Салат с морковкой по-корейски не призван удивлять изысканностью вкуса - он довольно простой, без тайных смыслов и неожиданных оттенков, но согласитесь, иногда именно это и нужно, чтобы просто поужинать в кругу семьи. Кстати, этот рецепт салата - один из тех немногочисленных вариантов, которые, постояв, становятся только лучше, поэтому рекомендую вам готовить его чуточку заранее - чтобы он настоялся. Ну, а если на это нет времени, обязательно оставьте себе порцию на обед - на следующий день он будет еще вкуснее!
Как готовить салат с морковкой по-корейски
Ингредиенты для салата с морковкой по-корейски
- 3 картофелины, сваренные в "мундирах";
- 100 г моркови по-корейски;
- 2 соленых огурца;
- 200 г копченого куриного филе;
- 2-3 ст. л. майонеза;
- соль, перец, зелень по вкусу.
Инструкция
- Картофель, сваренный в "мундирах", остужаем, очищаем, нарезаем кубиками. Выкладываем в салатник.
- Туда же добавляем морковку по-корейски.
- Кубиками нарезаем мясо (кстати, можно взять вареное - для более диетической версии), отправляем в салатник.
- Туда же добавляем нарезанный кубиками огурец.
- Заправляем майонезом, солим, добавляем перец и зелень.
- Перемешиваем и подаем.
- Приятного аппетита!
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