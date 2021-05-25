4 простых и вкусных салата с селедкой, готов есть каждый хоть ежедневно

Селедку очень любил мой отец. Он одинаково нежно относился и к готовой сельди из магазинов (особенно в больших жестяных банках по 5 килограмм), так и к той, что солил сам.

Сколько себя помню, в нашем доме селедка практически всегда была в наличие: опять же и в больших банках, и в трехлитровых стеклянных банках(как целая, так и филированная), и в литровых.

И хотя селедку мы любили, но ели её или просто с маслом и отварной картошечкой, или в составе "селедки под шубой". И всё!

Сейчас мне уже почти 50 лет, но я все также люблю селедку. Готовлю из неё много различных салатов. И не только селедку "под шубой"!

Разрешите представить 4 простых и вкусных салатов с селедкой.

1. Салат с грибами и селедкой

Ингредиенты

филе малосольной сельди — 1 шт.;

репчатый лук — 1 средняя луковица;

маринованные маслята — 200 грамм;

соленые огурцы(средние) — 3 шт.

свежая петрушка — 1 пучок;

растительное масло (я люблю нерафинированное - с запахом);

черный молотый перец — по вкусу.

Технология приготовления

1. Филе селедки, репчатый лук, соленые огурцы нарезаем одинаковыми кубиками(на один вкус).

2. Часть петрушки (стебли) нарезаем мелко.

3. В миске смешиваем все нарезанные ингредиенты, зелень и маринованные маслята.

4. Добавляем масло, перец и все хорошо перемешиваем.

5. Выкладываем салат на тарелку и украшаем листиками свежей петрушки.

2. Салат Крестьянский

Ингредиенты

филе малосольной сельди —1 шт.;

красный салатный лук — 1 средняя луковица;

соленые огурцы(средние) — 3 шт.

свежая петрушка — 1 пучок;

растительное масло (я люблю нерафинированное - с запахом);

уксус 6% — 1 чайная ложка.

сахар — щепотка;

черный молотый перец — по вкусу.

Технология приготовления

1. Огурцы и сельдь порезать одинаковыми кусочками(на один укус).

2. Лук нарезать кольцами.

3. Петрушку нарезать мелко.

4. Смешать все ингредиенты и заправить салат уксусом и маслом. Добавить сахар и перец. Все хорошо перемешать.

3. Салат с яйцом и яблоками

Ингредиенты

филе малосольной сельди — 1 шт.;

красный салатный лук — 1 средняя луковица;

красное яблоко(среднее) — 1 шт.;

соленный огурец — 1 шт.;

яйцо, сваренное "в крутую" — 1 шт.;

свежая петрушка — 1 пучок;

растительное масло (я люблю нерафинированное - с запахом);

черный молотый перец — по вкусу.

Технология приготовления

1. Яблоко нарезать на 8 долек.

2. Филе сельди нарезать крупно.

3. Красный лук нарезать тонкими кольцами.

4. Яйцо и огурцы нарезать пластинками.

5. Выложить в тарелку все ингредиенты, заправить салат маслом, поперчить и украсить петрушкой.

4. Летний салат с овощами и селедкой

Ингредиенты

филе малосольной сельди — 1 шт.;

красный салатный лук — 1 средняя луковица;

свежий огурец — 1 шт.;

свежие помидоры — 1 шт.;

свежая петрушка — 1 пучок;

свежий укроп — 1 небольшой пучок;

растительное масло (я люблю нерафинированное - с запахом);

горчица русская — половина чайной ложки;

майонез — чайная ложка;

черный молотый перец — по вкусу.

Технология приготовления

1. Овощи и филе селедки нарезать одинаковыми небольшими кубиками.

2. Зелень измельчить.

3. Смешать в небольшой миске горчицу, майонез, растительное масло, перец.

4. Заправить салат приготовленным соусом и поставить его в холодильник. Дать настояться минут 15-20.

А вы любите селедку и салаты с ней? А возможно у вас есть свой рецепт салата с селедкой, поделитесь им в комментариях!