Рецепты с фетой: 6 потрясающих блюд

Фета — мягкий сыр из овечьего молока. Его универсальность позволяет добавлять его в множество различных блюд. Он придает приятный солоноватый вкус и нежную текстуру всему, начиная от салатов и заканчивая гарнирами. Попробуйте эти необыкновенные рецепты с фетой и убедитесь сами.

Редакция «Со Вкусом» хочет вас познакомить с шестью потрясающими блюдами с фетой. В них мягкий сыр идеально подчеркивает вкус остальных ингредиентов. Рекомендуем приготовить — вы не останетесь равнодушными.

Десятиминутный греческий салат

Подавайте этот греческий салат на большом блюде, чтобы каждый за столом мог взять сам себе.

Ингредиенты

2 помидора

4 огурца

0,5 стак. черных оливок Каламата

1 красная луковица

450 г феты

оливковое масло по вкусу

соль по вкусу

перец по вкусу

веточки орегано по вкусу

Приготовление

Нарежьте помидоры на дольки, огурцы — на длинные ломтики, фету — на кусочки. Тонко нарежьте лук. Выложите на блюдо помидоры, огурцы, оливки, лук и сыр. Сбрызните маслом, приправьте солью и перцем. По желанию украсьте веточками орегано.

Дип из артишока и феты

Цедра лимона, свежий орегано и хлопья красного перца придают фете божественный аромат.

Ингредиенты

340 г феты

0,5 стак. оливкового масла

1 банка консервированных артишоков

цедра лимона по вкусу

1 ст. л. свежих листьев орегано

0,25 ч. л. хлопьев красного перца

Приготовление

Разогрейте духовку до 175 градусов. Артишоки нарежьте на четвертинки, а затем пополам. Поместите фету в середину 22-сантиметровой формы для выпечки. Залейте сыр оливковым маслом и расположите остальные ингредиенты вокруг него. Накройте фольгой и запекайте 40 минут. Дайте немного остыть. Подавайте со свежим хлебом или крекерами.

Жареный баклажан с помидорами, оливками и фетой

Это основное блюдо без мяса притягивает взгляды. Жареный баклажан и помидоры придают ему необыкновенно приятный вкус и аромат.

Ингредиенты

1 баклажан

0,25 стак. оливкового масла

800 г разных помидоров

крупная соль по вкусу

перец по вкусу

170 г феты

0,5 стак. разных оливок

0,5 стак. листьев петрушки

Приготовление

Нарежьте баклажан на кружки толщиной 6 мм. Также нарежьте помидоры: маленькие — пополам или на четвертинки, большие — кружочками толщиной 6 мм. Выложите кружочки баклажана на решетку и отправьте в духовку. Установите противень под ней. Готовьте при температуре 220 градусов, пока кусочки не подрумянятся, примерно 10–12 минут. Переверните и готовьте еще около 10–12 минут. Переложите баклажан в большую миску, полейте маслом и накройте. Дайте постоять до размягчения, минут 10. Слоями выложите баклажаны и помидоры на блюдо, приправив каждый слой солью и перцем и сбрызнув маслом. Сверху посыпьте фетой, оливками и петрушкой. Подавайте с хлебом.

Запеченный картофель с оливками и фетой

Соленые оливки и фета придают этому простому гарниру средиземноморский колорит. Сочетайте его с бараниной, куриным шашлыком или рыбным филе.

Ингредиенты

4 картофелины

0,3 стак. обезжиренного греческого йогурта

0,5 стак. феты

6 черных оливок Каламата

крупная соль по вкусу

перец по вкусу

свежий чеснок по вкусу

Приготовление

Разогрейте духовку до 230 градусов. Со всех сторон проколите картошку вилкой и выложите ее на тарелку. Поставьте в микроволновую печь и готовьте, пока она не станет мягкой при протыкании ножом, 7–10 минут. Затем переложите картошку на противень и запекайте, пока кожица не станет хрустящей, около 10 минут. Картофель разрежьте пополам. На каждую половинку положите немного йогурта, сыр фету и мелко нарезанные оливки. Приправьте солью и перцем. Посыпьте измельченным чесноком.

Курица с помидорами и фетой

Томатный соус на скорую руку станет удачным дополнением к курице.

Ингредиенты

2 ст. л. оливкового масла

1 луковица

3 зубчика чеснока

5 помидоров

4 половинки куриной грудки

соль по вкусу

120 г феты

свежий укроп по вкусу

Приготовление

Разогрейте духовку до 230 градусов. В большой сковороде нагрейте масло на сильном огне. Добавьте измельченные лук и чеснок и обжарьте, пока лук не станет полупрозрачным, около 5 минут. Добавьте порезанные помидоры и готовьте, пока помидоры не размягчатся, 5–10 минут. Приправьте курицу солью и выложите в неглубокую форму для запекания. Отправьте форму в духовку и запекайте до готовности, около 17 минут. Нагрейте бройлер. Посыпьте курицу фетой и готовьте, пока фета не станет мягкой и не подрумянится, примерно 2 минуты. Посыпьте блюдо укропом.

Яичница с фетой

Получите свою дозу овощей благодаря этой яичнице с ярким вкусом.

Ингредиенты

2 ч. л. оливкового масла

1 красная луковица

1 помидор

0,5 кабачка

шпинат по вкусу

2 яйца

4 яичных белка

крупная соль по вкусу

перец по вкусу

45 г феты

Приготовление

В большой сковороде разогрейте масло на среднем огне. Добавьте нарезанные лук, помидор и кабачок. Готовьте, пока овощи не размягчатся, около 5 минут. Добавьте шпинат и готовьте, пока он не начнет увядать, примерно 1 минуту. Немного взбейте яйца, приправьте их солью и перцем и отправьте в сковороду к овощам. Готовьте, помешивая, примерно 2 минуты. Перед подачей посыпьте яичницу фетой.

Надеемся, что эта статья вдохновила вас на новые кулинарные подвиги. Обязательно приготовьте эти замечательные рецепты с фетой и поделитесь своими отзывами в комментариях. За какое из блюд вы возьметесь в первую очередь?