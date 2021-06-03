Готовим из свежей крапивы: 20 витаминных рецептов в вашу кулинарную книгу

Вряд ли найдется человек, который не знаком со жгучим нравом крапивы. И дети, и взрослые пытаются избежать встречи с норовистым растением в саду — ожоги кожи довольно болезненны, а если еще и аллергия есть… И все же многие относятся с уважением к этому растению: она не так плоха, как может показаться не первый взгляд.

Судите сами: крапива богата витаминами и микроэлементами, ее используют в косметологии. Какая девушка не знает о пользе крапивных лосьонов и бальзамов для силы волос! А какое удобрение получается из ее зеленых стеблей и листьев — томаты и капуста растут как на дрожжах. Более того — крапиву еще и есть можно. Многочисленные рецепты можно отыскать не только в русской кухне, но и в кулинарных книгах Скандинавии, Италии, Испании, Германии, Франции, Болгарии, Чехии, а в Англии даже пиво из крапивы варят.

Польза крапивы

Эта жгучая красотка богата витаминами А, PP, B1, B2, С, калием, магнием, кальцием, натрием, железом, йодом, фосфором, каротином и многими аминокислотами, поэтому употребление этого растения благоприятно воздействует на весь организм.

А сколько разнообразных блюд можно приготовить из крапивы! Полезные, вкусные — пальчики оближешь! Чтобы щи и салаты удались на славу, возьмите на заметку «крапивные секретики»:

для приготовления блюд лучше всего подходят молодые листья, собранные с мая по июль;

если вы захотите запастись крапивой на зиму, сушить листья рекомендуется в проветриваемом месте, избегая попадания прямых солнечных лучей;

при работе с крапивой, естественно, необходимо использовать перчатки;

если свежие листья ошпарить и ополоснуть проточной холодной водой, тогда крапива вас больше не обожжет;

при приготовлении горячих блюд крапиву добавляют в последнюю очередь, так как высокие температуры уничтожают ее полезные свойства.

Первые блюда

Какая дачная весна обходится без крапивных щей и зеленых супов? Ароматные, наваристые, из первой зелени, собранной в укромных уголках вашего участка. И тут пользы сразу две: прополочная и витаминная. Что выполол, то и съел.

Крапивные щи

Ингредиенты

Говядина — 500 г

Картофель — 3 шт.

Крапива — 300 г

Зеленый лук, петрушка, укроп — 100 г

Растительное масло — 3 ст. ложки

Соль, специи, сметана — по вкусу

Приготовление

Отварить мясо в 3 л воды, вынуть, порезать и вернуть в бульон. Добавить порезанный картофель и проварить до мягкости. Добавить нашинкованную зелень и варить еще не более 5 минут. Посолить, добавить масло и специи. В тарелку при подаче по желанию положить ложку сметаны.

Зеленый борщ

Ингредиенты

Мясо на кости — 600 г

Картофель — 3 шт.

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Свёкла — 1 шт.

Помидоры — 2 шт.

Болгарский перец — 1 шт.

Крапива, шпинат и щавель — по 200 г

Петрушка, укроп, соль, специи — по вкусу

Яйца, чеснок и сметана для украшения

Приготовление

Мясо отварить до готовности в 3 л воды, вынуть, порезать и вернуть в бульон. Добавить порезанный картофель. Мелко порезать лук, свёклу и морковь, протушить на сковороде минут 10. Снять с помидоров кожицу, нарезать, добавить к овощам и тушить до превращения их в пюреобразную массу. Перец порезать соломкой, добавить к пюре, перемешать и протушить пару минут. Когда картофель станет мягким, добавить овощи и нашинкованную зелень. Проварить на слабом огне еще пару минут, посолить и поперчить. При подаче в тарелку положить половинку сваренного яйца, мелко нарезанный зубчик чеснока и ложку сметаны.

Кавказский суп с зеленью

Ингредиенты

Мясной или овощной бульон — 1 л

Картофель — 3 шт.

Лук — 1 шт.

Чеснок — 2-3 зубчика

Крапива и шпинат — по 250 г

Аджика (или щепотка красного перца) — 2-3 ч. ложки

Мацони (или густой кефир) — 500 г

Соль и специи — по вкусу

Приготовление

В бульоне отварить порезанный картофель. Лук и чеснок порезать и потушить на растительном масле минут 10, постоянно помешивая. В кастрюлю положить нашинкованную зелень и проварить пару минут. Добавить лук с чесноком, аджику, соль, специи, перемешать, снять с огня и остудить. Блендером измельчить суп в пюре и добавить мацони.

Французский крапивный крем-суп

Ингредиенты

Куриный бульон — 1 л

Крапива — 1 кг

Лук — 2 шт.

Рис — 150 г

Оливковое масло — 50 мл

Соль и специи — по вкусу

Приготовление

Порезанный лук потушить на масле до мягкости. В бульон всыпать рис и отварить до готовности. Добавить готовый лук, нашинкованную крапиву и проварить не более 5 минут. Добавить соль и специи. Остывший суп измельчить блендером в пюре.

Вторые блюда

Оказывается, помимо вкусных щей из крапивы можно приготовить не менее аппетитные вторые блюда. И опять разнообразие рецептов приятно удивляет. Жгучая красавица превосходно себя чувствует в запеканках, котлетах и даже восхитительных зеленых оладушках.

Крапивная запеканка

Ингредиенты

Рис — 50 г

Крапива — 700 г

Сливочное масло — 100 г

Мука — 150 г

Молоко — 300 мл

Сыр — 50 г

Яйца — 3 шт.

Соль и специи — по вкусу

Приготовление

В глубокой сковороде обжарить в масле муку до золотистого оттенка. Добавить предварительно сваренный рис и нашинкованную крапиву, помешать и протомить минут 5. Влить молоко, постоянно помешивая содержимое сковороды. Добавить соль и специи, перемешать и чуть остудить. Взбить яйца с натертым сыром, смешать с «кашей», выложить в смазанную маслом форму и запечь в духовке.

Равиоли с крапивой и шампиньонами

Ингредиенты

Для теста

Мука — 350 г

Яйца — 3 шт.

Вода — 1 ст. ложка

Оливковое масло — 1 ст. ложка

Соль — щепотка

Для начинки

Картофель — 2 шт.

Лук — 1 шт.

Шампиньоны — 200 г

Крапива — 300 г

Яйцо — 1 шт.

Оливковое масло — 2 ст. ложки

Соль, специи — по вкусу

Приготовление

В просеянную муку добавить слегка взбитые яйца, масло, воду и соль и перемешать. Вымесить крутое тесто, накрыть пленкой и убрать в холодильник на полчаса. Картофель отварить, остудить и размять до состояния пюре. Мелко нарезать лук и шампиньоны, потушить их на сковороде в растительном масле минут 10. Добавить нашинкованную крапиву и протушить еще не более 5 минут на небольшом огне. В миске смешать картофель, яйцо и охлажденные грибы с крапивой, соль и специи. Тонко раскатать тесто, стаканом вырезать кружки и выложить на них начинку, завернуть и защипнуть края. Подсушить равиоли и потом отварить в кипящей подсоленной воде (до всплытия).

Венгерская яхния из крапивы

Ингредиенты

Крапива — 500 г

Лук — 2 шт.

Зелёный лук — 100 г

Томатная паста — 100 г

Грецкие орехи — 100 г

Оливковое масло — 2 ст. ложки

Соль и специи — по вкусу

Приготовление

Отварить крапиву в небольшом количестве подсоленной воды не более 5 минут, вынуть и блендером превратить в пюре. Мелко нарезанный лук потушить 5 минут, добавить томатное пюре, нашинкованный зеленый лук и крапиву, продолжить тушить до загустения. Добавить соль и специи. При подаче украсить порезанными орехами.

Рыбные котлеты с крапивой

Ингредиенты

Белая рыба (хек или минтай) — 1 кг

Крапива — 400 г

Лук — 1 шт.

Морковь — 2 шт.

Яйца — 2 шт.

Сливочное масло — 1 ст. ложка

Соль и специи — по вкусу

Мука для панировки

Приготовление

Отварить рыбу, остудить, удалить кости и измельчить. Мелко нарезанные крапиву, лук и натертую морковь потушить минут 5 и смешать с рыбой. Добавить яйца, масло, соль и специи. Хорошо перемешать и сформировать котлеты. Обвалять в муке и пожарить.

Зелёные оладьи

Ингредиенты

Крапива и шпинат — по 200 г

Зелёный лук — 100 г

Яйца — 2 шт.

Молоко — 400 мл

Мука — 300 г

Разрыхлитель — 1,5 ч. ложки

Соль — щепотка

Масло для жарки

Приготовление

Крапиву, шпинат, зелёный лук поместить в дуршлаг, опустить на пару минут в кипящую воду, вынуть и мелко нашинковать. Взбить яйца, влить молоко, добавить зелень, смешанную с разрыхлителем муку, соль и перемешать. В разогретое на сковороде масло ложкой выкладывать тесто и обжаривать с обеих сторон.

Выпечка

Как и с любой зеленью, с крапивой получается вкусная выпечка. Пироги и пирожки особенно удаются! Но для громкого успеха ей нужна душевная компания: крапива хорошо сочетается с рисом, пшеном, булгуром, яйцами, зеленым или жареным луком, шпинатом, картофелем, грибами и молодыми сырами типа сулугуни, феты и брынзы. Смешивайте эти ингредиенты и получайте новые вкусы и интересные начинки для своих пирогов.

Пропорции подбирают по вкусу, например:

на 1 кг крапивы взять 100 г риса и 5 яиц. Крапиву ошпарить и мелко порезать, смешать с отварным рисом и измельченными вареными яйцами, приправить солью и специями по вкусу.

Американские медовые зелёные кексы

Ингредиенты

Сливочное масло — 225 г

Патока — 150 г

Мёд — 250 г

Мука — 300 г

Разрыхлитель — 1 ч. ложка

Соль — 1 ч. ложка

Яйца — 3 шт.

Крапива — 100 г

Приготовление

Крапиву обдать кипятком и пюрировать блендером. В кастрюле с толстым дном разогреть масло, патоку и мёд до первых пузырьков, снять с огня и остудить. Потом смешать с просеянной мукой, разрыхлителем и солью. Хорошо взбить яйца, влить в тесто и добавить крапиву. Смесь вылить в смазанные маслом формы и выпекать 40 минут при температуре в 170ºC.

Зелёный хлеб

Ингредиенты

Квас — 300 мл

Крапива и щавель — 300 г

Мука — 500 г

Сахар — 1 ст. ложка

Соль — 1 ч. ложка

Дрожжи — 25 г свежих или 8 г сухих

Растительное масло — 100 мл

Семечки и/или кунжут — 50 г

Приготовление

Квас чуть подогреть и развести в нем сахар и дрожжи. Добавить 200 г просеянной муки и хорошо перемешать, поставить опару в тёплое место и дать подняться в два раза. Зелень проварить на слабом огне не более 5 минут, слить воду и блендером сделать пюре. Когда опара поднимется, добавить охлажденное пюре из зелени, соль, растительное масло, 30 г семян, 300 г муки и замесить. Должно получиться эластичное и не очень крепкое тесто. Сформировать хлеб и выложить в смазанную маслом форму. Сверху помазать желтком и посыпать остатками семян. Дать тесту еще подняться и выпекать минут 30-40 при температуре 220°C.

Салаты

Больше всего пользы крапива принесет в салатах — свежая, такая полезная, с особым вкусом. Те, кто однажды попробовал подобное дачное кушанье, не упустит возможности приготовить его вновь. Но не забудьте ошпарить харАктерную зелень, иначе кусаться она будет не только в руках, но и на языке.

Витаминный салат

Ингредиенты

Крапива — 500 г

Морковь — 100 г

Зелёный лук, петрушка, укроп — 100 г

Чеснок — 2-3 зубчика

Орехи (грецкие, миндаль или фундук) — 50 г

Сметана — 2-3 ст. ложки

Соль и специи — по вкусу

Приготовление

Крапиву на 2-3 минуты опустить в кипяток, отжать и нашинковать. Морковь натереть на терке. Зелень, чеснок и орехи мелко нарезать. Посолить, добавить специи и заправить сметаной.

Французский салат

Ингредиенты

Крапива — 200 г

Зелёный лук — 100 г

Яйца — 2 шт.

Редис — 4 шт.

Маслины — 5-6 шт.

Оливковое масло — 50 мл

Лимонный сок — 1 ст. ложка

Соль и специи — по вкусу

Приготовление

Минуты на 3 опустить крапиву в кипяток, вынуть, отжать и нашинковать. Измельчить вареные яйца и лук. Редис нарезать кружками, маслины порезать на половинки. Смешать все с солью и специями, заправить маслом и соком лимона.

Соусы и закуски

И это еще не всё: соусы и закуски к столу! Если вы не слышали о крапивном песто, то нам с вами просто не о чем разговаривать)) А какой чудесный пряный пхали можно приготовить с ее участием! Записывайте рецепты, они вам еще пригодятся.

Соус из крапивы

Ингредиенты

Крапива — 500 г

Лук — 1 шт.

Растительное масло — 4 ст. ложки

Мука — 2 ст. ложки

Сметана или жирные сливки — 100 г

Соль и специи — по вкусу

Приготовление

Крапиву залить кипятком на несколько минут, отжать и порезать. Нарезанный лук обжарить в масле до мягкости, добавить муку и протомить еще минут 5. Добавить крапиву, сметану, специи и протомить еще, пока масса не загустеет. Можно измельчить соус в блендере.

Крапивное песто

Ингредиенты

Крапива — 400 г

Кедровые или грецкие орехи — 100 г

Оливковое масло — 50-100 мл

Твердый сыр — 100 г

Чеснок — 1-2 зубчика

Соль — по вкусу

Приготовление

Положить все ингредиенты в блендер и перемолоть.

Грузинский крапивный пхали

Ингредиенты

Крапива — 400 г

Орехи (грецкие или фундук) — 100 г

Кинза и укроп — 100 г

Половина маленькой луковицы

Чеснок — 2 зубчика

Уцхо-сунели — 0,5 ч. ложки

Хмели-сунели — 0,5 ч. ложки

Красный молотый перец — 0,5 ч. ложки

Соль — по вкусу

Приготовление

Крапивные листья положить в дуршлаг и опустить в кипящую воду на 3 минуты. Вынуть и мелко нашинковать. Очень мелко порезать зелень, лук и чеснок, измельчить орехи, смешать все с крапивой, специями и солью. Хорошо перемешать и сформировать небольшие шарики.

Напитки

Крапиву можно не только есть, но и пить! Вы удивитесь, но рецептов напитков из этого растения достаточно много. И даже если вы не любитель смузи, не пьете алкогольные напитки и до сих пор неоднозначно относитесь к травяным чаям, вам просто необходимо попробовать эти напитки по одной-единственной причине… все они приготовлены с использованием крапивы.

Английское крапивное пиво

Ингредиенты

Крапива — 350 г

Солод — 650 г

Хмель — 15 г

Корень имбиря — 5 г

Сахар — 200 г

Дрожжи — 10 г

Вода — 3 л

Приготовление

В большую кастрюлю положить измельченные крапиву и имбирь, залить водой, добавить солод, хмель и на слабом огне, помешивая, довести до кипения. Выключить огонь, всыпать сахар, перемешать и остудить. В пиво комнатной температуры добавить дрожжи и аккуратно перемешать. Когда начнётся брожение, пиво разлить по бутылкам и хорошо закупорить. Готовое пиво хранить в холодильнике.

Чай из крапивы

Ингредиенты

Вода — 500 мл

Листья и цветки крапивы — 50 г

Приготовление

Цветки и нарезанную крапиву, залить горячей водой и на среднем огне довести до кипения, выключить огонь и накрыть кастрюлю крышкой. Дать настояться не менее 30 минут. Добавить сахар или мёд по вкусу. Крапива хорошо сочетается с шиповником.

Смузи

Ингредиенты

Кефир или ряженка — 500 мл

Крапива и щавель — по 25 г

Киви — 1 шт.

Яблоко — 1 шт.

Финики без косточки — 4 шт.

Лимонный сок — 1 ст. ложка

Сахар — по вкусу

Приготовление

Крапиву обдать кипятком. Киви, яблоко, финики и зелень порезать и положить в блендер. Добавить сахар и лимонный сок, измельчить, залить кефиром или ряженкой и взбить еще раз. Желательно выпить сразу.

Барекет

Ингредиенты

Сахар — 125 г

Крапива — 25 г

Вода — 100 мл

Лимонный сок — 100 мл

Алкоголь — 200 мл

Приготовление

Воду с сахаром довести до кипения, постоянно помешивая. В блендер положить нарезанные листья крапивы, влить сироп и лимонный сок, измельчить и процедить. Смешать с алкоголем, добавить кубики льда.

Попробуйте приготовить что-либо из предложенных вариантов или придумайте собственное блюдо, заменив на крапиву зелень (петрушку, укроп, кинзу, базилик — какую угодно!) в любимом рецепте. Приятного аппетита и крепкого здоровья!