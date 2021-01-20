Картофельные оладьи: 4 рецепта из разных стран

Драники, деруны, картопляники, картофельные оладьи — всё вкусно и привычно. В каждом доме свой рецепт этого незатейливого блюда, которое можно заказать на завтрак в каждом втором ресторане. И не важно, итальянская там кухня или французская, драники — маст-хэв. Такой же, как и яичница.

Вы удивитесь, но так принято не только у нас. Несмотря на то, что картофель попал в Европу относительно недавно, картофельные оладьи популярны повсеместно. Однако в разных странах их готовят по-своему — драник дранику рознь! В этой статье вы узнаете, каких они бывают видов. И даже, возможно, присмотрите себе новый рецепт.

Картофельные драники: 4 рецепта

Французский дарфен

В славянской кухне натертый картофель нередко выжимают, чтобы получить плотное овощное тесто. С дарфеном всё наоборот: его оставляют максимально сочным, чтобы он получился хрустящим снаружи и кремовым внутри. Больше всего дарфен напоминает картофельный блин.

Вам понадобится:

1 картофель

0,5 луковицы

соль и перец по вкусу

сливочное масло

подсолнечное масло

Картофель почистите, натрите на крупной терке и перемешайте со специями. Затем растопите на сковороде сливочное масло и разбавьте оливковым в соотношении 1 к 1. Выложите картофельную смесь на хорошо разогретую сковороду и придавите лопаткой, чтобы получился блинчик.

Английские драники

Жарьте 5 минут на одной стороне и 5 на другой.

По своей сути больше всего напоминают котлеты. Широкое распространение получили в послевоенное время главным образом потому, что в ход шло всё: морковь, капуста, горошек, лук. Картофельное пюре смешивается с овощами, после чего обжаривается на сковороде. На английском название блюда звучит как bubble and squeak (бульканье и свист).

Вам понадобится:

4 картошки

300 г капусты

1 луковица

молоко по вкусу

соль, перец и масло для жарки по вкусу

Поставьте картофель вариться до полной готовности. За это время нашинкуйте капусту и лук. Из картофеля приготовьте пюре, посолите, поперчите его и смешайте с овощами. Затем сформируйте оладьи и обжарьте их на сковороде — по 10 минут с каждой стороны.

Швейцарские рёшти

Наиболее известная разновидность драников! Славянские картофельные оладьи часто имеют однородную консистенцию и гладкую текстуру. Картофель для рёшти натирается на крупной терке и обжаривается без формирования ровных краев, чем-то напоминая решетку.

Вам понадобится:

4 картофеля

1 яйцо

соль и перец по вкусу

масло для жарки

Натрите картофель на крупной терке и хорошо отожмите. Затем смешайте с яйцом, солью и перцем. Выложите на разогретую с маслом сковороду порциями и жарьте до румяной корочки с обеих сторон.

Еврейские латкес

Это традиционное блюдо на Хануку единственное из всех вышеперечисленных содержит муку. Раньше его готовили из лука или сыра, но рецепт с картофелем оказался вкуснее других. Особенность в том, что жарят латкес на чистейшем оливковом масле.

Вам понадобится:

5 картофелин

2 яйца

1 луковица

80 г пшеничной муки

5 ст. л. оливкового масла

соль и перец по вкусу

Натрите картофель на мелкой терке и хорошо отожмите. Затем замесите с натертым луком, яйцами, специями и мукой до получения слегка жидкого теста. Обжаривайте на разогретой сковороде с двух сторон (удобнее всего накладывать массу ложкой). Подавайте с йогуртом, сметаной или клюквенным соусом.

Эти блюда отличаются не только интересными названиями. Вы удивитесь, но у каждого из них — неповторимый вкус. Самыми необычными можно считать английские драники с овощами, а вот дарфен настоятельно рекомендуем приготовить на завтрак. Любой из перечисленных вариантов можно смело подавать с яичницей и беконом.