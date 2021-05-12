БУДЕТ ВКУСНО!

129 983 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Рецепты с фетой: 6 потрясающих блюд

304

Фета — мягкий сыр из овечьего молока. Его универсальность позволяет добавлять его в множество различных блюд. Он придает приятный солоноватый вкус и нежную текстуру всему, начиная от салатов и заканчивая гарнирами. Попробуйте эти необыкновенные рецепты с фетой и убедитесь сами.

Редакция «Со Вкусом» хочет вас познакомить с шестью потрясающими блюдами с фетой. В них мягкий сыр идеально подчеркивает вкус остальных ингредиентов. Рекомендуем приготовить — вы не останетесь равнодушными.

Десятиминутный греческий салат

Рецепты с фетой: 6 потрясающих блюд

Подавайте этот греческий салат на большом блюде, чтобы каждый за столом мог взять сам себе.

Ингредиенты

  • 2 помидора
  • 4 огурца
  • 0,5 стак. черных оливок Каламата
  • 1 красная луковица
  • 450 г феты
  • оливковое масло по вкусу
  • соль по вкусу
  • перец по вкусу
  • веточки орегано по вкусу

Приготовление

  1. Нарежьте помидоры на дольки, огурцы — на длинные ломтики, фету — на кусочки. Тонко нарежьте лук.
  2. Выложите на блюдо помидоры, огурцы, оливки, лук и сыр.
  3. Сбрызните маслом, приправьте солью и перцем. По желанию украсьте веточками орегано.

Дип из артишока и феты

Рецепты с фетой: 6 потрясающих блюд

Цедра лимона, свежий орегано и хлопья красного перца придают фете божественный аромат.

Ингредиенты

  • 340 г феты
  • 0,5 стак. оливкового масла
  • 1 банка консервированных артишоков
  • цедра лимона по вкусу
  • 1 ст. л. свежих листьев орегано
  • 0,25 ч. л. хлопьев красного перца

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 175 градусов.
    Артишоки нарежьте на четвертинки, а затем пополам.
  2. Поместите фету в середину 22-сантиметровой формы для выпечки. Залейте сыр оливковым маслом и расположите остальные ингредиенты вокруг него. Накройте фольгой и запекайте 40 минут. Дайте немного остыть. Подавайте со свежим хлебом или крекерами.

Жареный баклажан с помидорами, оливками и фетой

Рецепты с фетой: 6 потрясающих блюд

Это основное блюдо без мяса притягивает взгляды. Жареный баклажан и помидоры придают ему необыкновенно приятный вкус и аромат.

Ингредиенты

  • 1 баклажан
  • 0,25 стак. оливкового масла
  • 800 г разных помидоров
  • крупная соль по вкусу
  • перец по вкусу
  • 170 г феты
  • 0,5 стак. разных оливок
  • 0,5 стак. листьев петрушки

Приготовление

  1. Нарежьте баклажан на кружки толщиной 6 мм. Также нарежьте помидоры: маленькие — пополам или на четвертинки, большие — кружочками толщиной 6 мм.
  2. Выложите кружочки баклажана на решетку и отправьте в духовку. Установите противень под ней. Готовьте при температуре 220 градусов, пока кусочки не подрумянятся, примерно 10–12 минут. Переверните и готовьте еще около 10–12 минут.
  3. Переложите баклажан в большую миску, полейте маслом и накройте. Дайте постоять до размягчения, минут 10.
  4. Слоями выложите баклажаны и помидоры на блюдо, приправив каждый слой солью и перцем и сбрызнув маслом. Сверху посыпьте фетой, оливками и петрушкой. Подавайте с хлебом.

Запеченный картофель с оливками и фетой

Рецепты с фетой: 6 потрясающих блюд

Соленые оливки и фета придают этому простому гарниру средиземноморский колорит. Сочетайте его с бараниной, куриным шашлыком или рыбным филе.

Ингредиенты

  • 4 картофелины
  • 0,3 стак. обезжиренного греческого йогурта
  • 0,5 стак. феты
  • 6 черных оливок Каламата
  • крупная соль по вкусу
  • перец по вкусу
  • свежий чеснок по вкусу

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 230 градусов. Со всех сторон проколите картошку вилкой и выложите ее на тарелку. Поставьте в микроволновую печь и готовьте, пока она не станет мягкой при протыкании ножом, 7–10 минут. Затем переложите картошку на противень и запекайте, пока кожица не станет хрустящей, около 10 минут.
  2. Картофель разрежьте пополам. На каждую половинку положите немного йогурта, сыр фету и мелко нарезанные оливки. Приправьте солью и перцем. Посыпьте измельченным чесноком.

Курица с помидорами и фетой

Рецепты с фетой: 6 потрясающих блюд

Томатный соус на скорую руку станет удачным дополнением к курице.

Ингредиенты

  • 2 ст. л. оливкового масла
  • 1 луковица
  • 3 зубчика чеснока
  • 5 помидоров
  • 4 половинки куриной грудки
  • соль по вкусу
  • 120 г феты
  • свежий укроп по вкусу

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 230 градусов. В большой сковороде нагрейте масло на сильном огне. Добавьте измельченные лук и чеснок и обжарьте, пока лук не станет полупрозрачным, около 5 минут. Добавьте порезанные помидоры и готовьте, пока помидоры не размягчатся, 5–10 минут.
  2. Приправьте курицу солью и выложите в неглубокую форму для запекания. Отправьте форму в духовку и запекайте до готовности, около 17 минут. Нагрейте бройлер. Посыпьте курицу фетой и готовьте, пока фета не станет мягкой и не подрумянится, примерно 2 минуты. Посыпьте блюдо укропом.

Яичница с фетой

Рецепты с фетой: 6 потрясающих блюд

Получите свою дозу овощей благодаря этой яичнице с ярким вкусом.

Ингредиенты

  • 2 ч. л. оливкового масла
  • 1 красная луковица
  • 1 помидор
  • 0,5 кабачка
  • шпинат по вкусу
  • 2 яйца
  • 4 яичных белка
  • крупная соль по вкусу
  • перец по вкусу
  • 45 г феты

Приготовление

  1. В большой сковороде разогрейте масло на среднем огне. Добавьте нарезанные лук, помидор и кабачок. Готовьте, пока овощи не размягчатся, около 5 минут.
  2. Добавьте шпинат и готовьте, пока он не начнет увядать, примерно 1 минуту.
  3. Немного взбейте яйца, приправьте их солью и перцем и отправьте в сковороду к овощам. Готовьте, помешивая, примерно 2 минуты. Перед подачей посыпьте яичницу фетой.

Надеемся, что эта статья вдохновила вас на новые кулинарные подвиги. Обязательно приготовьте эти замечательные рецепты с фетой и поделитесь своими отзывами в комментариях. За какое из блюд вы возьметесь в первую очередь?

 

 

Ссылка на первоисточник
Закускисалаты
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенООО УК "Жилищник" 561-17-22

Устав

Читать
Архитектура, которую мы не хотим терять: улица Ленина в ожидании реконструкции
Материал, выбранный редакторами МиртесенПервые новости Севастополя | Телеканал НТС

Архитектура, которую мы не хотим терять: улица Ленина в ожидании реконструкции

1
КАК ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ РУТИНЫ
Материал, выбранный редакторами Миртесенvtop21.ru

КАК ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ РУТИНЫ

Поклонение публичному оргазму и другие особенности секс-культа «пурпурных людей»
Материал, выбранный редакторами МиртесенНОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

Поклонение публичному оргазму и другие особенности секс-культа «пурпурных людей»

Почему Кейт Миддлтон — главный «актив» британской королевской семьи?
Материал, выбранный редакторами МиртесенMainStyles

Почему Кейт Миддлтон — главный «актив» британской королевской семьи?

СК подтвердил болезнь головного мозга у казанского стрелка
Материал, выбранный редакторами МиртесенThe Bell

СК подтвердил болезнь головного мозга у казанского стрелка

В книге 17 века о насекомых сохранилась бабочка. Она лежала рядом со своим изображением
Материал, выбранный редакторами МиртесенNational Geographic

В книге 17 века о насекомых сохранилась бабочка. Она лежала рядом со своим изображением

Inspiring journey of Indian footballer Bipin Singh | GBS
Материал, выбранный редакторами МиртесенSportrecs

Inspiring journey of Indian footballer Bipin Singh | GBS

Начисление миль за вакцинацию не окажет существенного воздействия на эпидемситуацию в России
Материал, выбранный редакторами МиртесенFinam

Начисление миль за вакцинацию не окажет существенного воздействия на эпидемситуацию в России

В Симферополе пропал 17-летний парень
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал "КРЫМ 24"

В Симферополе пропал 17-летний парень

У России появится эпидемиологический щит, рассказал Мурашко
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

У России появится эпидемиологический щит, рассказал Мурашко

Расписание сеансов в кинотеатре "Шторм"
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

Расписание сеансов в кинотеатре "Шторм"

Крем с SPF: самые частые ошибки при его использовании, о которых многие даже не догадываются
Материал, выбранный редакторами МиртесенWebUnions

Крем с SPF: самые частые ошибки при его использовании, о которых многие даже не догадываются

Названы три претендента-иностранца на тренерский пост в «Спартаке»
Материал, выбранный редакторами МиртесенФутбол в России

Названы три претендента-иностранца на тренерский пост в «Спартаке»

Монолитные конструкции центров самбо и бокса в "Лужниках" готовы на 85 процентов
Материал, выбранный редакторами Миртесенwi-fi

Монолитные конструкции центров самбо и бокса в "Лужниках" готовы на 85 процентов

150 тысяч жителей Алтайского края полностью вакцинировались от ковида
Материал, выбранный редакторами МиртесенAmic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

150 тысяч жителей Алтайского края полностью вакцинировались от ковида

Водителю стало плохо на Димитровском мосту — он съехал на обочину и умер
Материал, выбранный редакторами МиртесенМой личный блог

Водителю стало плохо на Димитровском мосту — он съехал на обочину и умер

Суд оштрафовал Telegram на 5 млн рублей за неудаление постов о протестах
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовые Известия

Суд оштрафовал Telegram на 5 млн рублей за неудаление постов о протестах

Дочь позвонила и попросила поселить родителей ее мужа в нашем домике у моря, мы отказались, а она обиделась
Материал, выбранный редакторами МиртесенДонбасс Сегодня

Дочь позвонила и попросила поселить родителей ее мужа в нашем домике у моря, мы отказались, а она обиделась

Telegram в России оштрафовали на общую сумму в 5 млн рублей
Материал, выбранный редакторами МиртесенРОСБАЛТ

Telegram в России оштрафовали на общую сумму в 5 млн рублей

Telegram оштрафовали на 5 миллионов рублей
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости России

Telegram оштрафовали на 5 миллионов рублей

Поздравляем участников Конкурса литературных, творческих и исследовательских работ Свет Православия с достигнутыми результата...
Материал, выбранный редакторами МиртесенBobruin.by . Мой Бобруйск

Поздравляем участников Конкурса литературных, творческих и исследовательских работ Свет Православия с достигнутыми результата...

Василиса Володина предупредила россиян о боли и страданиях в мае
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости

Василиса Володина предупредила россиян о боли и страданиях в мае

Лилия Ребрик показала, как развлекается с мужем на отдыхе: “Влюбилась в большой..”
Материал, выбранный редакторами МиртесенOdnaminyta

Лилия Ребрик показала, как развлекается с мужем на отдыхе: “Влюбилась в большой..”

Итоги конкурса памятников Исааку Ньютону для поселка Бугры подвели в Медиагруппе «Патриот»
Материал, выбранный редакторами МиртесенФедеральное агентство новостей №1

Итоги конкурса памятников Исааку Ньютону для поселка Бугры подвели в Медиагруппе «Патриот»

Интимный скандал в московском вузе: девушка обвинила преподавательницу в домогательствах
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Интимный скандал в московском вузе: девушка обвинила преподавательницу в домогательствах

В ГД рассказали о введении беззаявительного порядка получения ряда соцвыплат
Материал, выбранный редакторами МиртесенПолитика Сегодня

В ГД рассказали о введении беззаявительного порядка получения ряда соцвыплат

«Когда я заводила романы, то снимала комнату, готовила, утюжила брюки» Как актриса жила на две семьи, и осталась совсем одна
Материал, выбранный редакторами МиртесенWebUnions

«Когда я заводила романы, то снимала комнату, готовила, утюжила брюки» Как актриса жила на две семьи, и осталась совсем одна

Провал: юрист Соболь проигрывает суд за судом Пригожину
Материал, выбранный редакторами МиртесенПОЛИТРОССИЯ

Провал: юрист Соболь проигрывает суд за судом Пригожину

Информация регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 12 мая
Материал, выбранный редакторами Миртесенivanovonews

Информация регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 12 мая

Клиентку Тинькофф банка чуть не лишили денег и оставили без связи
Материал, выбранный редакторами МиртесенТелеканал 360°

Клиентку Тинькофф банка чуть не лишили денег и оставили без связи

Британская группа Hurts отменила гастрольный тур по России
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнфореактор

Британская группа Hurts отменила гастрольный тур по России

Полковник ПВО Хатылев назвал главный секрет израильской системы "Железный купол"
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародные Новости

Полковник ПВО Хатылев назвал главный секрет израильской системы "Железный купол"

Картина дня

наверх