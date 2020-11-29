Взбитый десерт из варенья

В детстве я очень любила намазывать малиновое варенье на булку с маслом и жевать вприкуску с чаем. Я выросла, но мои вкусы остались прежними. Правда, варенье из ягод я превращаю в необычный и очень нежный взбитый десерт. Мало кто понимает, из чего он сделан. Но нравится всем.

Для приготовления подойдут любые замороженные или свежие ягоды. Количество сахара зависит только от ваших предпочтений и кислоты выбранной основы. Я взвешиваю ягоды на весах, чтобы правильно рассчитать количество желатина. Внимательно читайте рекомендации по использованию на упаковке. Разный желатин требует разной подготовки. А теперь более подробно…

Ингредиенты

Ягоды 500 г

Сахар 150 г

Лимонная кислота 0,5 ч. л.

Желатин листовой 5 шт.

Приготовление

Засыпьте ягоды сахаром и добавьте лимонной кислоты (можете заменить натуральным соком лимона). Сотейник с ягодами поставьте на медленный огонь и доведите до кипения, постоянно помешивая. Снимите с огня и пюрируйте с помощью блендера. Доведите пюре до кипения. В это время замочите желатин в холодной воде на 5 минут. Отожмите и добавьте в горячее ягодное пюре. Хорошо перемешайте и оставьте на 5 минут. Взбивайте массу миксером на максимальной скорости в течение 10 минут. Лучше использовать стационарный миксер, но подойдет и ручной. Готовый десерт разложите по чистым сухим баночкам с крышками и храните в холодильнике.

При взбивании ягодное пюре сильно увеличится в объеме. Проверить готовность десерта просто. Если он не стекает с ложки, значит, взбивать больше не нужно. Джем можно закатать в стерилизованные банки, но свежий он намного вкуснее. Попробуйте приготовить единожды, и это лакомство станет постоянным гостем на вашем столе.