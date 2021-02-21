Курица по-албански — оригинальное мясное блюдо, которое с легкостью заменит обычные котлеты. Ее особенность в том, что мясо не нужно пропускать через мясорубку. Достаточно просто измельчить его острым ножом. К тому же блюдо очень бюджетное, а из небольшого количества филе получается много биточков.
Рецепт достаточно универсальный и подойдет для любого вида мяса. Чтобы оладьи из курицы получились более сочными, лучше отдать предпочтение филе из бедренной части. Хотя обычное белое мясо тоже отлично подойдет. Немного майонеза, яйца и жареный лук сделают биточки очень ароматными и нежными.
Ингредиенты
|Куриное бедро
|650 г
|Яйцо
|2 шт.
|Крахмал
|2 ст. л.
|Сливочное масло
|1 ст. л.
|Лук
|1 шт.
|Подсолнечное масло
|5 ст. л.
|Майонез
|1 ст. л.
|Соль
|по вкусу
|Черный перец (молотый)
|по вкусу
Приготовление
- Очень мелко нарежьте мясо (650 г чистого веса). Посолите и поперчите.
- Измельчите луковицу и обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета.
- Смешайте фарш с зажаркой и майонезом. Добавьте яйца, перемешайте, затем всыпьте крахмал и еще раз тщательно вымешайте массу.
- Разогрейте подсолнечное масло на сковороде. Выложите фарш столовой ложкой, формируя оладьи.
- Жарьте мясо на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны. Готовые оладьи выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.
Вкуснее всего мясные оладьи в горячем виде. Так что одновременно с ними готовьте и гарнир. Это может быть отварной картофель или любая каша. Рецепт куриных оладушек станет хорошей альтернативой отбивным. И совсем не уступают им по вкусу.
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