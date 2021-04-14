Простой пирог из лаваша с куриным филе на сковороде

Предлагаю вашему вниманию рецепт вкусного, очень сочного, сытного, а главное быстрого и простого в приготовлении пирога. Если очень хочется выпечки, но совершенно нет времени или желания готовить настоящий пирог из теста с начинкой, то этот рецепт точно вас выручит. Такой пирог идеально подойдет на быстрый перекус, он хорош как в горячем, так и в холодном виде. Возьмите его в дальнюю дорогу и останетесь сытыми!
По количеству ингредиентов идеально подойдет сковорода диаметром 22 сантиметра. Пирог получается не слишком тонким, а времени на сковороде достаточно, чтобы он полностью пропекся.
Ингредиенты (8 порций)
- Филе куриное150 г
- Масло растительноедля жарк
- Сыр твердый200 г
- Сметана200 г
- Яйцо2 шт.
- Лаваш250 г
- Лук зеленый1 пуч.
- Сольпо вкусу
Приготовление
Этап 1 / 13
Для приготовления пирога на сковороде сначала подготовьте все ингредиенты. Твердый сыр натрите на крупной терке.
Этап 2 / 13
Куриную грудку отварите в чуть-чуть подсоленной воде до готовности, остудите и нарежьте мелким кубиком. Кусок сырого куриного филе весил около 250 грамм, а в отваренном виде получилось как раз 150 грамм.
Этап 3 / 13
Куриные яйца разбейте в отдельную глубокую тарелку и взбейте вилкой до однородного состояния.
Этап 4 / 13
Листы лаваша нарежьте произвольными перьями. Удобно это сделать кухонными ножницами или острым ножом на разделочной доске.
Этап 5 / 13
Пучок зеленого лука промойте под проточной водой, стряхните лишнюю влагу и нарежьте ножом.
Этап 6 / 13
В глубокую тарелку подходящего объема поместите весь нарезанный лаваш. Туда же переложите тертый сыр и куриную грудку. Перемешайте. Всыпьте зеленый лук и залейте все взбитыми куриными яйцами.
Этап 7 / 13
Добавьте 200 грамм сметаны. Жирность может быть любой.
Этап 8 / 13
Хорошенько перемешайте все ингредиенты ложкой. Оставьте на 5 минут, чтобы лаваш пропитался сметаной.
Этап 9 / 13
В сковороде разогрейте столовую ложку растительного масла. Переложите получившуюся массу и выровните поверхность ложкой. Накройте крышкой и жарьте на небольшом огне примерно 10 минут. Следите, чтобы не пригорело.
Этап 10 / 13
Переверните будущий пирог. Удобно для этого использовать тарелку подходящего диаметра, тогда пирог останется целым и не разломится на части.
Этап 11 / 13
Жарьте вторую сторону пирога еще 10 минут.
Этап 12 / 13
Готово! Вкусный, сочный, сытный пирог готов. Переложите его на плоскую тарелку и разрезайте на порционные кусочки. С пылу с жару подавайте пирог к столу.
Этап 13 / 13
Приятного аппетита.
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