Домашний ягодный мармелад

Набирают популярность сладкие подарки: милые безешки, зефирки и печенюшки, приготовленные и упакованные своими руками. Предлагаю приготовить домашний мармелад на основе ягодного пюре. Натуральные конфеты можно преподнести гостям в качестве комплимента или сделать сладкий подарок любимой подруге.
В составе домашних конфет — только натуральные продукты. Количество сахара регулируйте по своему вкусу.
ИНГРЕДИЕНТОВ НА 5 ПОРЦИЙ
Для конфет
|500 г
|400 г
|75 г
|1 шт.
|20 г
ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО
ШАГ 1/6
Подготовить продукты. Ягодное пюре у меня замороженное. Количество сахара берите по своему вкусу. Вместо меда можно использовать глюкозу.
ШАГ 2/6
Клубничное пюре переложить в сотейник и довести до кипения на медленном огне.
ШАГ 3/6
Часть сахара смешать с агар-агаром.
ШАГ 4/6
Добавить в ягодное пюре и перемешать. Варить две минуты при постоянном помешивании.
ШАГ 5/6
Ягодная масса быстро загустевает, поэтому все продукты должны быть подготовлены заранее и находиться под рукой. Добавить оставшийся сахар и мед. Варить еще 3–4 минуты, постоянно помешивая смесь. Температура ягодного пюре — 106°C (при наличии кулинарного термометра).Когда масса начнет покрываться пузырями, снять с огня, влить сок одного лимона. Перемешать.
ШАГ 6/6
Сразу разлить ягодную смесь по подготовленным силиконовым формам. Получается 30 конфет. Поставить на 2 часа в холодильник. По истечении этого времени ягодная масса застывает и легко извлекается из форм. По желанию конфеты можно обвалять в мелком сахаре и подсушить.
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