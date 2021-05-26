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Вкуснейший завтрак или ужин: пирожки, которые готовятся без теста

Вкуснейший завтрак или ужин: пирожки, которые готовятся без теста​​​​​​​

Чтобы приготовить сытные и вкусные пирожки, не обязательно тратить много времени и сил на подготовку теста. Необычные пирожки можно приготовить в лаваше. Вкусный и сытный ужин на всю семью готовиться буквально за 30 минут из самых простых ингредиентов:

  • картофель — 400 г;
  • фарш — 300 г;
  • лук — 2 шт;
  • соленый огурец — 4 шт;
  • раст.масло — 50 мл для жарки;
  • соль и специи по вкусу;
  • 4 зубчика чеснока;
  • сливочное масло — 50 г;
  • лаваш — 3 штуки;
  • яичный желток — 1 шт;
  • натуральный йогурт — 1 ст.л;
  • кунжут;
  • сыр по желанию.

Нарежьте картофель, соленые огурцы и лук мелким кубиком.

Вкуснейший завтрак или ужин: пирожки, которые готовятся без теста

Обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте к луку фарш и обжарьте до готовности. Добавьте огурцы и картофель, и обжаривайте продукты еще 2-3 минуты. Добавьте к продуктам специи и воду и тушите под крышкой в течение 10 минут.

Тонкий лаваш смажьте растопленным сливочным маслом. В центр лаваша выложите 1/3 часть начинки.

Вкуснейший завтрак или ужин: пирожки, которые готовятся без теста

При желании начинку можно посыпать сыром. Сверните лаваш.

Вкуснейший завтрак или ужин: пирожки, которые готовятся без теста

Смажьте заготовки смесью желтка с натуральным йогуртом и присыпьте кунжутом. Запекайте при температуре 180 градусов в течение 15 минут. Горячий лаваш смажьте сливочным маслом.

Вкуснейший завтрак или ужин: пирожки, которые готовятся без теста

Нарежьте лаваши на кусочки и подавайте к столу.

Вкуснейший завтрак или ужин: пирожки, которые готовятся без теста

Начинка получается очень сочной и прекрасно гармонирует с хрустящим лавашом.

Вкуснейший завтрак или ужин: пирожки, которые готовятся без теста

Подробный процесс приготовления лаваша с сытной начинкой можно посмотреть на видео:

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