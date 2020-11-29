Взбитый десерт из варенья

В детстве я очень любила намазывать малиновое варенье на булку с маслом и жевать вприкуску с чаем. Я выросла, но мои вкусы остались прежними. Правда, варенье из ягод я превращаю в необычный и очень нежный взбитый десерт. Мало кто понимает, из чего он сделан. Но нравится всем.
Для приготовления подойдут любые замороженные или свежие ягоды. Количество сахара зависит только от ваших предпочтений и кислоты выбранной основы. Я взвешиваю ягоды на весах, чтобы правильно рассчитать количество желатина. Внимательно читайте рекомендации по использованию на упаковке. Разный желатин требует разной подготовки. А теперь более подробно…
Ингредиенты
Ягоды 500 г
Сахар 150 г
Лимонная кислота 0,5 ч. л.
Желатин листовой 5 шт.
Приготовление
- Засыпьте ягоды сахаром и добавьте лимонной кислоты (можете заменить натуральным соком лимона).
- Сотейник с ягодами поставьте на медленный огонь и доведите до кипения, постоянно помешивая. Снимите с огня и пюрируйте с помощью блендера.
- Доведите пюре до кипения. В это время замочите желатин в холодной воде на 5 минут. Отожмите и добавьте в горячее ягодное пюре. Хорошо перемешайте и оставьте на 5 минут.
- Взбивайте массу миксером на максимальной скорости в течение 10 минут. Лучше использовать стационарный миксер, но подойдет и ручной.
- Готовый десерт разложите по чистым сухим баночкам с крышками и храните в холодильнике.
При взбивании ягодное пюре сильно увеличится в объеме. Проверить готовность десерта просто. Если он не стекает с ложки, значит, взбивать больше не нужно. Джем можно закатать в стерилизованные банки, но свежий он намного вкуснее. Попробуйте приготовить единожды, и это лакомство станет постоянным гостем на вашем столе.
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