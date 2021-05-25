4 простых и вкусных салата с селедкой, готов есть каждый хоть ежедневно

Селедку очень любил мой отец. Он одинаково нежно относился и к готовой сельди из магазинов (особенно в больших жестяных банках по 5 килограмм), так и к той, что солил сам.
Сколько себя помню, в нашем доме селедка практически всегда была в наличие: опять же и в больших банках, и в трехлитровых стеклянных банках(как целая, так и филированная), и в литровых.
И хотя селедку мы любили, но ели её или просто с маслом и отварной картошечкой, или в составе "селедки под шубой". И всё!
Сейчас мне уже почти 50 лет, но я все также люблю селедку. Готовлю из неё много различных салатов. И не только селедку "под шубой"!
Разрешите представить 4 простых и вкусных салатов с селедкой.
1. Салат с грибами и селедкой
Ингредиенты
- филе малосольной сельди — 1 шт.;
- репчатый лук — 1 средняя луковица;
- маринованные маслята — 200 грамм;
- соленые огурцы(средние) — 3 шт.
- свежая петрушка — 1 пучок;
- растительное масло (я люблю нерафинированное - с запахом);
- черный молотый перец — по вкусу.
Технология приготовления
1. Филе селедки, репчатый лук, соленые огурцы нарезаем одинаковыми кубиками(на один вкус).
2. Часть петрушки (стебли) нарезаем мелко.
3. В миске смешиваем все нарезанные ингредиенты, зелень и маринованные маслята.
4. Добавляем масло, перец и все хорошо перемешиваем.
5. Выкладываем салат на тарелку и украшаем листиками свежей петрушки.
2. Салат Крестьянский
Ингредиенты
- филе малосольной сельди —1 шт.;
- красный салатный лук — 1 средняя луковица;
- соленые огурцы(средние) — 3 шт.
- свежая петрушка — 1 пучок;
- растительное масло (я люблю нерафинированное - с запахом);
- уксус 6% — 1 чайная ложка.
- сахар — щепотка;
- черный молотый перец — по вкусу.
Технология приготовления
1. Огурцы и сельдь порезать одинаковыми кусочками(на один укус).
2. Лук нарезать кольцами.
3. Петрушку нарезать мелко.
4. Смешать все ингредиенты и заправить салат уксусом и маслом. Добавить сахар и перец. Все хорошо перемешать.
3. Салат с яйцом и яблоками
Ингредиенты
- филе малосольной сельди — 1 шт.;
- красный салатный лук — 1 средняя луковица;
- красное яблоко(среднее) — 1 шт.;
- соленный огурец — 1 шт.;
- яйцо, сваренное "в крутую" — 1 шт.;
- свежая петрушка — 1 пучок;
- растительное масло (я люблю нерафинированное - с запахом);
- черный молотый перец — по вкусу.
Технология приготовления
1. Яблоко нарезать на 8 долек.
2. Филе сельди нарезать крупно.
3. Красный лук нарезать тонкими кольцами.
4. Яйцо и огурцы нарезать пластинками.
5. Выложить в тарелку все ингредиенты, заправить салат маслом, поперчить и украсить петрушкой.
4. Летний салат с овощами и селедкой
Ингредиенты
- филе малосольной сельди — 1 шт.;
- красный салатный лук — 1 средняя луковица;
- свежий огурец — 1 шт.;
- свежие помидоры — 1 шт.;
- свежая петрушка — 1 пучок;
- свежий укроп — 1 небольшой пучок;
- растительное масло (я люблю нерафинированное - с запахом);
- горчица русская — половина чайной ложки;
- майонез — чайная ложка;
- черный молотый перец — по вкусу.
Технология приготовления
1. Овощи и филе селедки нарезать одинаковыми небольшими кубиками.
2. Зелень измельчить.
3. Смешать в небольшой миске горчицу, майонез, растительное масло, перец.
4. Заправить салат приготовленным соусом и поставить его в холодильник. Дать настояться минут 15-20.
А вы любите селедку и салаты с ней? А возможно у вас есть свой рецепт салата с селедкой, поделитесь им в комментариях!
Свежие комментарии