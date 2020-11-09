Как приготовить торт «Наполеон»

Торт «Наполеон» — один из вкуснейших десертов, который любят во всем мире. В Италии и во Франции его называют «Тысяча слоев», а в Бельгии и Нидерландах есть похожее по рецепту пирожное «Томпус», но со взбитыми сливками и розовой глазурью. Интересно, что нередко «Наполеон» ассоциируется с советскими временами, когда было сложно купить кондитерские изделия, поэтому многие хозяйки на практике узнавали, как готовить торт «Наполеон» в домашних условиях. Именно поэтому и появилось столько домашних рецептов торта «Наполеон», ведь в каждой семье были свои секреты приготовления этого лакомства.

Как появился торт «Наполеон»

В 1912 году в России готовились к празднованию столетия победы над Наполеоном, и по этому случаю кондитеры создали новое пирожное треугольной формы из слоеного теста с заварным кремом, приготовленным на молоке и сливочном масле. Французы же присваивают авторство себе, придерживаясь двух основных версий, как появился на свет нежнейший десерт.

Первая история рассказывает, как хитрый придворный повар решил угодить Бонапарту и, купив обычный пирог, разрезал его на множество коржей и промазал кремом со взбитыми сливками и клубникой. Во второй истории автором рецепта был сам Наполеон, которого Жозефина уличила в измене, и ему пришлось на ходу придумать повод, почему он оказался в объятиях фрейлины.

Как готовить домашний «Наполеон»

Рецепт торта, который якобы поведала ему фрейлина, стал его алиби. Что ж, талантливые люди талантливы во всем!

Главная особенность классического «Наполеона» заключается в том, что коржи готовят без сахара, но они получаются очень легкими, воздушными и необычайно вкусными. Не все знают, из какого вида теста готовят торт «Наполеон», ведь в разрезе он получается очень слоистым. Как правило, используют слоеное тесто, хотя бывают и другие варианты рецептов. Впрочем, при нехватке времени тесто можно приготовить по рецепту пресного, как для пельменей. Обычно коржи делают из ледяной воды или молока, масла или качественного маргарина, соли, уксуса, придающего коржам слоеную структуру, и просеянной пшеничной муки высшего сорта. Иногда в тесто добавляют сметану, молоко, яйца, водку, пиво и творог. Из готового теста раскатывают коржи толщиной 1–2 мм и выпекают их 8–15 минут в духовке, разогретой до 200°С. Самое главное — не обрезайте коржи после выпечки, чтобы они не сломались. Подравнивайте уже готовый, промазанный кремом торт, чтобы он получился красивым и аккуратным.

Поговорим о том, как готовить крем для «Наполеона». Для торта обычно делают заварной, сметанный, сливочный и масляный крем, в который иногда добавляют шоколад. После смазывания торт оставляют пропитываться на 10 и более часов. Готовый десерт можно украсить любыми орехами — он станет еще вкуснее.

Готовим дома торт «Наполеон»: несколько секретов

Не добавляйте в тесто слишком много муки — оно должно хорошо раскатываться, не более того. Слишком крутое тесто сделает коржи жестковатыми и не очень вкусными — торт потеряет нежность и плохо пропитается. Коржи также должны быть достаточно тонкими, а вот крема жалеть не стоит: чем его больше, тем торт вкуснее.

Берите жирное масло или маргарин и обязательно охлаждайте его перед замешиванием теста, но масло не должно быть замороженным, иначе вы не сможете раскатать корж, он начнет рваться.

Коржи для «Наполеона» могут вздуться, поэтому проколите их перед выпечкой вилкой, тогда они получатся идеально ровными. Если вы хотите получить нежный и сочный торт, промазывайте коржи сразу после их готовности, а для хрустящего эффекта крем лучше наносить на коржи перед подачей.

Торт «Наполеон»: пошаговый рецепт

А сейчас ознакомьтесь с рецептом вкусного торта «Наполеон» с заварным кремом. Готовить его несложно, зато сколько радости получат ваши близкие! Итак, вам понадобятся следующие продукты: для теста: вода — 160 мл, просеянная мука — 400 г, сливочное масло или маргарин — 260 г, соль — ⅓ ч. л., уксус — 15 мл; для крема: сахар — 300 г, молоко — 700 мл, сливочное масло — 200 г, яйца куриные — 2 шт., крахмал — 20 г, ваниль по вкусу.

Способ приготовления:

1. Соедините в миске соль, муку и сливочное масло и разотрите их до состояния крошки.

2. Смешайте ледяную воду с уксусом.

3. Влейте воду в масляную крошку, постоянно помешивая.

4. Очень быстро замесите крутое тесто.

5. Разделите тесто на 10 или более одинаковых кусочков (все зависит от того, какого размера будет ваш торт).

6. Сформируйте колобки, оберните их пленкой и поместите в холодильник на час.

7. Постелите на столе бумагу для выпечки или лист пергамента, смажьте его маслом и раскатывайте по очереди каждый колобок.

8. Приложите к коржу тарелку или крышку от кастрюли и обрежьте все лишнее. Обрезки смешайте со следующим колобком.

9. Сделайте несколько проколов вилкой на поверхности коржа.

10. Переложите корж с бумагой на противень и пеките в течение 7–10 минут при температуре 200°С.

11. Для крема смешайте сахар с крахмалом и ванилью в маленькой кастрюльке.

12. Добавьте в кастрюльку яйца и хорошо взбейте.

13. Влейте в эту смесь молоко.

14. Поставьте кастрюльку на плиту и варите, постоянно помешивая, пока крем не начнет булькать.

15. В остывшую заварную массу добавьте сливочное масло.

16. Хорошо взбейте крем.

17. Смажьте блюдо кремом, выложите корж, покройте его 3 ст. л. крема. Повторите это со всеми коржами, оставив один из коржей для обсыпки.

18. Оставьте торт на 2 часа, чтобы он пропитался.

19. Намажьте кремом бока торта и обсыпьте его раскрошенным коржом.

20. Оставьте торт на 10 часов.

Мастер-класс по приготовлению торта «Наполеон» закончен, потрясающе нежный и тающий во рту десерт готов!

Необычный «Наполеон» на пиве

Торт, приготовленный из теста на пиве, получается необычайно нежным и рассыпчатым и пахнет очень аппетитно.

Смешайте 400 г просеянной муки и 250 г холодного сливочного масла, порезанного тонкими пластинами. Порубите масло ножом, перемешайте с мукой и влейте 200 мл холодного пива. Замесите тесто, если оно получится слишком сыроватым, добавьте еще муки на глаз. Разделите тесто на 10 кусочков и охладите их в холодильнике.

Приготовьте крем из 400 г размягченного сливочного масла, разрезанного на кусочки, и 450 г сгущенки — все нужно хорошо взбить, по желанию можно добавить в крем ваниль.

Затем доставайте по очереди кусочки теста из холодильника и раскатывайте их в коржи нужного диаметра, а потом выпекайте в духовке не более 10 минут при температуре 180–210°С. Соберите торт стандартным образом, промазывая коржи кремом, посыпьте измельченным коржом, а затем поставьте его пропитываться в холодильник. Перед подачей украсьте торт свежей клубникой.

«Наполеон» на пиве — это настоящий деликатес!

«Наполеон» из готового слоеного теста

Если у вас нет времени на приготовление торта от начала до конца, вы можете использовать покупное слоеное тесто. Итак, купите 1 кг теста, разморозьте его, разверните и разрежьте каждый пласт на четыре части, чтобы в итоге получилось восемь частей. Каждую часть раскатайте в круглый корж смазанной маслом скалкой и подровняйте края при помощи тарелки. Проткните корж вилкой, а потом испеките в духовке в течение 10–15 минут при температуре 180–200°С, проверяя готовность деревянной палочкой. Обрезки тоже испеките вместе с коржами.

Для крема взбейте в миксере банку сгущенки и 200 г мягкого сливочного масла. Отдельно взбейте 300 мл жирных сливок, пока они не станут густыми, а потом осторожно вмешайте их в масляный крем, пользуясь деревянной лопаткой.

Промажьте коржи, не жалея крема, посыпьте их измельченными обрезками, измельченными грецкими орехами и поставьте в холодильник не менее чем на 10 часов.

Торт, приготовленный из готового магазинного теста, получается очень слоистым — таким, каким он и должен быть!

Нежный творожный «Наполеон»

Любители творожных сладостей будут рады такому варианту торта. Его вкус вас не разочарует!

Смешайте 350 г творога с 1 ч. л. соли, а 400 г муки перетрите с 350 г сливочного масла до образования крошки. Смешайте творог с маслом и мукой, замесите тесто, при необходимости добавляя еще муки.

Разделите тесто на 8–9 частей, скатайте в шарики и на час поставьте в холодильник. Пока тесто охлаждается, приготовьте крем из 500 мл жирной сметаны и 200 г сахара, взбив ингредиенты в миксере.

Раскатайте коржи из каждого шарика, испеките их на промасленном пергаменте в течение 10–12 минут при температуре 200°С. Промажьте коржи кремом и посыпьте сверху измельченным коржом. Получается эффектно и очень вкусно!

Если вы тоже любите этот десерт, поделитесь своими вариантами торта и секретами с нашими читателями. Сладости скрашивают жизнь и поднимают настроение, поэтому не лишайте себя десертов и балуйте почаще своих близких!