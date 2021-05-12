Рецепты с фетой: 6 потрясающих блюд

Фета — мягкий сыр из овечьего молока. Его универсальность позволяет добавлять его в множество различных блюд. Он придает приятный солоноватый вкус и нежную текстуру всему, начиная от салатов и заканчивая гарнирами. Попробуйте эти необыкновенные рецепты с фетой и убедитесь сами.
Редакция «Со Вкусом» хочет вас познакомить с шестью потрясающими блюдами с фетой. В них мягкий сыр идеально подчеркивает вкус остальных ингредиентов. Рекомендуем приготовить — вы не останетесь равнодушными.
Десятиминутный греческий салат
Подавайте этот греческий салат на большом блюде, чтобы каждый за столом мог взять сам себе.
Ингредиенты
- 2 помидора
- 4 огурца
- 0,5 стак. черных оливок Каламата
- 1 красная луковица
- 450 г феты
- оливковое масло по вкусу
- соль по вкусу
- перец по вкусу
- веточки орегано по вкусу
Приготовление
- Нарежьте помидоры на дольки, огурцы — на длинные ломтики, фету — на кусочки. Тонко нарежьте лук.
- Выложите на блюдо помидоры, огурцы, оливки, лук и сыр.
- Сбрызните маслом, приправьте солью и перцем. По желанию украсьте веточками орегано.
Дип из артишока и феты
Цедра лимона, свежий орегано и хлопья красного перца придают фете божественный аромат.
Ингредиенты
- 340 г феты
- 0,5 стак. оливкового масла
- 1 банка консервированных артишоков
- цедра лимона по вкусу
- 1 ст. л. свежих листьев орегано
- 0,25 ч. л. хлопьев красного перца
Приготовление
- Разогрейте духовку до 175 градусов. Артишоки нарежьте на четвертинки, а затем пополам.
- Поместите фету в середину 22-сантиметровой формы для выпечки. Залейте сыр оливковым маслом и расположите остальные ингредиенты вокруг него. Накройте фольгой и запекайте 40 минут. Дайте немного остыть. Подавайте со свежим хлебом или крекерами.
Жареный баклажан с помидорами, оливками и фетой
Это основное блюдо без мяса притягивает взгляды. Жареный баклажан и помидоры придают ему необыкновенно приятный вкус и аромат.
Ингредиенты
- 1 баклажан
- 0,25 стак. оливкового масла
- 800 г разных помидоров
- крупная соль по вкусу
- перец по вкусу
- 170 г феты
- 0,5 стак. разных оливок
- 0,5 стак. листьев петрушки
Приготовление
- Нарежьте баклажан на кружки толщиной 6 мм. Также нарежьте помидоры: маленькие — пополам или на четвертинки, большие — кружочками толщиной 6 мм.
- Выложите кружочки баклажана на решетку и отправьте в духовку. Установите противень под ней. Готовьте при температуре 220 градусов, пока кусочки не подрумянятся, примерно 10–12 минут. Переверните и готовьте еще около 10–12 минут.
- Переложите баклажан в большую миску, полейте маслом и накройте. Дайте постоять до размягчения, минут 10.
- Слоями выложите баклажаны и помидоры на блюдо, приправив каждый слой солью и перцем и сбрызнув маслом. Сверху посыпьте фетой, оливками и петрушкой. Подавайте с хлебом.
Запеченный картофель с оливками и фетой
Соленые оливки и фета придают этому простому гарниру средиземноморский колорит. Сочетайте его с бараниной, куриным шашлыком или рыбным филе.
Ингредиенты
- 4 картофелины
- 0,3 стак. обезжиренного греческого йогурта
- 0,5 стак. феты
- 6 черных оливок Каламата
- крупная соль по вкусу
- перец по вкусу
- свежий чеснок по вкусу
Приготовление
- Разогрейте духовку до 230 градусов. Со всех сторон проколите картошку вилкой и выложите ее на тарелку. Поставьте в микроволновую печь и готовьте, пока она не станет мягкой при протыкании ножом, 7–10 минут. Затем переложите картошку на противень и запекайте, пока кожица не станет хрустящей, около 10 минут.
- Картофель разрежьте пополам. На каждую половинку положите немного йогурта, сыр фету и мелко нарезанные оливки. Приправьте солью и перцем. Посыпьте измельченным чесноком.
Курица с помидорами и фетой
Томатный соус на скорую руку станет удачным дополнением к курице.
Ингредиенты
- 2 ст. л. оливкового масла
- 1 луковица
- 3 зубчика чеснока
- 5 помидоров
- 4 половинки куриной грудки
- соль по вкусу
- 120 г феты
- свежий укроп по вкусу
Приготовление
- Разогрейте духовку до 230 градусов. В большой сковороде нагрейте масло на сильном огне. Добавьте измельченные лук и чеснок и обжарьте, пока лук не станет полупрозрачным, около 5 минут. Добавьте порезанные помидоры и готовьте, пока помидоры не размягчатся, 5–10 минут.
- Приправьте курицу солью и выложите в неглубокую форму для запекания. Отправьте форму в духовку и запекайте до готовности, около 17 минут. Нагрейте бройлер. Посыпьте курицу фетой и готовьте, пока фета не станет мягкой и не подрумянится, примерно 2 минуты. Посыпьте блюдо укропом.
Яичница с фетой
Получите свою дозу овощей благодаря этой яичнице с ярким вкусом.
Ингредиенты
- 2 ч. л. оливкового масла
- 1 красная луковица
- 1 помидор
- 0,5 кабачка
- шпинат по вкусу
- 2 яйца
- 4 яичных белка
- крупная соль по вкусу
- перец по вкусу
- 45 г феты
Приготовление
- В большой сковороде разогрейте масло на среднем огне. Добавьте нарезанные лук, помидор и кабачок. Готовьте, пока овощи не размягчатся, около 5 минут.
- Добавьте шпинат и готовьте, пока он не начнет увядать, примерно 1 минуту.
- Немного взбейте яйца, приправьте их солью и перцем и отправьте в сковороду к овощам. Готовьте, помешивая, примерно 2 минуты. Перед подачей посыпьте яичницу фетой.
Надеемся, что эта статья вдохновила вас на новые кулинарные подвиги. Обязательно приготовьте эти замечательные рецепты с фетой и поделитесь своими отзывами в комментариях. За какое из блюд вы возьметесь в первую очередь?
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