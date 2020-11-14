Попробовав хоть раз эту капусту, вы забудете про другие рецепты!

Любите маринованную капустку? Если да, то этот рецепт не оставит вас равнодушными! С этим простым рецептом можно забыть про традиционные засолы. Теперь можно получить вкуснейшую маринованную капусту за 4 дня.

А ее яркий, сладко-соленый, острый и хрустящий вкус приведет вас в восторг! После этого рецепта вы больше не захотите пользоваться другими.

Итак, что нам понадобится:

1 средний кочан капусты;

1 небольшой стручок острого перца

6 ст. ложек растительного масла;

А для рассола на 1 литр воды:

1 ст. ложка соли;

2 ст. ложки сахара;

Вот сам рецепт в видео формате:

Или, если вам удобнее читать, то вот текстовая версия рецепта:

Солить будем в 3х литровой банке, поэтому рассола нужно 2 литра, соответственно все ингредиенты для рассола умножаем на 2.

Капусту нарезаем большими кусками, кочерыжку выбрасываем. Укладываем капусту в банку на половину. Стручок перца нарезаем колечками и закидываем в банку.

С одним перчиком капуста получается с ярко выраженной остротой и ощутимо обжигает язык. Если для вас это перебор, то используете половинку стручка. Так же стоит учесть, что самая острая часть в перце – это семена.

Заполняем банку остальной капустой до верха. Теперь готовим рассол. На 2 литра кипящей воды добавляем 2 ст. ложки соли и 4 ст. ложки сахара. Заливаем горячий рассол в банку, почти до верха, оставляя немного места для масла. Добавляем в банку 6 ст. ложек растительного масла и перемешиваем его, чтобы оно не плавало сплошной пленкой. Оставляем банку с капустой в комнатной температуре на 4 дня с открытой крышкой.

По истечении 4х дней достаем капусту из банки и наслаждаемся хрустящим, остреньким вкусом сочной капусты.