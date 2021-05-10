Торт «Кружевница» с хрустящими коржами без муки

Мне еще не приходилось встретить человека, который был бы равнодушен к торту. Особенно такому, который сделан самостоятельно, с воздушными коржами и домашним заварным кремом! Сегодня я призываю вас расширить ваши кулинарные горизонты и приготовить торт «Кружевница» без муки.

Торт «Кружевница» без муки похож на «Эстерхази». Отличается он тем, что меренга готовится из грецких орехов и фундука, а не миндаля. Кроме того, в этом десерте меньше коржей — всего четыре. На приготовление этого орехово-шоколадного угощения уйдет немало времени, но результат с лихвой перекроет все затраченные усилия. Эффектный вид и сочетание хрустящих коржей и нежного заварного крема дают неимоверный результат. Обязательно попробуйте и убедитесь сами!

Ингредиенты

Яичные белки6 шт.

Сахар390 г

Грецкие орехи300 г

Фундук150 г

Молоко200 мл

Сливки170 г

Яичный желток6 шт.

Кукурузный крахмал25 г

Сливочное масло250 г

Белый шоколад170 г

Черный шоколад30 г

Сахарная пудра2 ст. л.

Приготовление

Согрейте белки до комнатной температуры. Взбейте их до пены, затем постепенно, не прекращая взбивать, вводите 240 г сахара и взбивайте до устойчивых пиков. Орехи измельчите и добавьте по 120 г грецких орехов и фундука в воздушное тесто (меренгу). Из теста сформируйте 4 коржа диаметром 20 см и выложите их на пергамент. Присыпьте сверху пудрой, оставьте на 10 минут, затем еще раз присыпьте пудрой. Выпекайте при температуре 160 градусов 25 минут. Снимите коржи с пергамента и остудите. Молоко и 150 г сливок доведите до кипения и вылейте на желтки, смешанные с крахмалом, и 150 г сахара. Перелейте массу в обратно в сотейник и уварите на медленном огне до загустения, постоянно помешивая. Процедите и остудите. Взбейте сливочное масло, постепенно добавляя по ложке заварного крема. Вмешайте 60 г грецких орехов. Промажьте каждый корж кремом, оставив немного крема для украшения. Отправьте торт на пропитку в холодильник на ночь. Растопите белый шоколад со сливками и смажьте верх торта. Черным шоколадом нарисуйте спираль и сделайте «паутинку» зубочисткой от центра к краю. Бортики покройте остатками крема и посыпьте оставшимися грецкими орехами.

Вы осилите этот рецепт независимо от вашего кулинарного опыта. Он включает в себя обыкновенные ингредиенты и простые шаги приготовления. Торт «Кружевница» без муки превзойдет все ваши ожидания!