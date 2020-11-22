Суп из печеных овощей: лучшая идея для фигуры

Легкий овощной суп-пюре не так прост, как кажется на первый взгляд. Секрет приготовления этого супа заключается в том, что овощи добавляются не в сыром, а в печеном виде.

Время подготовки Время приготовления Порции 20 минут 1,5 часа 4 порции Ингредиенты Помидор - 6 шт.

Лук-порей - 2 шт.

Морковь - 2 шт.

Чеснок - 4 зубчика.

Масло оливковое - 2 ст. л.

Соль - по вкусу

Черный перец - по вкусу.

Бульон овощной - 450 мл.

Базилик - 50 г. Способ приготовления Порежьте кусочками помидоры, мелко нарежьте лук-порей, морковь и чеснок. Выложите все на противень и полейте оливковым маслом. Посолите, поперчите. Поставьте форму в разогретую до 220°С духовку и запекайте овощи в течение часа. Когда они будут готовы, удалите кожуру с помидоров. Переместите все в кастрюлю, добавьте овощной бульон и 1 стакан воды и варите на медленном огне 10 минут. Перелейте содержимое кастрюли в блендер и измельчите ваши овощи в пюре. Как и с чем подавать Перед подачей добавьте немного свежего базилика. Подавайте горячим. Приятного аппетита!