Картофельные оладьи: 4 рецепта из разных стран

Драники, деруны, картопляники, картофельные оладьи — всё вкусно и привычно. В каждом доме свой рецепт этого незатейливого блюда, которое можно заказать на завтрак в каждом втором ресторане. И не важно, итальянская там кухня или французская, драники — маст-хэв. Такой же, как и яичница.
Вы удивитесь, но так принято не только у нас. Несмотря на то, что картофель попал в Европу относительно недавно, картофельные оладьи популярны повсеместно. Однако в разных странах их готовят по-своему — драник дранику рознь! В этой статье вы узнаете, каких они бывают видов. И даже, возможно, присмотрите себе новый рецепт.
Картофельные драники: 4 рецепта
Французский дарфен
В славянской кухне натертый картофель нередко выжимают, чтобы получить плотное овощное тесто. С дарфеном всё наоборот: его оставляют максимально сочным, чтобы он получился хрустящим снаружи и кремовым внутри. Больше всего дарфен напоминает картофельный блин.
Вам понадобится:
- 1 картофель
- 0,5 луковицы
- соль и перец по вкусу
- сливочное масло
- подсолнечное масло
Картофель почистите, натрите на крупной терке и перемешайте со специями. Затем растопите на сковороде сливочное масло и разбавьте оливковым в соотношении 1 к 1. Выложите картофельную смесь на хорошо разогретую сковороду и придавите лопаткой, чтобы получился блинчик.Жарьте 5 минут на одной стороне и 5 на другой.
Английские драники
По своей сути больше всего напоминают котлеты. Широкое распространение получили в послевоенное время главным образом потому, что в ход шло всё: морковь, капуста, горошек, лук. Картофельное пюре смешивается с овощами, после чего обжаривается на сковороде. На английском название блюда звучит как bubble and squeak (бульканье и свист).
Вам понадобится:
- 4 картошки
- 300 г капусты
- 1 луковица
- молоко по вкусу
- соль, перец и масло для жарки по вкусу
Поставьте картофель вариться до полной готовности. За это время нашинкуйте капусту и лук. Из картофеля приготовьте пюре, посолите, поперчите его и смешайте с овощами. Затем сформируйте оладьи и обжарьте их на сковороде — по 10 минут с каждой стороны.
Швейцарские рёшти
Наиболее известная разновидность драников! Славянские картофельные оладьи часто имеют однородную консистенцию и гладкую текстуру. Картофель для рёшти натирается на крупной терке и обжаривается без формирования ровных краев, чем-то напоминая решетку.
Вам понадобится:
- 4 картофеля
- 1 яйцо
- соль и перец по вкусу
- масло для жарки
Натрите картофель на крупной терке и хорошо отожмите. Затем смешайте с яйцом, солью и перцем. Выложите на разогретую с маслом сковороду порциями и жарьте до румяной корочки с обеих сторон.
Еврейские латкес
Это традиционное блюдо на Хануку единственное из всех вышеперечисленных содержит муку. Раньше его готовили из лука или сыра, но рецепт с картофелем оказался вкуснее других. Особенность в том, что жарят латкес на чистейшем оливковом масле.
Вам понадобится:
- 5 картофелин
- 2 яйца
- 1 луковица
- 80 г пшеничной муки
- 5 ст. л. оливкового масла
- соль и перец по вкусу
Натрите картофель на мелкой терке и хорошо отожмите. Затем замесите с натертым луком, яйцами, специями и мукой до получения слегка жидкого теста. Обжаривайте на разогретой сковороде с двух сторон (удобнее всего накладывать массу ложкой). Подавайте с йогуртом, сметаной или клюквенным соусом.
Эти блюда отличаются не только интересными названиями. Вы удивитесь, но у каждого из них — неповторимый вкус. Самыми необычными можно считать английские драники с овощами, а вот дарфен настоятельно рекомендуем приготовить на завтрак. Любой из перечисленных вариантов можно смело подавать с яичницей и беконом.
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