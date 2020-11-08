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Салат с морковкой по-корейски

Салат с морковкой по-корейски

Салат с морковкой по-корейски не призван удивлять изысканностью вкуса - он довольно простой, без тайных смыслов и неожиданных оттенков, но согласитесь, иногда именно это и нужно, чтобы просто поужинать в кругу семьи. Кстати, этот рецепт салата - один из тех немногочисленных вариантов, которые, постояв, становятся только лучше, поэтому рекомендую вам готовить его чуточку заранее - чтобы он настоялся. Ну, а если на это нет времени, обязательно оставьте себе порцию на обед - на следующий день он будет еще вкуснее!

Как готовить салат с морковкой по-корейски

Ингредиенты для салата с морковкой по-корейски

  • 3 картофелины, сваренные в "мундирах";
  • 100 г моркови по-корейски;
  • 2 соленых огурца;
  • 200 г копченого куриного филе;
  • 2-3 ст. л. майонеза;
  • соль, перец, зелень по вкусу.

Инструкция

Салат с морковкой по-корейски

    • Картофель, сваренный в "мундирах", остужаем, очищаем, нарезаем кубиками. Выкладываем в салатник.
    • Туда же добавляем морковку по-корейски.
    • Кубиками нарезаем мясо (кстати, можно взять вареное - для более диетической версии), отправляем в салатник.
    • Туда же добавляем нарезанный кубиками огурец.

Салат с морковкой по-корейски

    • Заправляем майонезом, солим, добавляем перец и зелень.
    • Перемешиваем и подаем.

Салат с морковкой по-корейски

  • Приятного аппетита!

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