Суп из печеных овощей: лучшая идея для фигуры

Легкий овощной суп-пюре не так прост, как кажется на первый взгляд. Секрет приготовления этого супа заключается в том, что овощи добавляются не в сыром, а в печеном виде.
|Время подготовки
|Время приготовления
|Порции
|20 минут
|1,5 часа
|4 порции
Ингредиенты
- Помидор - 6 шт.
- Лук-порей - 2 шт.
- Морковь - 2 шт.
- Чеснок - 4 зубчика.
- Масло оливковое - 2 ст. л.
- Соль - по вкусу
- Черный перец - по вкусу.
- Бульон овощной - 450 мл.
- Базилик - 50 г.
Способ приготовления
- Порежьте кусочками помидоры, мелко нарежьте лук-порей, морковь и чеснок.
- Выложите все на противень и полейте оливковым маслом. Посолите, поперчите.
- Поставьте форму в разогретую до 220°С духовку и запекайте овощи в течение часа.
- Когда они будут готовы, удалите кожуру с помидоров.
- Переместите все в кастрюлю, добавьте овощной бульон и 1 стакан воды и варите на медленном огне 10 минут.
- Перелейте содержимое кастрюли в блендер и измельчите ваши овощи в пюре.
Как и с чем подавать
Перед подачей добавьте немного свежего базилика. Подавайте горячим.
Приятного аппетита!
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