Ребрышки с айвой
Осенний вариант рагу — ребрышки телячьи с айвой и зернами граната. Рекомендую подавать с тушеными овощами. Приятного!
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|1 ч. л.
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|3 ст. л.
Мясо маринуем в сумахе и перце.
Обжариваем на большом огне на растительном масле.
Айву крупно нарезаем и кладем к мясу.
Наливаем немного горячей воды и тушим под крышкой 1 час.
Посыпаем кинзой и зернами граната.
Параллельно готовим овощи, все тушим с небольшим количеством воды. Сперва обжариваем баклажаны, потом перец и лук.
Подаем овощи и мясо, посыпаем зернами граната. Приятного!
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