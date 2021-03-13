Куриные сердечки в сливочном соусе

Дешево и вкусно, а еще низкокалорийно, просто и полезно. Берите на вооружение этот несложный рецепт. Тушеные сердечки подойдут на обед или на ужин. В качестве гарнира хороши гречневая каша, картофельное пюре, макароны из пшеницы твердых сортов. Также можно подать это блюдо со свежими или тушеными овощами. Вечером — самое то! А готовить всего 25 минут!

Что нужно для приготовления

Ингредиенты:

800 г куриных сердечек;

350 мл сливок (20% жирности);

1 помидор;

1 красный перец;

1 луковица;

100 г твердого сыра;

растительное масло;

соль, перец по вкусу.

Рецепт пошагово