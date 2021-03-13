Куриные сердечки в сливочном соусе

Дешево и вкусно, а еще низкокалорийно, просто и полезно. Берите на вооружение этот несложный рецепт. Тушеные сердечки подойдут на обед или на ужин. В качестве гарнира хороши гречневая каша, картофельное пюре, макароны из пшеницы твердых сортов. Также можно подать это блюдо со свежими или тушеными овощами. Вечером — самое то! А готовить всего 25 минут!
Что нужно для приготовления
Ингредиенты:
- 800 г куриных сердечек;
- 350 мл сливок (20% жирности);
- 1 помидор;
- 1 красный перец;
- 1 луковица;
- 100 г твердого сыра;
- растительное масло;
- соль, перец по вкусу.
Рецепт пошагово
- Лук мелко нашинковать и обжарить в растительном масле до золотистого цвета.
- Сердечки тщательно промыть, очистить от пленок. Разрезать на половинки и добавить к луку обжариваться. Готовить еще 5–7 минут.
- Помидор и перец нарезать мелкими кубиками. Сыр натереть на крупной терке.
- Овощи добавить к сердечкам с луком. Тушить все вместе 5 минут.
- Тертый сыр залить сливками, посолить, поперчить, добавить любимые ароматные травы, перемешать. Залить этой смесью сердечки. Тушить на слабом огне под крышкой 10 минут. Ужин готов, приятного аппетита!
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