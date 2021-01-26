Домашние сосиски из куриных грудок и овсяных отрубей

Многие из нас любят сосиски, отварные или жареные на гриле, они вкусные, быстро готовятся, но мы понимаем, что этот продукт калорийный и малополезный, который не укладывается в диетическое и правильное питание. Поэтому предлагаю самим приготовить удивительно нежные диетические домашние сосиски из куриной грудки и овсяных отрубей. Тогда вы будете уверены, что ваши правильные сочные куриные сосиски содержат только чистый белок без консервантов, в них мало жира, и они хорошо усваиваются нашим организмом. Состав домашних сосисок можно каждый раз изменять, добавляя разнообразные ингредиенты и специи. Например, болгарский перец, лук, чеснок, укроп, сельдерей, сыр и др.
Общая информация
Подготовка: 30-40 минут
Готовка: 15 минут
Общее количество: 45-55 минут
Количество: 19-20 шт
Ингредиенты
-1 кг филе куриной грудки
-2 яйца
-50 гр овсяных отрубей
-80-100 мл молока
-2 чайных ложки приправы для курицы
-соль и перец по вкусу
-пищевая пленка
Процесс
-Овсяные отруби залить молоком и оставить набухать на 15-20 минут.
-Куриные грудки нарезать и пропустить через мясорубку.
-В большой ёмкости смешать куриный фарш, яйца, специи и отруби. Хорошо перемешать.
-Разложить пищевую пленку на столе. На нижний край пленки выложить 1 столовую ложку с горкой фарша.Свернуть фарш, разравнивая его ложкой по длине. Плотно скрутить пленку, чтобы не осталось воздушных пустот, и завязать узелки с двух сторон. Излишки плёнки обрезать.
-Сосиски хранить в морозилке.
-Варить сосиски 15 минут в кипящей воде.
-Приятного аппетита!
БЖУ (приблизительно на 100 гр)
-108 Ккал;
-белки 20,6 г;
-жиры 2,2 г;
-углеводы 2,4 г.
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