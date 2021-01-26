Домашние сосиски из куриных грудок и овсяных отрубей

Многие из нас любят сосиски, отварные или жареные на гриле, они вкусные, быстро готовятся, но мы понимаем, что этот продукт калорийный и малополезный, который не укладывается в диетическое и правильное питание. Поэтому предлагаю самим приготовить удивительно нежные диетические домашние сосиски из куриной грудки и овсяных отрубей. Тогда вы будете уверены, что ваши правильные сочные куриные сосиски содержат только чистый белок без консервантов, в них мало жира, и они хорошо усваиваются нашим организмом. Состав домашних сосисок можно каждый раз изменять, добавляя разнообразные ингредиенты и специи. Например, болгарский перец, лук, чеснок, укроп, сельдерей, сыр и др.

Общая информация

Подготовка: 30-40 минут

Готовка: 15 минут

Общее количество: 45-55 минут

Количество: 19-20 шт

Ингредиенты

-1 кг филе куриной грудки

-2 яйца

-50 гр овсяных отрубей

-80-100 мл молока

-2 чайных ложки приправы для курицы

-соль и перец по вкусу

-пищевая пленка

Процесс

-Овсяные отруби залить молоком и оставить набухать на 15-20 минут.

-Куриные грудки нарезать и пропустить через мясорубку.

-В большой ёмкости смешать куриный фарш, яйца, специи и отруби. Хорошо перемешать.

-Разложить пищевую пленку на столе. На нижний край пленки выложить 1 столовую ложку с горкой фарша.

Свернуть фарш, разравнивая его ложкой по длине. Плотно скрутить пленку, чтобы не осталось воздушных пустот, и завязать узелки с двух сторон. Излишки плёнки обрезать.

-Сосиски хранить в морозилке.

-Варить сосиски 15 минут в кипящей воде.

-Приятного аппетита!

БЖУ (приблизительно на 100 гр)

-108 Ккал;

-белки 20,6 г;

-жиры 2,2 г;

-углеводы 2,4 г.