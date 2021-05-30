Только мука и кипяток: часто готовлю слоёные лепёшки вместо хлеба

Вкуснятина из ничего – так я всегда называю такие лепешки. Продуктов минимум, можно сделать сладкие и несладкие, они всегда получаются и всем нравятся. Когда я попробовала их впервые была очень удивлена, что они готовятся так просто. В общем, рекомендую приготовить обязательно!

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

В миску высыпаем 700 г просеянной муки, добавляем 1 ч.л. соли и 1 ст.л. сахара, перемешиваем.

А теперь в сухие ингредиенты вливаем пол литра кипятка и замешиваем тесто. Сначала мешаем лопаткой или ложкой, так как вода очень горячая, а затем продолжаем работать руками. Лучше надеть перчатки: и тесто меньше будет липнуть к рукам, да и не будет сильно горячо.

Вымешиваем тесто в миске до тех пор, пока не вмешается вся мука, затем переходим работать на стол. Муку больше не подсыпаем, тесто должно быть мягким, немного прилипать к рукам, не переживайте, это нормально, главное, чтобы оно было однородно вымешано. Кладём тесто назад в миску, накрываем крышкой и оставляем на 15 минут.

Затем стол присыпаем мукой, разделяем всё тесто на 2 равные части. Затем каждую часть делим ещё на 4 кусочка. В итоге у нас получается 8 приблизительно равных частей.

Каждый кусочек теста округляем и кладём на край стола, накрываем пакетом или крышкой, чтобы тесто не заветривалось.

Берём один шарик теста, приплющиваем его и раскатываем в очень тонкий пласт. По необходимости стол или коврик можно подпылять мукой, но не много. Тесто в некоторых местах может даже просвечиваться. Толщина пласта должна быть 1-2 мм, не больше.

Теперь раскатанное тесто смазываем мягким сливочным маслом. Присыпаем слегка мукой. На центр поочерёдно складываем 2 края теста. И снова смазываем сливочным маслом и присыпаем мукой. А теперь друг на друга складываем 2 свободных края теста. Получается пласт мы сворачиваем конвертиком, смазывая каждый слой сливочным маслом.

Заготовку пока откладываем в сторону и раскатываем второй шарик теста. Снова смазываем маслом, присыпаем мукой и на центр раскатанного пласта кладём подготовленный конвертик. Накрываем его с двух сторон тестом, снова смазываем маслом, присыпаем мукой и формируем квадрат.

Тоже самое проделываем и с остальными шестью шариками теста. В итоге получается 4 толстые лепёшки.

Вместо муки можно взять сахар, тогда лепёшки получатся сладкими. Мне нравится их есть вместо хлеба, поэтому делаю без сахара.

Теперь каждую лепёшку раскатываем ещё раз, чтобы она увеличилась в 2 раза. Далее перекладываем такую заготовку на сковороду со сливочным маслом, накрываем крышкой и жарим на медленном огне до золотистого цвета.

Затем лепёшку переворачиваем и обжариваем её с другой стороны, тоже под закрытой крышкой. На каждую сторону необходимо 5-7 минут. Готовые лепёшки перекладываем на тарелку и ещё горячие смазываем сливочным маслом.

Они получаются очень-очень вкусными, мягкими и слоистыми. Я рекомендую их есть горячими. Они идеально подходят к любому первому блюду, к рыбе, мясу, а моя мама их любит есть со сладким чаем.

Пробуйте приготовить и вы, пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Будем готовить вместе! С любовью, Евгения и кулинарный канал «Это просто»❤️.

ИНГРЕДИЕНТЫ:

мука - 700 г

соль - 1 ч.л.

сахар - 1 ст.л.

вода (кипяток) - 500 мл

для смазки:

сливочное масло