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Томатные лепешки с копчёной курицей и сыром

Томатные лепешки с копчёной курицей и сыром

Для меня эти лепешки стали идеальным завтраком выходного дня! Во-первых, они безумно вкусные, нежные и сытные. А во-вторых, весь процесс приготовления занимает не более полу часа. Конечно, подавать их можно не только на завтрак, но и на обед или ужин. Хорошо сочетаются с салатом из свежих овощей. Начинку можно использовать и другую, по вашему желанию, но как по мне - эта просто идеальна! Настоятельно советую попробовать хотя бы разок! Угощайтесь!!!

Томатные лепешки с копчёной курицей и сыром

Ингредиенты:

  • 100 мл. воды
  • 100 мл. томатного сока
  • 2 ст.л. растительного масла
  • щепотка соли 
  • 200 гр. муки
  • 150 гр. твердого сыра
  • 200-250 гр. копченого куриного филе
  • сливочное масло для смазки лепёшек 

Приготовление:
В кастрюльку влить воду, томатный сок и растительное масло, довести до кипения, снять с огня и сразу добавить соль и просеянную муку. Быстро перемешать сначала ложкой, а затем вымешать тесто руками. Аккуратно, тесто будет горячим!
Накрыть тесто салфеткой и дать отдохнуть минут 5. 

Подготовить начинку.
Сыр натереть на крупной тёрке. Курицу  разобрать руками на небольшие кусочки.

После чего, тесто разделить на 8 одинаковых кусочков, из которых скатать шарики.
На чуть присыпанном мукой столе раскатать шарики теста в тонкие лепёшки. Они очень легко раскатываются, не рвутся, не сжимаются, тесто очень послушное и работать с ним легко.



Хорошо разогреть сухую сковороду (смазывать ничем не нужно!), выложить лепёшку  и печь с одной стороны примерно 1 минуту, на огне чуть выше среднего. Затем перевернуть её, на одну половину выложить немного сыра и курицы, сложить лепёшку пополам и печь с каждой стороны по 30 секунд.
Таким образом приготовить остальные лепешки.

Томатные лепешки с копчёной курицей и сыром

Готовые лепёшки выложить на блюдо и смазать с двух сторон небольшим количеством сливочного масла.

Лепёшки вкусные, как горячие, так и остывшие.

Приятного вам аппетита!!!

Томатные лепешки с копчёной курицей и сыром

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