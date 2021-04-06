Лепешки из муки и кипятка с зелеными начинками

Очень простой рецепт приготовления лепешек из заварного теста с зеленой начинкой, творогом и сыром. Готовится блюдо быстро и не требует особых навыков.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Тесто:
- Мука пшеничная – 300 гр
- Соль – ½ ч.л.
- Вода кипяток – 300 мл
Начинка:
- Творог – 200 гр.
- Сыр полутвёрдый – 200 гр
- Укроп – пучок
- Лук зелёный – пучок
- Соль – по вкусу.
Приготовление:
Подготовить все ингредиенты для рецепта. Сыр натереть на крупной тёрке, зелёный лук и укроп мелко нарезать ножом.
Муку пшеничную просеять и смешать с кипятком в равных долях. Вымесить тесто и сделать из него комок. Накрыть влажным полотенцем и оставить на 40 минут.
Подготовить начинки:
В творог добавить щепотку соли, перемешать и всыпать мелко нарезанный укроп. Смешать.
В натертый сыр добавить зелёный лук и перемешать.
Тесто раскатать скалкой в колбаску и разделить ножом на 8 равных частей.
Каждую часть свалять в шарик и раскатать в тонкую лепешку.
Выложить на одну половину лепешки одну из начинок и другой половиной лепешки накрыть всю начинку. Края прищепить зубьями вилки.
В хорошо разогретую сковороду с растительным маслом выложить по паре лепешек и обжаривать на каждой стороне примерно по 1 минуте. Этого достаточно.
Подавать к столу в теплом виде.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии