Вкуснейший завтрак или ужин: пирожки, которые готовятся без теста​​​​​​​

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Чтобы приготовить сытные и вкусные пирожки, не обязательно тратить много времени и сил на подготовку теста. Необычные пирожки можно приготовить в лаваше. Вкусный и сытный ужин на всю семью готовиться буквально за 30 минут из самых простых ингредиентов:

картофель — 400 г;

фарш — 300 г;

лук — 2 шт;

соленый огурец — 4 шт;

раст.масло — 50 мл для жарки;

соль и специи по вкусу;

4 зубчика чеснока;

сливочное масло — 50 г;

лаваш — 3 штуки;

яичный желток — 1 шт;

натуральный йогурт — 1 ст.л;

кунжут;

сыр по желанию.

Нарежьте картофель, соленые огурцы и лук мелким кубиком.

Обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте к луку фарш и обжарьте до готовности. Добавьте огурцы и картофель, и обжаривайте продукты еще 2-3 минуты. Добавьте к продуктам специи и воду и тушите под крышкой в течение 10 минут.

Тонкий лаваш смажьте растопленным сливочным маслом. В центр лаваша выложите 1/3 часть начинки.

При желании начинку можно посыпать сыром. Сверните лаваш.

Смажьте заготовки смесью желтка с натуральным йогуртом и присыпьте кунжутом. Запекайте при температуре 180 градусов в течение 15 минут. Горячий лаваш смажьте сливочным маслом.

Нарежьте лаваши на кусочки и подавайте к столу.

Начинка получается очень сочной и прекрасно гармонирует с хрустящим лавашом.

Подробный процесс приготовления лаваша с сытной начинкой можно посмотреть на видео: