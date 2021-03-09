Как приготовить картофельные котлеты, чтобы захотелось добавки: 8 оригинальных рецептов

Котлеты – то, что всегда на нашем столе, и что можно приготовить быстро, без проблем и с максимальной лёгкостью. А когда мясные варианты больше не в почёте, то обязательно стоит попробовать картофельные, которые удивят не только своим вкусом, но и разнообразием.





1. С ветчиной и сыром

Картофельные котлеты с ветчиной и сыром. \ Фото: google.com.ua.



Соединив картошку с такими простыми ингредиентами, как ветчина и сыр, запросто можно получить как вкусную котлетку, что можно подавать с гарниром, так и самостоятельное блюдо для перекуса.



Ингредиенты:



• Картошка – 510 г;

• Сыр – 110 г;

• Ветчина – 200 г;

• Яйца – 2 шт;

• Мука – 2 ст.л;

• Лук (перья) – 5 шт;

• Соль и перец – по вкусу;

• Сметана.





Котлеты из картофеля. \ Фото: zira.uz.



Способ приготовления:



• Промыть и отварить картошку до готовности;

• Дать остыть и снять кожицу;

• Натереть ветчину на средней тёрке;

• Следом натереть сыр, добавить в миску к мясу;

• Лук вымыть и нарезать небольшими кусочками;

• Смешать с начинкой;

• Картошку натереть на крупной тёрке;

• Добавить к начинке, перемешать;

• Вбить два яйца и перемешать;

• Посолить, поперчить;

• Сдобрить мукой и перемешать;

• Сформировать котлеты влажными руками;

• Дополнительно обвалять в муке;

• Сбрызнуть сковородку маслом и выложить котлетки;

• Жарить до румяности с каждой стороны;

• Подавать тёплыми со сметаной и луком.

2. С тыквой

С тыквой. \ Фото: bigmir.net.



Для тех, кому по душе овощи, можно попробовать приготовить уникальный по своей сути вариант котлеток, добавив к пюре нежный и ароматный ингредиент – свежую тыкву.



Ингредиенты:



• Тыква – 810 г;

• Картошка – 2 шт;

• Лук – 1 шт;

• Морковь – 2 шт;

• Яйцо – 1 шт;

• Белый хлеб – 240 г;

• Чеснок – головка;

• Овсяные хлопья – 3 ст.л;

• Укроп и петрушка – по вкусу;

• Соль и перец – по вкусу;

• Растительное масло;

•Сметана.





Картофельные котлеты с тыквой. \ Фото: yandex.ua.



Способ приготовления:



• Духовку предварительно поставить на разогрев до 180 градусов;

• Хлеб порционно нарезать небольшим кубиком;

• Застелить противень бумагой и высыпать на него сухарики;

• Подсушить в духовке до золотистости и хруста;

• Дать им остыть;

• Часть сухариков всыпать в чашу блендера;

• Перебить до крошки;

• Промыть тыкву, удалить кожуру и семечки;

• Нарезать крупным кубиком;

• Картошку промыть, не снимая шкурку;

• Выложить тыкву с картошкой, а также очищенный чеснок на фольгу;

• Завернуть и печь около 40 минут;

• Всыпать хлопья в чашу блендера, перебить;

• Лук очистить и нарезать небольшими кусочками;

• Морковку вымыть, очистить и натереть на мелкой тёрке;

• Сбрызнув сковородку маслом, обжарить лук до золотистости;

• Добавить морковь и жарить, помешивая, ещё пять минут;

• Вытащить из духовки фольгу, развернуть и дать остыть;

• Картошку очистить от кожуры;

• Всыпать тыкву, картошку и чеснок в миску;

• Взбить до состояния пюре;

• Всыпать туда же зажарку, хлопья, соль и перец;

• Вбить следом яйцо и перемешать;

• Котлеты сформировать руками;

• Затем обвалять в сухариках;

• Жарить на масле с двух сторон до румяности.

3. С ливером

Картофельные котлеты с ливером. \ Фото: pinterest.co.uk.



А для тех, кому хочется чего-то интересного, мы предлагаем рецепт картофельных котлеток с ливером – с куриными сердечками и нежной, ароматной и такой вкусной печёнкой.



Ингредиенты:



• Картошка – 1 шт;

• Куриная печёнка – 220 г;

• Сердца куриные – 150 г;

• Лук – 1 шт;

• Яйцо – 1 шт;

• Мука – 3 ст.л;

• Сливочное масло – 45 г;

• Соль и перец – по вкусу;

• Растительное масло;

• Сметана.





Котлетки с куриной печенью. \ Фото: gastronom.ru.



Способ приготовления:



• Картошку промыть, очистить, отварить до готовности;

• Перебить на пюре, не добавляя воду или молоко;

• Дать остыть;

• Сдобрить перцем и вбить в него яйцо;

• Перемешать;

• Медленно ввести муку;

• Размешать до однородной массы;

• Накрыть крышкой или плёнкой и убрать в холодное место на полчаса;

• Лук очистить и накрошить;

• Сердца предварительно промыть и очистить;

• Залить водой в кастрюле и отварить до готовности;

• Обжарить лук на сковородке;

• Всыпать следом промытую куриную печень;

• Перемешать, прожаривая пару минут;

• Следом всыпать сердца;

• Жарить до готовности печёнки (пока не потемнеет);

• Начинку пропустить через мясорубку;

• Посолить и поперчить;

• Тесто вытащить из холодильника, раскатать;

• Сформировать небольшие кружочки, выложив в центр начинку;

• Свернуть, формируя котлетку или пирожок;

• Обвалять в муке (можно в кукурузной);

• Жарить на растительном масле до золотистости с двух сторон.





4. С яблоком

Картофельные котлеты с яблоком. \ Фото: chefmarket.ru.



А вот этот вариант порадует даже гурманов, в особенности маленьких деток, которые не очень любят котлеты, но будут без ума от их сладковатого, фруктового привкуса!



Ингредиенты:



• Картошка – 1 кг;

• Яблоко – 210 г;

• Сливочное масло – 30 г;

• Яйца – 2 шт;

• Мука – 45 г;

• Сухарики – 70 г;

• Сода и соль – по вкусу.





Очень вкусные картофельные котлеты с яблочком. \ Фото: hozoboz.com.



Способ приготовления:



• Картошку промыть и залить водой;

• Отвалить до готовности, подсолив воду;

• Остудить и снять кожуру;

• Натереть на тёрке или использовать мясорубку;

• Отделить желтки от белков;

• Желтки добавить к пюре, перемешать;

• Белки взбить на пену;

• Добавить следом и перемешать;

• Всыпать соду, соль и ввести муку;

• Перемешать до однородности;

• Яблоки промыть и снять кожуру;

• Избавить от семян и натереть на тёрке;

• Добавить их к тесту;

• Сформировать вручную небольшие котлетки;

• Сбрызнуть сковородку маслом;

• Обжарить с двух сторон до золотистости;

• Подавать со сметаной или зеленью.

5. С рисом

Картофельные котлеты с рисом. \ Фото: youtube.com.



Если на кухне завалялось немного картофеля и риса – то самое время приготовить небольшие котлетки, которые отлично подойдут для перекуса, а также для полноценного обеда и ужина.



Ингредиенты:



•Картошка – 350 г;

•Брынза – 90 г;

•Вода – 400 мл;

•Яйца – 3 шт;

•Рис – 40 г;

•Мука – 35 г;

•Петрушка – несколько листочков;

•Лимонный сок – ½ ч.л;

•Соль – по вкусу;

•Сухарики.





Вкусные картофельные котлетки. \ Фото: onlyveg.ru.



Способ приготовления:



• Картошку промыть, отварить в кожуре;

• Дать остыть и очистить;

• Натереть на крупной тёрке;

• Рис отварить так, чтобы он был наполовину готов;

• Слить воду и всыпать к картошке;

• Натереть на тёрке кусочки брынзы;

• Соединить с начинкой;

• Яйца отварить до полной готовности;

• Натереть на тёрке и добавить к начинке;

• Выдавить сок лимона;

• Перемешать;

• Сдобрить специями и добавить немного зелени;

• Сформировать руками котлетки;

• Выложить на смазанную маслом сковородку;

• Обжарить с двух сторон до румяности.

6. С брокколи

С брокколи. \ Фото: pinterest.ru.



А чтобы котлетки получились действительно очень вкусными и сами просились в рот, стоит добавить к ним не только картофельное пюре вместо привычного мяса, но и кусочки невероятно полезного брокколи.



Ингредиенты:



•Картошка – 3 шт;

•Брокколи – половина кочана;

•Лук – 1 шт;

•Чеснок – 2 зубочка;

•Сыр – 45 г;

•Яйцо – 1 шт;

•Мука – 1 ст.л;

•Соль и перец – по вкусу;

•Растительное масло;

•Сухари.





Картофельные котлеты с брокколи. \ Фото: botanichka.ru.



Способ приготовления:



• Картошку промыть и отварить до готовности в кожуре;

• Остудить и очистить;

• Брокколи промыть и разобрать на части;

• Подсолить воду и отварить около пяти минут;

• Очистить лук и накрошить его;

• Обжарить лук на сковородке до золотистости, добавив соль и перец;

• Чеснок очистить, накрошить и добавить к луку;

• Жарить ещё пару минут;

• Картошку накрошить кубиком;

• Накрошить брокколи и соединить с картофелем;

• Следом всыпать зажарку, перемешать;

• Натереть туда же сыр на тёрке;

• Вбить одно яйцо;

• Сдобрить мукой;

• Размешать до однородности;

• Обвалять в сухарях;

• Обжарить с двух сторон до готовности;

• Затем накрыть крышкой, уменьшить огонь и томить пару минут.

7. С языком

Картофельные котлеты с языком. \ Фото: facebook.com.



Когда обычные котлетки надоели, но приготовить к столу что-то всё-таки надо, мы предлагаем попробовать уникальный рецепт – блюдо с языком, которое придется по вкусу даже гурманам.



Ингредиенты:



• Картошка – 250 г;

• Брынза – 110 г;

• Язык – 110 г;

• Мука – 3 ст.л;

• Соль и перец – по вкусу;

• Масло растительное.





Вкуснейшие картофельные котлеты. \ Фото: google.com.



Способ приготовления:



• Картошку промыть, снять шкурку и натереть на средней тёрке;

• Следом натереть брынзу;

• Язык предварительно отварить;

• Накрошить небольшим кубиком;

• Соединить ингредиенты и как следует перемешать;

• Сдобрить солью;

• Всыпать муку и перемешать;

• Сформировать руками плотные, однородные котлетки;

• Влить масло на сковородку;

• Выложить котлетки;

• Обжаривать три-четыре минуты с каждой стороны.

8. С творогом

Картофельные котлеты с творогом. \ Фото: ro.pinterest.com.



Полезный, вкусный и домашний, творог – всему голова. И использовать его можно не только для перекуса, но и в качестве аппетитной начинки для всеми любимых котлеток.



Ингредиенты:



• Картошка – 300 г;

• Творог – 200 г;

• Яйцо – 1 шт;

• Мука – 3 ст.л;

• Лук (перья) – 3 шт;

• Перец и соль – по вкусу;

• Сухари;

• Масло растительное.





Котлетки с творогом. \ Фото: yandex.ua.



Способ приготовления:



• Картошку промыть, очистить, отварить до готовности;

• Растолочь на пюре, бросив внутрь кусочек сливочного масла;

• Отставить в сторону и дать остыть;

• Лук вымыть и нашинковать;

• Пюре размять, всыпать творог;

• Перемешать до однородности;

• Вбить яйцо, размешать;

• Всыпать нарезанный лук и перемешать;

• Сформировать влажными руками котлетки одного размера;

• Сбрызнуть сковородку маслом, нагреть;

• Обжарить котлеты с двух сторон до румяности.