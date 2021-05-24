Кекс с вишней и маком

Кекс получился нежным, вкусным, ароматным!

ИНГРЕДИЕНТЫ: Форма: 25 х 11 х 7 см.

Мука – 270 грамм;

Масло сливочное – 200 грамм;

Сахар – 120 грамм;

Куриные яйца – 4 штуки;

Мак – 4 ст. ложки;

Сок апельсина – 30 мл.;

Цедра апельсина – 1 штуки;

Разрыхлитель теста – 10 грамм;

Соль – ¼ ч. ложки;

Вишня свежая мороженная – 150 грамм;

Сахарная пудра – 1 ст. ложка.

Как приготовить:

Подготовить необходимые продукты. Мак залить крутым кипятком, накрыть и дать настояться. Можно отварить в молоке. Слить жидкость и перемолоть в миксере. Форма: 25 х 11 х 7см.

Сливочное масло очень мягкое комнатной температуры перетереть с сахаром.

По одному вводить куриные яйца и взбивать миксером после каждого, до соединения компонентов.

Добавить апельсиновый сок и цедру, соль всё перемешать.

Всыпать просеянную муку и разрыхлитель, перемешать смесь лопаткой до замешивания мягкого однородного теста.

Отделить от полученного теста треть массы. Добавить в неё мак и хорошо перемешать

Форму застелить пергаментом. Выложить белое тесто. По центру сделать углубление.

В углубление выложить тесто с маком. Оставшееся маковое тесто распределяем по всей форме.

Сверху выложить вишню.

Выпекать в разогретой духовке до 160 градусов 80-90 минут.

Время выпечки регулируйте по вашей духовке.

Готовый кекс вынуть из формы. Присыпать сахарной пудрой.

Порезать на порции и можно подавать к чаю.

Всем приятного чаепития!