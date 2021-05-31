Забытый советский способ разобрать вилок капусты на листья для голубцов. Без риска обжечь руки

Голубцы достаточно часто подавали в советских заведениях общепита. Но, если подумать, то каким образом повара разбирали капустные вилки на листья?

Ведь в то время существовал единственный способ разобрать капусты на голубцы - отваривать вилок целиком, периодически вытаскивая вилок и отсоединяя от него каждый лист.

Это не только не удобно, но и небезопасно. Ведь это реальный риск получить ожог.

А в условиях, когда нужно разобрать на листья не один вилок, а несколько десятков, то это выполнить просто нереально.

А потому у сотрудников столовых имеется свой хитрый и простой способ разобрать капустный вилок на листья.

Про этот способ я узнала совсем недавно в интернете.

Он настолько простой и минимально энергозатратный, что я думаю, что про него должны узнать все.

Способ советских столовых

Как известно, меню в столовых всегда составлялось заранее. Так вот, если на завтра планировалось готовить голубцы, то необходимое количество капустных вилков просто опускали в кастрюлю (большие столовские кастрюли, объемом несколько десятков литров) с горячей водой - кипятком.

И оставляли вилки в нем до утра.

За ночь вилки успевали размягчиться, и с утра с легкостью отделялись от капустной кочерыжки.

Очень просто, правда не слишком быстро.

Максимально быстрый способ разобрать вилок на листья

Да, согласна, способ максимально простой, но вот не всегда планируешь готовить голубцы заранее.

Но на этот случай я знаю очень быстрый простой способ разобрать вилок и тоже без кипятка и риска обжечь пальцы рук или получить ожог.

Предлагаю посмотреть видео:

А может быть Вы знаете более простой метод разобрать капустный вилок на листья для приготовления голубцов?

Поделитесь им в комментариях.

Спасибо.

Приятного аппетита!