Картофельная лепешка по- итальянски

Закусочная лепешка из заливного теста, т. называемая скьячатина, печется быстро и еще быстрее съедается.

В ниже приведенном рецепте наполнителем служит сырой картофель. Вместо него могут быть любые овощи, цуккини например.

Отличнейшая идея лепешки -скьячатины состоит в том, что заливное тесто перемешивается с ломтиками сырого картофеля и тонким слоем запекается в духовке до образования корочки, под которой остается мягкой картофельная основа. Специи и ароматные травы увеличивают аппетитность выпечки, моментально исчезающей, не успев остыть.

Мягкая картофельная лепешка/ Schiacciatina morbida di patate

Ингредиенты: 250 г очищенного картофеля, 300 мл воды, 30 г оливкового масла, 30 г тертого сыра, 1 яйцо, 180 г муки, соль, жгучий перчик, сухие прованские травы, веточка розмарина

Картофель очистить и тонко нарезать, лучше при помощи специальной терки.

Из остальных перечисленных ингредиентов замесить тесто, которое должно получиться довольно жидким.

Аккуратно перемешать ломтики картофеля с тестом.

Выложить получившуюся смесь в противень, застеленный пекарской бумагой, аккуратно распределив ломтики картофеля по всей поверхности противня.

Рассыпать по поверхности теста сухие травы и листочки розмарина.

Выпекать в духовке, разогретой до 190- 200°, до образования золотистой корочки.