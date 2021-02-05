Готовлю капусту «по-немецки», получается очень сочно и вкусно

Сегодня я хотел бы поделиться с вами интересным рецептом из Германии, это капуста приготовленная "по-немецки", получается очень вкусно и по другому готовить уже не хочется. На столе такое блюдо не задерживается, семья съедает сразу.

В моей семье очень любят капусту в любом виде, в салатах, в супах, тушеную, квашеную, а в Германии капуста и вовсе считается основным гарниром. В Германии даже счастье желают так: "Живи хорошо и ешь капусту" (Leb wohl, ess Kohl).

Я тоже решил приготовить капусту "по-немецки", делается очень просто, а ингредиенты для приготовления используются самые простые и доступные для каждой семьи.

Давайте приступим к приготовлению блюда капуста "по-немецки".

Первым делом нам понадобится свежая свекла, в идеале конечно, чтобы свекла была сладкой, потому что иногда попадается совсем безвкусная кормовая.

Свеклу нужно помыть, почистить и нарезать тонкой соломкой. Свеклу отправляем на сковороду обжариваться на небольшом количестве подсолнечного масла. Жарим примерно 7-10 минут и добавляем одну столовую ложку винного уксуса (можно взять яблочный).

Пока свекла жарится, нам понадобится одна морковь, которую нужно тоже нарезать тонкой соломкой. Морковь отправляем обжариваться на сковороду с свекле.

Затем берем две красных репчатых луковицы (можно взять обычный) и нарезаем тонкими полукольцами. Лук отправляем на сковороду обжариваться с морковью и свеклой.

Для приготовления капусты по-немецки я использовал большой сотейник диаметров 28 сантиметров.

Овощи обжариваем примерно 5-7 минут, не больше. Затем берем капусту.

Нам понадобиться половина кочана небольшой белокочанной капусты. У капусты вырезаем кочерыжку и мелко шинкуем ее ножом, можно использовать блендер.

Капусту слегка мнем руками, чтобы она стала мягкой и отправляем в сотейник к овощам. Добавляем 100 миллилитров воды и накрываем крышкой. Тушим 10 минут.

Капусту нужно обязательно посолить, поперчить и добавить гвоздику, я добавил 3 палочки.

Тушим все на среднем огне 20 минут. Затем берем одно зеленое яблоко, чистим о кожуры, натираем на крупной терке и добавляем к капусте.

Накрываем крышкой и тушим еще 15-20 минут (периодически помешиваем и если требуется подливаем немного воды).

Капуста по-немецки получается очень вкусной, сочной, попробуйте вам обязательно понравится!