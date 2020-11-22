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Суп из печеных овощей: лучшая идея для фигуры

Легкий овощной суп-пюре не так прост, как кажется на первый взгляд. Секрет приготовления этого супа заключается в том, что овощи добавляются не в сыром, а в печеном виде.

Суп из печеных овощей: лучшая идея для фигуры

Время подготовки Время приготовления Порции
20 минут 1,5 часа 4 порции

Ингредиенты

  • Помидор - 6 шт.
  • Лук-порей - 2 шт.
  • Морковь - 2 шт.
  • Чеснок - 4 зубчика.
  • Масло оливковое - 2 ст. л.
  • Соль - по вкусу
  • Черный перец - по вкусу.
  • Бульон овощной - 450 мл.
  • Базилик - 50 г.

Способ приготовления

  1. Порежьте кусочками помидоры, мелко нарежьте лук-порей, морковь и чеснок.
  2. Выложите все на противень и полейте оливковым маслом. Посолите, поперчите.
  3. Поставьте форму в разогретую до 220°С духовку и запекайте овощи в течение часа.
  4. Когда они будут готовы, удалите кожуру с помидоров. 
  5. Переместите все в кастрюлю, добавьте овощной бульон и 1 стакан воды и варите на медленном огне 10 минут. 
  6. Перелейте содержимое кастрюли в блендер и измельчите ваши овощи в пюре.

Как и с чем подавать

Перед подачей добавьте немного свежего базилика. Подавайте горячим.
Приятного аппетита!
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супыхудеем
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