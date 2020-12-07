Как приготовить коржи без муки

В последние время стало модно готовить десерты без муки. Большинство моих подружек делятся рецептами тортов, в которых обходятся без главного ингредиента. Мне, к примеру, больше всего импонирует ореховый торт. А недавно я даже научилась готовить коржи без муки. С ними делать легкие десерты стало еще проще!

Конечно, коржи без муки по окончании готовки слабо напоминают бисквит, к которому мы привыкли. Тем не менее вы можете попробовать сделать на их основе любимый торт. Я же предлагаю вам самый простой, но очень вкусный вариант!

Ингредиенты

Яйцо 4 шт. Сахар 4 ст. л. Крахмал 3–4 ст. л. Сметана 300–400 г Какао-порошок 1 ст. л. Ванильный сахар по вкусу Грецкие орехи по вкусу

Приготовление

Первым делом приготовим коржи. В чашу кухонного комбайна вбейте 4 белка. Взбейте их до густой пены. Затем немного убавьте скорость и добавьте к пене желтки. Продолжайте взбивать. Следующий ингредиент — 2 ст. л. сахара. По желанию его можно добавлять большее или меньшее количество. А еще можете заменить сахар стевией. Это по желанию. Всыпьте ваниль для аромата. Под конец готовки теста добавьте крахмал. Мы использовали картофельный. Он сделает коржи пышными и упругими. Половину ванильного теста перелейте на силиконовый коврик. Разровняйте тесто лопаткой. Во вторую часть добавьте какао-порошок. Тщательно перемешайте шоколадное тесто. Вылейте его рядом с ванильным тестом на коврик. Готовьте коржи в разогретой до 170–180 градусов духовке минут 12. Готовое изделие переместите на деревянную доску. Коржи нарежьте квадратами, дайте им остыть. Тем временем приготовьте крем. Мы делали простой сметанный крем. Для этого в комбайне смешайте сметану с 2 ст. л. сахара и щепоткой ванили. Пересыпьте бисквитные квадраты в крем, перемешайте. Соберите торт на широком блюде, выкладывая бисквит слоями. Их пересыпьте рублеными орешками. Ими же и украсьте торт.

К слову, крем для торта из таких коржей вы можете приготовить любой. Он может быть как на сметанной, так и на основе сгущенки. Коржи без муки пропитываются очень быстро, поэтому сразу после выпекания приступайте к сборке десерта. Понравился рецепт? Делитесь опытом, как готовите домашние лакомства вы!