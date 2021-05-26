Вкуснейший завтрак или ужин: пирожки, которые готовятся без теста​​​​​​​

Чтобы приготовить сытные и вкусные пирожки, не обязательно тратить много времени и сил на подготовку теста. Необычные пирожки можно приготовить в лаваше. Вкусный и сытный ужин на всю семью готовиться буквально за 30 минут из самых простых ингредиентов:
- картофель — 400 г;
- фарш — 300 г;
- лук — 2 шт;
- соленый огурец — 4 шт;
- раст.масло — 50 мл для жарки;
- соль и специи по вкусу;
- 4 зубчика чеснока;
- сливочное масло — 50 г;
- лаваш — 3 штуки;
- яичный желток — 1 шт;
- натуральный йогурт — 1 ст.л;
- кунжут;
- сыр по желанию.
Нарежьте картофель, соленые огурцы и лук мелким кубиком.
Обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте к луку фарш и обжарьте до готовности. Добавьте огурцы и картофель, и обжаривайте продукты еще 2-3 минуты. Добавьте к продуктам специи и воду и тушите под крышкой в течение 10 минут.
Тонкий лаваш смажьте растопленным сливочным маслом. В центр лаваша выложите 1/3 часть начинки.
При желании начинку можно посыпать сыром. Сверните лаваш.
Смажьте заготовки смесью желтка с натуральным йогуртом и присыпьте кунжутом. Запекайте при температуре 180 градусов в течение 15 минут. Горячий лаваш смажьте сливочным маслом.
Нарежьте лаваши на кусочки и подавайте к столу.
Начинка получается очень сочной и прекрасно гармонирует с хрустящим лавашом.
Подробный процесс приготовления лаваша с сытной начинкой можно посмотреть на видео:
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