Томатные лепешки с копчёной курицей и сыром

Для меня эти лепешки стали идеальным завтраком выходного дня! Во-первых, они безумно вкусные, нежные и сытные. А во-вторых, весь процесс приготовления занимает не более полу часа. Конечно, подавать их можно не только на завтрак, но и на обед или ужин. Хорошо сочетаются с салатом из свежих овощей. Начинку можно использовать и другую, по вашему желанию, но как по мне - эта просто идеальна! Настоятельно советую попробовать хотя бы разок! Угощайтесь!!!

Ингредиенты:

100 мл. воды

100 мл. томатного сока

2 ст.л. растительного масла

щепотка соли

200 гр. муки

150 гр. твердого сыра

200-250 гр. копченого куриного филе

сливочное масло для смазки лепёшек

Приготовление:

В кастрюльку влить воду, томатный сок и растительное масло, довести до кипения, снять с огня и сразу добавить соль и просеянную муку. Быстро перемешать сначала ложкой, а затем вымешать тесто руками. Аккуратно, тесто будет горячим!

Накрыть тесто салфеткой и дать отдохнуть минут 5.



Подготовить начинку.

Сыр натереть на крупной тёрке. Курицу разобрать руками на небольшие кусочки.



После чего, тесто разделить на 8 одинаковых кусочков, из которых скатать шарики.

На чуть присыпанном мукой столе раскатать шарики теста в тонкие лепёшки. Они очень легко раскатываются, не рвутся, не сжимаются, тесто очень послушное и работать с ним легко.

Хорошо разогреть сухую сковороду (смазывать ничем не нужно!), выложить лепёшку и печь с одной стороны примерно 1 минуту, на огне чуть выше среднего. Затем перевернуть её, на одну половину выложить немного сыра и курицы, сложить лепёшку пополам и печь с каждой стороны по 30 секунд.Таким образом приготовить остальные лепешки.

Готовые лепёшки выложить на блюдо и смазать с двух сторон небольшим количеством сливочного масла.



Лепёшки вкусные, как горячие, так и остывшие.



Приятного вам аппетита!!!