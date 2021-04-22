15 отличных рецептов курицы в рукаве в духовке

Рукав для запекания хорош тем, что в него можно сложить и приготовить буквально все что угодно. Сегодня хотим поделиться лучшими рецептами курицы в рукаве – целиком, по частям, с гарниром или овощами. Выбирай!

1. Целая курица в рукаве

В рукаве тоже получается отличная хрустящая корочка.

Тебе понадобится: 1 курица, 2 ст.л. оливкового масла, специи, чеснок.

Приготовление: Смешай масло со специями и давленым чесноком, и хорошо натри курицу изнутри и снаружи. Плотно заверни ее в рукав и запекай в духовке 1-1,5 часа при 180 градусах. За 20 минут до конца разрежь рукав для образования корочки.

2. Куриные голени в рукаве

Классический рецепт со свежей веточкой розмарина.

Тебе понадобится: 800 г куриных голеней, 2 зубчика чеснока, 1 веточка розмарина, по 1 ч.л. паприки, хмели-сунели и карри, специи.

Приготовление: Хорошо обваляй куриные голени в специях с давленым чесноком. Сложи в рукав вместе с веточкой розмарина и запекай 45 минут при 200 градусах. Потом разрежь рукав, разложи голени в один слой и допеки еще 15 минут.

3. Куриные крылья в рукаве

Ароматные и сочные куриные крылышки – чудесная закуска и полноценное мясное блюдо.

Тебе понадобится: 1 кг куриных крылышек, 3 ст.л. соевого соуса, прованские травы, чили, специи.

Приготовление: Замаринуй крылышки в соевом соусе и специях, сложи в рукав и оставь на 20 минут. Запекай 40 минут в духовке при 180 градусах, а если хочешь корочку – разрежь пакет за 10-15 минут до конца.

4. Куриное филе в рукаве

Благодаря запеканию в рукаве даже суховатое куриное филе получается очень сочным.

Тебе понадобится: 600 г куриного филе, 1 ст.л. копченой паприки, 1 ст.л. оливкового масла, 1 ст.л. соевого соуса, специи.

Приготовление: Смешай масло, соевый соус и специи, и хорошо натри курицу этой смесью. Сложи филе в рукав и запекай 30-35 минут при 200 градусах.

5. Курица с картошкой в рукаве

По желанию можешь добавить любые свежие или замороженные овощи.

Тебе понадобится: 1 курица, 2 зубчика чеснока, специи, 600 г картофеля, 100 мл сметаны, 2 ст.л. оливкового масла.

Приготовление: Разрежь курицу вдоль грудки и разверни, чтобы она быстрее запеклась. Натри ее специями, а потом – сметаной с чесноком, и оставь на час. Крупно нарежь картофель и смешай с маслом и приправами. Сложи все в рукав и запекай 1,5 часа при 180 градусах.

6. Курица с овощами в рукаве

Нежное диетическое блюдо без лишнего жира, но с богатым вкусом.

Тебе понадобится: 600 г курицы, 3 картофелины, 1 луковица, 1 морковь, 1 перец, 1 помидор, 1 кабачок, 150 г брокколи, 150 г цветной капусты, 5 ст.л. сметаны, 2 ст.л соевого соуса, специи.

Приготовление: Замаринуй порционные куски курицы в сметане, соевом соусе и специях на час. Выложи их в рукав, добавь произвольно измельченные овощи, завяжи и перемешай. Запекай в духовке 50-60 минут при 190 градусах.

7. Курица с грибами в рукаве

Грибы отлично сочетаются с травами и зеленью.

Тебе понадобится: 600 г курицы, 500 г грибов, 2 ст.л. майонеза, специи, 1 пучок зелени.

Приготовление: Обваляй курицу в майонезе и специях, и сложи в рукав. Туда же крупно нарежь грибы, наруби зелень и все перемешай. Запекай в духовке около часа при 180 градусах.

8. Курица в сливках

Рекомендуем брать сметану от 20% жирности.

Тебе понадобится: 900 г курицы, 100 мл сливок, 2 зубчика чеснока, 1 луковица, специи.

Приготовление: Нарежь курицу порционными кусками, крупно наруби лук, а чеснок порежь пластинками. Смешай все со специями, сложи в рукав, влей сливки и снова перемешай. Запекай час при 180 градусах.

9. Курица в томате

Корочка от томатной пасты самая красивая и румяная!

Тебе понадобится: 800 г курицы, 150 г томатной пасты, 100 г лука, специи.

Приготовление: Нарежь курицу порционными кусками, а лук – полукольцами. Смешай все с томатной пастой и специями, оставь на полчаса и переложи в рукав. Запекай час в духовке при 180 градусах.

10. Курица с апельсинами в рукаве

Изысканное блюдо, которым можно украсить любой праздничный стол.

Тебе понадобится: 1 курица, 1 апельсин, 1 яблоко, 2 ст.л. прованских трав, 1 ст.л. куркумы, 1 веточка розмарина, 3 зубчика чеснока, 2 ст.л. оливкового масла.

Приготовление: Смешай масло со специями и натри маринадом курицу изнутри и снаружи. Крупно нарежь яблоко, апельсин и чеснок, и нафаршируй всем курицу. Два кружочка апельсина положи под кожу. Заверни птицу в рукав с веточкой розмарина и запекай 60-70 минут при 200 градусах.

11. Курица с сухофруктами в рукаве

Восхитительная начинка не оставит никого равнодушным.

Тебе понадобится: 1 курица, 0,5 стакана панировочных сухарей, 2 апельсина, 3 ст.л. изюма, 100 г чернослива, 200 г кураги, 2 яблока, 4 ст.л. коричневого сахара, 300 мл красного вина.

Приготовление: Натри курицу специями изнутри и снаружи. Перемешай в миске цедру и мякоть одного апельсина, сок от второго, сухари и специи. Начини птицу этой смесью и скрепи отверстие зубочистками.

Смешай сухофрукты и дольки яблок с сахаров и вином и слегка выпари на сковороде. Сложи все в рукав и запекай 60-70 минут при 180 градусах, причем в последние 10 минут разрежь пакет.

12. Курица с соевым соусом в рукаве

Острая и пряная курица с азиатскими нотками.

Тебе понадобится: 1 курица, 100 мл соевого соуса, перец чили, корень имбиря, чеснок, специи.

Приготовление: Смешай соевый соус с мелко рубленым чили, давленым чесноком и тертым имбирем. Натри курицу специями снаружи и внутри, а потом выложи в рукав и залей соусом. Оставь на полчаса и запекай еще час при 180 градусах.

13. Курица в медовом соусе

Медово-горчичный маринад – беспроигрышный выбор для птицы.

Тебе понадобится: 1 курица, 5 зубчиков чеснока, по 3 ст.л. меда и зернистой горчицы, специи.

Приготовление: Смешай мед, горчицу, специи и тертый чеснок, и натри маринадом курицу со всех сторон. Выложи ее в рукав и запекай час при 180-200 градусах.

14. Курица с фасолью в рукаве

Фасоль замочи и отвари до готовности заранее.

Тебе понадобится: 1 курица, 250 г фасоли, 3 моркови, 2 луковицы, 500 мл томатного соуса или пюре.

Приготовление: Раздели курицу на порционные части, обваляй в специях и слегка обжарь. Измельчи лук, натри морковь на крупной терке и приготовь зажарку. Туда же добавь томаты и фасоль, перемешай, и выложи все в рукав. Запекай в духовке 40 минут при 180 градусах.

15. Курица с капустой в рукаве

Сложно придумать рецепт приготовления курицы еще проще!

Тебе понадобится: 400 г курицы, 400 г капусты, 1 морковь, 2 ст.л. томатной пасты, специи, 2 зубчика чеснока, 1 ч.л. сахара.

Приготовление: Раздели курицу на части, натри морковь на терке и тонко нашинкуй капусту. Сложи все в рукав, добавь специи, сахар, чеснок и томатную пасту, и хорошо перемешай. Запекай блюдо около 45 минут при 180 градусах.