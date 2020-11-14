БУДЕТ ВКУСНО!

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Попробовав хоть раз эту капусту, вы забудете про другие рецепты!

Попробовав хоть раз эту капусту, вы забудете про другие рецепты!

Любите маринованную капустку? Если да, то этот рецепт не оставит вас равнодушными! С этим простым рецептом можно забыть про традиционные засолы. Теперь можно получить вкуснейшую маринованную капусту за 4 дня.

А ее яркий, сладко-соленый, острый и хрустящий вкус приведет вас в восторг! После этого рецепта вы больше не захотите пользоваться другими.

Итак, что нам понадобится:

  • 1 средний кочан капусты;
  • 1 небольшой стручок острого перца
  • 6 ст. ложек растительного масла;

А для рассола на 1 литр воды:

  • 1 ст. ложка соли;
  • 2 ст. ложки сахара;

Вот сам рецепт в видео формате:

Или, если вам удобнее читать, то вот текстовая версия рецепта:

Солить будем в 3х литровой банке, поэтому рассола нужно 2 литра, соответственно все ингредиенты для рассола умножаем на 2.

  1. Капусту нарезаем большими кусками, кочерыжку выбрасываем.
  2. Укладываем капусту в банку на половину.
  3. Стручок перца нарезаем колечками и закидываем в банку.

С одним перчиком капуста получается с ярко выраженной остротой и ощутимо обжигает язык. Если для вас это перебор, то используете половинку стручка. Так же стоит учесть, что самая острая часть в перце – это семена.

  1. Заполняем банку остальной капустой до верха.
  2. Теперь готовим рассол. На 2 литра кипящей воды добавляем 2 ст.
    ложки соли и 4 ст. ложки сахара. Заливаем горячий рассол в банку, почти до верха, оставляя немного места для масла.
  3. Добавляем в банку 6 ст. ложек растительного масла и перемешиваем его, чтобы оно не плавало сплошной пленкой.
  4. Оставляем банку с капустой в комнатной температуре на 4 дня с открытой крышкой.

По истечении 4х дней достаем капусту из банки и наслаждаемся хрустящим, остреньким вкусом сочной капусты.

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закускиквасим и солим
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