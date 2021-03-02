Домашний ягодный мармелад

Набирают популярность сладкие подарки: милые безешки, зефирки и печенюшки, приготовленные и упакованные своими руками. Предлагаю приготовить домашний мармелад на основе ягодного пюре. Натуральные конфеты можно преподнести гостям в качестве комплимента или сделать сладкий подарок любимой подруге.

В составе домашних конфет — только натуральные продукты. Количество сахара регулируйте по своему вкусу.

ИНГРЕДИЕНТОВ НА 5 ПОРЦИЙ

Для конфет

клубничное пюре 500 г сахар 400 г мед 75 г лимоны 1 шт. агар-агар 20 г

ПОШАГОВЫЙ РЕЦЕПТ С ФОТО

ШАГ 1/6

Подготовить продукты. Ягодное пюре у меня замороженное. Количество сахара берите по своему вкусу. Вместо меда можно использовать глюкозу.

ШАГ 2/6

Клубничное пюре переложить в сотейник и довести до кипения на медленном огне.

ШАГ 3/6

Часть сахара смешать с агар-агаром.

ШАГ 4/6

Добавить в ягодное пюре и перемешать. Варить две минуты при постоянном помешивании.

ШАГ 5/6

Ягодная масса быстро загустевает, поэтому все продукты должны быть подготовлены заранее и находиться под рукой. Добавить оставшийся сахар и мед. Варить еще 3–4 минуты, постоянно помешивая смесь. Температура ягодного пюре — 106°C (при наличии кулинарного термометра).

ШАГ 6/6

Когда масса начнет покрываться пузырями, снять с огня, влить сок одного лимона. Перемешать.

Сразу разлить ягодную смесь по подготовленным силиконовым формам. Получается 30 конфет. Поставить на 2 часа в холодильник. По истечении этого времени ягодная масса застывает и легко извлекается из форм. По желанию конфеты можно обвалять в мелком сахаре и подсушить.