Салат с морковкой по-корейски не призван удивлять изысканностью вкуса - он довольно простой, без тайных смыслов и неожиданных оттенков, но согласитесь, иногда именно это и нужно, чтобы просто поужинать в кругу семьи. Кстати, этот рецепт салата - один из тех немногочисленных вариантов, которые, постояв, становятся только лучше, поэтому рекомендую вам готовить его чуточку заранее - чтобы он настоялся. Ну, а если на это нет времени, обязательно оставьте себе порцию на обед - на следующий день он будет еще вкуснее!

Как готовить салат с морковкой по-корейски

Ингредиенты для салата с морковкой по-корейски

3 картофелины, сваренные в "мундирах";

100 г моркови по-корейски;

2 соленых огурца;

200 г копченого куриного филе;

2-3 ст. л. майонеза;

соль, перец, зелень по вкусу.

Инструкция

Картофель, сваренный в "мундирах", остужаем, очищаем, нарезаем кубиками. Выкладываем в салатник.



Туда же добавляем морковку по-корейски.



Кубиками нарезаем мясо (кстати, можно взять вареное - для более диетической версии), отправляем в салатник.



Туда же добавляем нарезанный кубиками огурец.

Заправляем майонезом, солим, добавляем перец и зелень.



Перемешиваем и подаем.