца, масло, воду и соль и перемешать. Вымесить крутое тесто, накрыть пленкой и убрать в холодильник на полчаса.
  2. Картофель отварить, остудить и размять до состояния пюре.
  3. Мелко нарезать лук и шампиньоны, потушить их на сковороде в растительном масле минут 10. Добавить нашинкованную крапиву и протушить еще не более 5 минут на небольшом огне.
  4. В миске смешать картофель, яйцо и охлажденные грибы с крапивой, соль и специи.
  5. Тонко раскатать тесто, стаканом вырезать кружки и выложить на них начинку, завернуть и защипнуть края. Подсушить равиоли и потом отварить в кипящей подсоленной воде (до всплытия).

Венгерская яхния из крапивы

Ингредиенты

  • Крапива — 500 г
  • Лук — 2 шт.
  • Зелёный лук — 100 г
  • Томатная паста — 100 г
  • Грецкие орехи — 100 г
  • Оливковое масло — 2 ст. ложки
  • Соль и специи — по вкусу

Готовим из свежей крапивы: 20 витаминных рецептов в вашу кулинарную книгу

Приготовление

  1. Отварить крапиву в небольшом количестве подсоленной воды не более 5 минут, вынуть и блендером превратить в пюре.
  2. Мелко нарезанный лук потушить 5 минут, добавить томатное пюре, нашинкованный зеленый лук и крапиву, продолжить тушить до загустения.
  3. Добавить соль и специи.
  4. При подаче украсить порезанными орехами.

 

Рыбные котлеты с крапивой

Ингредиенты

  • Белая рыба (хек или минтай) — 1 кг
  • Крапива — 400 г
  • Лук — 1 шт.
  • Морковь — 2 шт.
  • Яйца — 2 шт.
  • Сливочное масло — 1 ст. ложка
  • Соль и специи — по вкусу
  • Мука для панировки

Готовим из свежей крапивы: 20 витаминных рецептов в вашу кулинарную книгу

Приготовление

  1. Отварить рыбу, остудить, удалить кости и измельчить.
  2. Мелко нарезанные крапиву, лук и натертую морковь потушить минут 5 и смешать с рыбой.
  3. Добавить яйца, масло, соль и специи.
  4. Хорошо перемешать и сформировать котлеты. Обвалять в муке и пожарить.

Зелёные оладьи

Ингредиенты

  • Крапива и шпинат — по 200 г
  • Зелёный лук — 100 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Молоко — 400 мл
  • Мука — 300 г
  • Разрыхлитель — 1,5 ч. ложки
  • Соль — щепотка
  • Масло для жарки

Готовим из свежей крапивы: 20 витаминных рецептов в вашу кулинарную книгу

Приготовление

  1. Крапиву, шпинат, зелёный лук поместить в дуршлаг, опустить на пару минут в кипящую воду, вынуть и мелко нашинковать.
  2. Взбить яйца, влить молоко, добавить зелень, смешанную с разрыхлителем муку, соль и перемешать.
  3. В разогретое на сковороде масло ложкой выкладывать тесто и обжаривать с обеих сторон.

Выпечка

Как и с любой зеленью, с крапивой получается вкусная выпечка. Пироги и пирожки особенно удаются! Но для громкого успеха ей нужна душевная компания: крапива хорошо сочетается с рисом, пшеном, булгуром, яйцами, зеленым или жареным луком, шпинатом, картофелем, грибами и молодыми сырами типа сулугуни, феты и брынзы. Смешивайте эти ингредиенты и получайте новые вкусы и интересные начинки для своих пирогов.

Готовим из свежей крапивы: 20 витаминных рецептов в вашу кулинарную книгу

Пропорции подбирают по вкусу, например:

  • на 1 кг крапивы взять 100 г риса и 5 яиц. Крапиву ошпарить и мелко порезать, смешать с отварным рисом и измельченными вареными яйцами, приправить солью и специями по вкусу.

Американские медовые зелёные кексы

Ингредиенты

  • Сливочное масло — 225 г
  • Патока — 150 г
  • Мёд — 250 г
  • Мука — 300 г
  • Разрыхлитель — 1 ч. ложка
  • Соль — 1 ч. ложка
  • Яйца — 3 шт.
  • Крапива — 100 г

Готовим из свежей крапивы: 20 витаминных рецептов в вашу кулинарную книгу

Приготовление

  1. Крапиву обдать кипятком и пюрировать блендером.
  2. В кастрюле с толстым дном разогреть масло, патоку и мёд до первых пузырьков, снять с огня и остудить. Потом смешать с просеянной мукой, разрыхлителем и солью.
  3. Хорошо взбить яйца, влить в тесто и добавить крапиву.
  4. Смесь вылить в смазанные маслом формы и выпекать 40 минут при температуре в 170ºC.

Зелёный хлеб

Ингредиенты

  • Квас — 300 мл
  • Крапива и щавель — 300 г
  • Мука — 500 г
  • Сахар — 1 ст. ложка
  • Соль — 1 ч. ложка
  • Дрожжи — 25 г свежих или 8 г сухих
  • Растительное масло — 100 мл
  • Семечки и/или кунжут — 50 г

Готовим из свежей крапивы: 20 витаминных рецептов в вашу кулинарную книгу

Приготовление

  1. Квас чуть подогреть и развести в нем сахар и дрожжи. Добавить 200 г просеянной муки и хорошо перемешать, поставить опару в тёплое место и дать подняться в два раза.
  2. Зелень проварить на слабом огне не более 5 минут, слить воду и блендером сделать пюре.
  3. Когда опара поднимется, добавить охлажденное пюре из зелени, соль, растительное масло, 30 г семян, 300 г муки и замесить. Должно получиться эластичное и не очень крепкое тесто.
  4. Сформировать хлеб и выложить в смазанную маслом форму. Сверху помазать желтком и посыпать остатками семян. Дать тесту еще подняться и выпекать минут 30-40 при температуре 220°C.

Салаты

Больше всего пользы крапива принесет в салатах — свежая, такая полезная, с особым вкусом. Те, кто однажды попробовал подобное дачное кушанье, не упустит возможности приготовить его вновь. Но не забудьте ошпарить харАктерную зелень, иначе кусаться она будет не только в руках, но и на языке.

Витаминный салат

Ингредиенты

  • Крапива — 500 г
  • Морковь — 100 г
  • Зелёный лук, петрушка, укроп — 100 г
  • Чеснок — 2-3 зубчика
  • Орехи (грецкие, миндаль или фундук) — 50 г
  • Сметана — 2-3 ст. ложки
  • Соль и специи — по вкусу

Готовим из свежей крапивы: 20 витаминных рецептов в вашу кулинарную книгу

Приготовление

  1. Крапиву на 2-3 минуты опустить в кипяток, отжать и нашинковать.
  2. Морковь натереть на терке. Зелень, чеснок и орехи мелко нарезать.
  3. Посолить, добавить специи и заправить сметаной.

Французский салат

Ингредиенты

  • Крапива — 200 г
  • Зелёный лук — 100 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Редис — 4 шт.
  • Маслины — 5-6 шт.
  • Оливковое масло — 50 мл
  • Лимонный сок — 1 ст. ложка
  • Соль и специи — по вкусу

Готовим из свежей крапивы: 20 витаминных рецептов в вашу кулинарную книгу

Приготовление

  1. Минуты на 3 опустить крапиву в кипяток, вынуть, отжать и нашинковать.
  2. Измельчить вареные яйца и лук. Редис нарезать кружками, маслины порезать на половинки.
  3. Смешать все с солью и специями, заправить маслом и соком лимона.

Соусы и закуски

И это еще не всё: соусы и закуски к столу! Если вы не слышали о крапивном песто, то нам с вами просто не о чем разговаривать)) А какой чудесный пряный пхали можно приготовить с ее участием! Записывайте рецепты, они вам еще пригодятся.

Соус из крапивы

Ингредиенты

  • Крапива — 500 г
  • Лук — 1 шт.
  • Растительное масло — 4 ст. ложки
  • Мука — 2 ст. ложки
  • Сметана или жирные сливки — 100 г
  • Соль и специи — по вкусу

Готовим из свежей крапивы: 20 витаминных рецептов в вашу кулинарную книгу

Приготовление

  1. Крапиву залить кипятком на несколько минут, отжать и порезать.
  2. Нарезанный лук обжарить в масле до мягкости, добавить муку и протомить еще минут 5.
  3. Добавить крапиву, сметану, специи и протомить еще, пока масса не загустеет.
  4. Можно измельчить соус в блендере.

Крапивное песто

Ингредиенты

  • Крапива — 400 г
  • Кедровые или грецкие орехи — 100 г
  • Оливковое масло — 50-100 мл
  • Твердый сыр — 100 г
  • Чеснок — 1-2 зубчика
  • Соль — по вкусу

Готовим из свежей крапивы: 20 витаминных рецептов в вашу кулинарную книгу

Приготовление

  1. Положить все ингредиенты в блендер и перемолоть.

Грузинский крапивный пхали

Ингредиенты

  • Крапива — 400 г
  • Орехи (грецкие или фундук) — 100 г
  • Кинза и укроп — 100 г
  • Половина маленькой луковицы
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Уцхо-сунели — 0,5 ч. ложки
  • Хмели-сунели — 0,5 ч. ложки
  • Красный молотый перец — 0,5 ч. ложки
  • Соль — по вкусу

Готовим из свежей крапивы: 20 витаминных рецептов в вашу кулинарную книгу

Приготовление

  1. Крапивные листья положить в дуршлаг и опустить в кипящую воду на 3 минуты. Вынуть и мелко нашинковать.
  2. Очень мелко порезать зелень, лук и чеснок, измельчить орехи, смешать все с крапивой, специями и солью.
  3. Хорошо перемешать и сформировать небольшие шарики. 

Напитки

Крапиву можно не только есть, но и пить! Вы удивитесь, но рецептов напитков из этого растения достаточно много. И даже если вы не любитель смузи, не пьете алкогольные напитки и до сих пор неоднозначно относитесь к травяным чаям, вам просто необходимо попробовать эти напитки по одной-единственной причине… все они приготовлены с использованием крапивы.

Английское крапивное пиво

Ингредиенты

  • Крапива — 350 г
  • Солод — 650 г
  • Хмель — 15 г
  • Корень имбиря — 5 г
  • Сахар — 200 г
  • Дрожжи — 10 г
  • Вода — 3 л

Готовим из свежей крапивы: 20 витаминных рецептов в вашу кулинарную книгу

Приготовление

  1. В большую кастрюлю положить измельченные крапиву и имбирь, залить водой, добавить солод, хмель и на слабом огне, помешивая, довести до кипения.
  2. Выключить огонь, всыпать сахар, перемешать и остудить.
  3. В пиво комнатной температуры добавить дрожжи и аккуратно перемешать. Когда начнётся брожение, пиво разлить по бутылкам и хорошо закупорить.
  4. Готовое пиво хранить в холодильнике.

Чай из крапивы

Ингредиенты

  • Вода — 500 мл
  • Листья и цветки крапивы — 50 г

Готовим из свежей крапивы: 20 витаминных рецептов в вашу кулинарную книгу

Приготовление

  1. Цветки и нарезанную крапиву, залить горячей водой и на среднем огне довести до кипения, выключить огонь и накрыть кастрюлю крышкой.
  2. Дать настояться не менее 30 минут.
  3. Добавить сахар или мёд по вкусу. Крапива хорошо сочетается с шиповником.

Смузи

Ингредиенты

  • Кефир или ряженка — 500 мл
  • Крапива и щавель — по 25 г
  • Киви — 1 шт.
  • Яблоко — 1 шт.
  • Финики без косточки — 4 шт.
  • Лимонный сок — 1 ст. ложка
  • Сахар — по вкусу

Готовим из свежей крапивы: 20 витаминных рецептов в вашу кулинарную книгу

Приготовление

  1. Крапиву обдать кипятком.
  2. Киви, яблоко, финики и зелень порезать и положить в блендер. Добавить сахар и лимонный сок, измельчить, залить кефиром или ряженкой и взбить еще раз.
  3. Желательно выпить сразу.

Барекет

Ингредиенты

  • Сахар — 125 г
  • Крапива — 25 г
  • Вода — 100 мл
  • Лимонный сок — 100 мл
  • Алкоголь — 200 мл

Готовим из свежей крапивы: 20 витаминных рецептов в вашу кулинарную книгу

Приготовление

  1. Воду с сахаром довести до кипения, постоянно помешивая.
  2. В блендер положить нарезанные листья крапивы, влить сироп и лимонный сок, измельчить и процедить.
  3. Смешать с алкоголем, добавить кубики льда.

Попробуйте приготовить что-либо из предложенных вариантов или придумайте собственное блюдо, заменив на крапиву зелень (петрушку, укроп, кинзу, базилик — какую угодно!) в любимом рецепте. Приятного аппетита и крепкого здоровья!

 

 

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