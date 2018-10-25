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Ребрышки с айвой

Ребрышки с айвой
 

Осенний вариант рагу — ребрышки телячьи с айвой и зернами граната. Рекомендую подавать с тушеными овощами. Приятного!

ИНГРЕДИЕНТЫ
 1200 г
2 шт.
10 шт.
1 пучок
1 ч. л.
1 ст. л.
1 ч. л.
3 ст. л.
1 горсть
Овощи
 2 шт.
5 шт.
5 шт.
по вкусу
1 стебель
Мясо маринуем в сумахе и перце.
Мясо маринуем в сумахе и перце.
Обжариваем на большом огне на растительном масле.
Обжариваем на большом огне на растительном масле.Добавляем шалот, тушим.
Добавляем шалот, тушим.
Айву крупно нарезаем и кладем к мясу.
Айву крупно нарезаем и кладем к мясу.
Наливаем немного горячей воды и тушим под крышкой 1 час.
Наливаем немного горячей воды и тушим под крышкой 1 час.
Посыпаем кинзой и зернами граната.
Посыпаем кинзой и зернами граната.
Еще немного тушим.
Еще немного тушим.
Параллельно готовим овощи, все тушим с небольшим количеством воды. Сперва обжариваем баклажаны, потом перец и лук.
Параллельно готовим овощи, все тушим с небольшим количеством воды. Сперва обжариваем баклажаны, потом перец и лук.
Верхний слой — томаты.
Верхний слой — томаты.
Подаем овощи и мясо, посыпаем зернами граната. Приятного!
Подаем овощи и мясо, посыпаем зернами граната. Приятного!
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рагумясные блюдакулинария
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