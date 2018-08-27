БУДЕТ ВКУСНО!

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Курица жареная с баклажанами и кабачками

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Овощной сезон в самом разгаре. Овощи на завтрак, обед, ужин - сырые, варёные, тушёные, запечённые, жареные. Мы, разумеется, едим их круглогодично, но разве сравнятся зимние баклажаны или кабачки с теми, что приносишь с огорода, только что сорванные, впитавшие в себя всю силу южного солнца! В общем, наслаждаемся, чтобы зимой не было мучительно больно за не съеденный летом баклажан!) 

ПОНАДОБИТСЯ:

- 4 куриных окорочка 
- 1 средний баклажан
- 2 кабачка
- 4 помидора-сливки или 200 г консервированных томатов в собственном соку
- 2 луковицы шалота
- 2 зубчика чеснока
- 4 ст.л. оливкового масла и ещё немного для подачи
- 1 ст. сухого белого вина
- несколько веточек тимьяна
- несколько веточек розмарина
- соль
- свежемолотый перец

Баклажаны порезать кубиками, посыпать солью, выложить в дуршлаг и оставить на 30 минут. По истечение времени сполоснуть баклажаны холодной водой, просушить бумажными полотенцами.
В тяжёлой сковороде разогреть 2 ст.л. оливкового масла. Курицу посолить, поперчить и выложить в сковороду кожей вниз. Обжарить 3-4 минуты до золотистого цвета, перевернуть и жарить ещё пару минут. Выложить на тарелку.
Добавить оставшееся масло в сковороду и выложить в неё крупно порубленный шалот, раздавленный чеснок, баклажаны и несколько веточек тимьяна и розмарина.

Готовить 5-7 минут, помешивая, пока лук не станет прозрачным, а баклажаны слегка мягкими. Хорошо посолить и поперчить. Добавить порезанные кабачки, влить вино и тушить, пока жидкость не выпарится наполовину.
Прогреть глубокую форму для запекания.
Добавить к овощам порубленные, очищенные от кожицы и семян, помидоры, выложить всё вместе в форму, сверху - поджаренные куриные ножки. Сбрызнуть оливковым маслом, посыпать листиками тимьяна и розмарина. Запекать в разогретой до 190 град. духовке до готовности курицы.
По рецепту Г.Рамзи

chicken with zucchini2839

Источник

курицамясные блюдаовощные блюдакулинария
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