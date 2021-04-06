Лепешки из муки и кипятка с зелеными начинками

Очень простой рецепт приготовления лепешек из заварного теста с зеленой начинкой, творогом и сыром. Готовится блюдо быстро и не требует особых навыков.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

Тесто:

Мука пшеничная – 300 гр

Соль – ½ ч.л.

Вода кипяток – 300 мл

Начинка:

Творог – 200 гр.

Сыр полутвёрдый – 200 гр

Укроп – пучок

Лук зелёный – пучок

Соль – по вкусу.

Приготовление:

Подготовить все ингредиенты для рецепта. Сыр натереть на крупной тёрке, зелёный лук и укроп мелко нарезать ножом.

Муку пшеничную просеять и смешать с кипятком в равных долях. Вымесить тесто и сделать из него комок. Накрыть влажным полотенцем и оставить на 40 минут.

Подготовить начинки:

В творог добавить щепотку соли, перемешать и всыпать мелко нарезанный укроп. Смешать.

В натертый сыр добавить зелёный лук и перемешать.

Тесто раскатать скалкой в колбаску и разделить ножом на 8 равных частей.

Каждую часть свалять в шарик и раскатать в тонкую лепешку.

Выложить на одну половину лепешки одну из начинок и другой половиной лепешки накрыть всю начинку. Края прищепить зубьями вилки.

В хорошо разогретую сковороду с растительным маслом выложить по паре лепешек и обжаривать на каждой стороне примерно по 1 минуте. Этого достаточно.

Подавать к столу в теплом виде.

Приятного аппетита!