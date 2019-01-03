блюда на рождество

Из года в год хозяйки всего мира тщательно готовятся к празднованию великого дня — Рождества Христова. Это один из самых больших праздников в году, у которого есть определенные правила и традиции.

Сегодня редакция «Со Вкусом» подготовила для вас статью об обязательных блюдах рождественского стола, которые должны занять на нем свое место. Скорее берите ручку и записывайте полезную информацию!

Что приготовить на Рождество

Кутья

Каждый ингредиент кутьи имеет своё значение. К примеру, мак символизирует достаток, мёд — здоровье и благополучие, а зерна пшеницы — воскрешение к жизни. Кроме основных составляющих, в кутью часто добавляют орехи, сухофрукты или цукаты, чтобы придать ей более насыщенный вкус.

Ингредиенты:

200 г пшеницы

100 г мака

100 г грецких орехов

3 столовых ложки мёда

100 г сухофруктов

Приготовление:

Зерна пшеницы разомните в теплой воде в глубокой миске, пока не отойдет оболочка. Затем сварите их без добавления каких-либо специй. Мак разотрите в ступе до появления молочка, добавьте мёд, хорошо перемешайте и высыпьте в пшеничную кашу. В конце добавьте измельченные орехи и сухофрукты, предварительно обдав их кипятком.

Готовую кутью подавайте в большой посудине с ложкой для каждого гостя, чтобы перед трапезой все попробовали главное блюдо.

Узвар

Его считают вторым по важности блюдом рождественского стола. Чаще всего узвар варят из сушеных яблок с добавлением клюквы, но иногда вводят в напиток немного копченых груш, листья смородины или мяту.

Ингредиенты:

150 г кураги

150 г чернослива

100 г сушеной вишни

100 г вяленой клюквы

2 л воды

2 столовых ложки мёда

Приготовление:

Сухофрукты замочите на 5–10 минут в горячей воде. Затем отварите их на воде, оставив на маленьком огне еще на 15 минут после закипания. Готовый узвар снимите с плиты, остудите и добавьте в него мёд. К столу подавайте теплым или охлажденным.

Он очень хорошо освежает и утоляет жажду и станет отличной альтернативой минеральным и содовым водам.

Винегрет

Этот зимний салат пользуется популярностью не только на рождественские праздники, а и в повседневном меню. Он состоит из очень простых ингредиентов, которые всегда под рукой. Существует два варианта винегрета: постный и с селедкой.

Ингредиенты:

300 г квашеной капусты

1 луковица

2 моркови

2 свеклы

2 соленых огурца

3 картофелины

200 г консервированного горошка

соль, перец по вкусу

подсолнечное масло по вкусу

один зеленый лук для украшения

Приготовление:

Овощи отварите и нарежьте мелкими кубиками. Лук и огурцы разрежьте на 4 части и тонко нарежьте. Квашеную капусту в глубокой емкости смешайте с луком, огурцами, консервированным горошком и нарезанными овощами. Салат заправьте маслом, посолите и поперчите. Сверху готовый винегрет посыпьте мелко нарезанным зеленым луком.

Кстати, горошек в винегрете можно заменить на белую фасоль, а квашеную капусту — на большее количество соленых огурцов.

Фаршированная свиная лопатка

По традиции в рождественский вечер принято готовить свиные ножки с кашей. Сейчас такое блюдо утратило актуальность, а хозяйки отдают предпочтение мясу, а не субпродуктам. В таком случае отличным блюдом для праздничного стола станет фаршированная свиная лопатка с капустой и яблоком.

Ингредиенты:

800 г свиной лопатки

400 г капусты

4 кислых яблока

1 столовая ложка сливочного масла

1 луковица

соль и перец

Приготовление:

Свежую капусту тонко нашинкуйте, посолите и хорошо отожмите. Яблоки кислого сорта нарежьте мелко. Смешайте их с капустой, добавив масло. Свинину промойте под проточной водой и сделайте внутри кармашек между костями и мясом. Нафаршируйте грудинку капустной начинкой, зашейте, положите на противень и посыпьте измельченным луком. Запекайте мясо в предварительно разогретой до 200 градусов духовке до готовности.

Фаршированную грудку подавайте к столу горячей с рассыпчатой гречневой кашей, острым соусом или соленьями.

Холодец

Сложно представить себе праздничный стол без холодца. Есть много вариантов его приготовления: из свиных ног, из курицы или индюка. Главное, что все они сохраняют любимый и неповторимый вкус.

Ингредиенты:

одна свиная голяшка

целая курица

перец горошком

лавровый лист

черный перец

соль

5 зубчиков чеснока

Приготовление:

Голяшку хорошо вымойте под проточной водой, порубите на несколько частей и варите в воде на среднем огне. После того как она закипит, снимите пену. Через час-полтора добавьте к голяшке разделенную на части курицу. Мясо варите на слабом огне около 6–8 часов, пока вода не выкипит до половины объема. За 20 минут до готовности добавьте в бульон лавровый лист, перец горошком и соль. Готовое мясо достаньте из бульона, удалите все кости, мякоть нарежьте кусочками. Бульон процедите через мелкое сито. На дно каждой тарелки насыпьте немного измельченного чеснока, выложите мясо и залейте всё бульоном. Холодец оставьте на балконе или в холодильнике до полного застывания. По желанию можете украсить его сверху вареной морковью или зеленью.

Чтобы холодец был менее жирным, готовьте его только из курицы, но в таком случае в бульон нужно добавить немного желатина — в противном случае он может не застыть.

Вареники с капустой

Турецкое национальное блюдо, которое мы уже давно считаем своим достоянием, принято готовить на каждое Рождество. Их можно сделать с чем угодно, но самыми любимыми и ожидаемыми остаются именно вареники с капустой.

Ингредиенты:

0,5 кг муки

250 мл воды

4 ст. л. подсолнечного масла

0,5 кг капусты

1 морковь

2 луковицы

соль по вкусу

Приготовление:

В просеянную муку добавьте воду, растительное масло, соль и замешайте плотное тесто. Оставьте его на 50–60 минут в прохладном темном месте, накрыв бумажным или вафельным полотенцем. Лук нарежьте мелкими кубиками, морковь натрите на крупной терке и поджарьте в сковороде на растительном масле. Капусту тонко нашинкуйте и добавьте к овощам. Тушите всё на слабом огне около 20 минут, не забывая периодически помешивать. Перед тем как снять сковороду с огня, добавьте в овощи лавровый лист и немного соли. Из теста сформируйте кружочки (вареники с квашеной капустой) и залепите в них начинку из капусты. Готовьте вареники в слегка подсоленной воде. Перед подачей на стол полейте их зажаркой из лука или сала.

В качестве добавки к вареникам хорошо подойдут домашняя сметана или грибной соус.

Фаршированный чернослив

Чернослив с орехами и сметаной вызывает самые приятные воспоминания из детства. Его точно хоть раз готовили ваши мама или бабушка. Этот довольно простой незамысловатый десерт еще и очень вкусный и полезный для детей.

Ингредиенты:

1 кг чернослива без косточки

200 г грецких орехов

400 мл сметаны

100 г сахара

Приготовление:

Каждый чернослив аккуратно надрежьте ножом так, чтобы получился небольшой карманчик. В него положите половинку ядра грецкого ореха. Сметану взбейте с сахаром с помощью миксера до однородной густой массы. На дно каждого порционного блюда выложить фаршированный чернослив и залить его сметанным кремом. Повторить это два–три раза, последний слой кремом не заливать. Оставьте готовое блюдо на несколько часов в холодном месте. Перед подачей на стол украсьте сверху фаршированный чернослив веточками мяты или тертым шоколадом.

К такому десерту отлично подойдет травяной чай или узвар. Если хотите добавить черносливу немного мягкости и сладости, можно в один из слоев добавить тонко нарезанные кружочки банана.

Кроме обязательных блюд, в этот вечер должны быть умиротворение в душе и только светлые и праздничные чувства — тогда удача и благополучие точно будут на вашей стороне.