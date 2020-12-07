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Как приготовить коржи без муки

Как приготовить коржи без муки

В последние время стало модно готовить десерты без муки. Большинство моих подружек делятся рецептами тортов, в которых обходятся без главного ингредиента. Мне, к примеру, больше всего импонирует ореховый торт. А недавно я даже научилась готовить коржи без муки. С ними делать легкие десерты стало еще проще!

Конечно, коржи без муки по окончании готовки слабо напоминают бисквит, к которому мы привыкли. Тем не менее вы можете попробовать сделать на их основе любимый торт. Я же предлагаю вам самый простой, но очень вкусный вариант!

Как приготовить коржи без муки

Ингредиенты

Яйцо 4 шт.
Сахар 4 ст. л.
Крахмал 3–4 ст. л.
Сметана 300–400 г
Какао-порошок 1 ст. л.
Ванильный сахар по вкусу
Грецкие орехи по вкусу

 

Приготовление

  1. Первым делом приготовим коржи. В чашу кухонного комбайна вбейте 4 белка. Взбейте их до густой пены. Затем немного убавьте скорость и добавьте к пене желтки. Продолжайте взбивать.
  2. Следующий ингредиент — 2 ст. л. сахара. По желанию его можно добавлять большее или меньшее количество. А еще можете заменить сахар стевией. Это по желанию.
  3. Всыпьте ваниль для аромата. Под конец готовки теста добавьте крахмал. Мы использовали картофельный. Он сделает коржи пышными и упругими.Как приготовить коржи без муки
  4. Половину ванильного теста перелейте на силиконовый коврик.
    Разровняйте тесто лопаткой. Во вторую часть добавьте какао-порошок. Тщательно перемешайте шоколадное тесто.
  5. Вылейте его рядом с ванильным тестом на коврик. Готовьте коржи в разогретой до 170–180 градусов духовке минут 12. Готовое изделие переместите на деревянную доску.Как приготовить коржи без муки
  6. Коржи нарежьте квадратами, дайте им остыть. Тем временем приготовьте крем. Мы делали простой сметанный крем. Для этого в комбайне смешайте сметану с 2 ст. л. сахара и щепоткой ванили.
  7. Пересыпьте бисквитные квадраты в крем, перемешайте. Соберите торт на широком блюде, выкладывая бисквит слоями. Их пересыпьте рублеными орешками. Ими же и украсьте торт.Как приготовить коржи без муки

К слову, крем для торта из таких коржей вы можете приготовить любой. Он может быть как на сметанной, так и на основе сгущенки. Коржи без муки пропитываются очень быстро, поэтому сразу после выпекания приступайте к сборке десерта. Понравился рецепт? Делитесь опытом, как готовите домашние лакомства вы!

 

 

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