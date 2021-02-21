Курица по-албански — оригинальное мясное блюдо, которое с легкостью заменит обычные котлеты. Ее особенность в том, что мясо не нужно пропускать через мясорубку. Достаточно просто измельчить его острым ножом. К тому же блюдо очень бюджетное, а из небольшого количества филе получается много биточков.

Рецепт достаточно универсальный и подойдет для любого вида мяса. Чтобы оладьи из курицы получились более сочными, лучше отдать предпочтение филе из бедренной части. Хотя обычное белое мясо тоже отлично подойдет. Немного майонеза, яйца и жареный лук сделают биточки очень ароматными и нежными.

Ингредиенты

Куриное бедро 650 г Яйцо 2 шт. Крахмал 2 ст. л. Сливочное масло 1 ст. л. Лук 1 шт. Подсолнечное масло 5 ст. л. Майонез 1 ст. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Очень мелко нарежьте мясо (650 г чистого веса). Посолите и поперчите. Измельчите луковицу и обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета. Смешайте фарш с зажаркой и майонезом. Добавьте яйца, перемешайте, затем всыпьте крахмал и еще раз тщательно вымешайте массу. Разогрейте подсолнечное масло на сковороде. Выложите фарш столовой ложкой, формируя оладьи. Жарьте мясо на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны. Готовые оладьи выложите на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир.

Вкуснее всего мясные оладьи в горячем виде. Так что одновременно с ними готовьте и гарнир. Это может быть отварной картофель или любая каша. Рецепт куриных оладушек станет хорошей альтернативой отбивным. И совсем не уступают им по вкусу.