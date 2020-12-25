Холодец – блюдо с русскими корнями. Это праздничное кушанье готовили на Руси к Рождеству и Новому году. Уж такая традиция в России, с наступлением холодов и приближением новогодних праздников мы варим холодец ) Я его просто обожаю. Помню, как в детстве мама варила его в огромных количествах (семья у нас была большая), а мы с сестрой помогали разливать, и потом, на следующий день, уже можно было пробовать, мммммм))) У меня не было случая, чтобы холодец не получился или не застыл, дело в том, что мясной набор для холодца должен быть правильно составлен. И никогда нельзя добавлять желатин, в результате получится уже не холодец, а заливное.

Вам понадобитсяИнгредиенты скопированы

Говядина на косточке 400 г Куриные крылья 150 г Куриные окорочка 400 г Курица (1,8 кг) ½ шт. Утиные окорочка 500 г Утка целая (2 кг) ½ шт. Лук репчатый (100г) 1 шт. Соль 5 ч.л. Чеснок дольки 2 шт.

Холодец. Царское блюдо (этап 1)

Я всегда варю сборный холодец, по опыту он самый вкусный : кусочки курицы, обязательно с костями, свиная рулька, говяжий хвост, говядина с косточкой, крыло индейки, куриные или утиные шейки, говяжий язык. Примерные ингредиенты Рулька свиная — 1 штука или говяжья Крыло индейки — 1 штука или куриные 5-6 шт Говядина с косточкой — 500 гр Курица — пол тушки Говяжий хвост — 500 грамм или утиные шейки -500 гр Говяжий язык — около 1 кг ( можно не брать) Лук репчатый — 1 штука Чеснок — 2 зубчика Соль — по вкусу

Холодец. Царское блюдо (этап 2)

Утиные окорочка 500 г Говядина на косточке 400 г Куриные окорочка 400 г Куриные крылья 150 г Утка целая (2 кг) ½ шт. Курица (1,8 кг) ½ шт.

Прекрасный холодец можно сварить из того, что лежит в вашей морозилке. Наверняка там есть кусок говядины, курица и какие нибудь обрезки.(можно брать любое мясо и субпродукты, сердце, куриные желудочки, говяжью рульку и т.д.).Вот здесь у меня пока ещё замороженные утиные шеи ( вместо говяжьего хвоста), говядина с косточкой ( около 400 гр), 2 куриных окорочка, пара куриных крыльев, обрезки от утки ( хребет с мясом) и много обрезков от куриных крыльев ( я всегда обрезаю крайний сустав и бросаю в морозилку, для холодца самое то, в них нет мяса, но для бульона то, что надо)

Холодец. Царское блюдо (этап 3)

Лук репчатый (100г) 1 шт. Чеснок дольки 2 шт. Соль 5 ч.л.

Это уже размороженное и промытое мясо. Почти полная кастрюля. Заливаем холодной водой до краёв. Ставим на огонь, доводим до кипения, и теперь начинается долгий процесс варки на очень маленьком огне, при еле видном бульканьи бульона, . Это очень важно, для того чтобы бульон получился прозрачным.

Холодец. Царское блюдо (этап 4)

Снимаем периодически пену, после получаса варки она перестанет появляться и мы сможем забыть о кастрюле на 4-5 часов. Крышкой не накрываем. В процессе варки ни в коем случае не доливаем воду. Через 2-3 часа после начала варки я бросаю мелко порезанную луковицу и солю бульон. Сильно солить не надо, так как бульон выкипает и становится более концентрированным. Можно будет добавить соли в конце. **Примерно за час до предполагаемого окончания варки я бросаю в бульон пару раздавленных, неочищенных зубчиков чеснока. Потом я их выбрасываю. Как определить этап завершения варки? Время варки должно занять не менее 6 часов. Мясо должно отваливаться от костей и таять во рту. Но главное, должно остаться достаточно бульона для заливки, поэтому готового продукта вместе с бульоном должно быть около половины кастрюли или чуть больше.

Шумовкой достаём мясо на блюдо и оставляем до остывания, чтобы можно было руками, не обжигаясь, брать мясо. Пока подготовим емкости для разлива холодца, это могут быть глубокие тарелки, пластиковые контейнеры или силиконовые формы для выпечки, именно в них я и заливаю, потом очень удобно доставать из них холодец чтобы нарезать порционными кусочками )) Мясо остыло, нарезаем его мелкими кусочками и раскладываем по формам. Язык ( если мы его использовали) можно порезать не весь, а оставить для холодной нарезки, но в бульон он привносит особый вкус и аромат.

Холодец. Царское блюдо (этап 5)

Заливаем мясо бульоном, через ситечко, чтобы кусочки костей не попали в холодец и оставляем до остывания в прохладном месте (на балконе), затем ставим в холодильник. Можно добавлять в формы для красоты и вкуса кусочки варёных овощей, зелень, я этого не делаю ) Обычно я подаю холодец с хреном, горчицей и чёрным хлебом, это что-то нереально вкусное)))