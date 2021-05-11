Фрукты в чайном желе – это очень легкий низкокалорийный десерт. Для его приготовления хорошо использовать разнообразные фрукты и ягоды по своему вкусу. Например, еще можно использовать свежую клубнику, консервированные персики, абрикосы. При приготовлении желе нельзя использовать только свежий киви и ананас, так как они содержат вещества, препятствующие застыванию желе. У меня получилось 3 порции желе.

Ингредиенты:

1 ч.л. зеленого чая (или черного)

3 ст.л. сахара

1/2 лимона

1/2 пакетика желатина (5 г)

1 банан

1 маленький апельсин

100 г винограда

Как приготовить фрукты в чайном желе

Желатин залить 3 ложками воды и оставить для набухания на 10 минут (или на время, указанное на упаковке).

Заварить 300 мл чая обычным способом.

Когда чай немного настоится и слегка остынет, извлечь заварку, добавить сахар, сок половины лимона. Также добавить желатин, хорошо перемешать до его растворения. Остудить.

Подготовить фрукты. Банан порезать кубиками, ягоды винограда порезать пополам, апельсин очистить от кожуры и порезать кубиками.

По креманкам или бокалам разложить фрукты.

Залить чаем. Поставить в холодильник на 4-5 часов до полного застывания.

Фрукты в чайном желе при желании украсить мятой.