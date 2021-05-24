Кекс с вишней и маком

Кекс получился нежным, вкусным, ароматным!
ИНГРЕДИЕНТЫ: Форма: 25 х 11 х 7 см.
Мука – 270 грамм;
Масло сливочное – 200 грамм;
Сахар – 120 грамм;
Куриные яйца – 4 штуки;
Мак – 4 ст. ложки;
Сок апельсина – 30 мл.;
Цедра апельсина – 1 штуки;
Разрыхлитель теста – 10 грамм;
Соль – ¼ ч. ложки;
Вишня свежая мороженная – 150 грамм;
Сахарная пудра – 1 ст. ложка.
Как приготовить:
Подготовить необходимые продукты. Мак залить крутым кипятком, накрыть и дать настояться. Можно отварить в молоке. Слить жидкость и перемолоть в миксере. Форма: 25 х 11 х 7см.
Сливочное масло очень мягкое комнатной температуры перетереть с сахаром.
По одному вводить куриные яйца и взбивать миксером после каждого, до соединения компонентов.
Добавить апельсиновый сок и цедру, соль всё перемешать.
Всыпать просеянную муку и разрыхлитель, перемешать смесь лопаткой до замешивания мягкого однородного теста.
Отделить от полученного теста треть массы. Добавить в неё мак и хорошо перемешать
Форму застелить пергаментом. Выложить белое тесто. По центру сделать углубление.
В углубление выложить тесто с маком. Оставшееся маковое тесто распределяем по всей форме.
Сверху выложить вишню.
Выпекать в разогретой духовке до 160 градусов 80-90 минут.Время выпечки регулируйте по вашей духовке.
Готовый кекс вынуть из формы. Присыпать сахарной пудрой.
Порезать на порции и можно подавать к чаю.
Всем приятного чаепития!
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