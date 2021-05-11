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Фрукты в чайном желе

Фрукты в чайном желе

Фрукты в чайном желе – это очень легкий низкокалорийный десерт. Для его приготовления хорошо использовать разнообразные фрукты и ягоды по своему вкусу. Например, еще можно использовать свежую клубнику, консервированные персики, абрикосы. При приготовлении желе нельзя использовать только свежий киви и ананас, так как они содержат вещества, препятствующие застыванию желе. У меня получилось 3 порции желе.

Ингредиенты:

  • 1 ч.л. зеленого чая (или черного)
  • 3 ст.л. сахара
  • 1/2 лимона
  • 1/2 пакетика желатина (5 г)
  • 1 банан
  • 1 маленький апельсин
  • 100 г винограда

Ингредиенты

Как приготовить фрукты в чайном желе

Желатин залить 3 ложками воды и оставить для набухания на 10 минут (или на время, указанное на упаковке).

Желатин залить 3 ложками воды и

Заварить 300 мл чая обычным способом.

Заварить 300 мл чая обычным

Когда чай немного настоится и слегка остынет, извлечь заварку, добавить сахар, сок половины лимона. Также добавить желатин, хорошо перемешать до его растворения. Остудить.

Когда чай немного настоится и

Подготовить фрукты. Банан порезать кубиками, ягоды винограда порезать пополам, апельсин очистить от кожуры и порезать кубиками.

Подготовить фрукты. Банан

По креманкам или бокалам разложить фрукты.

По креманкам или бокалам

Залить чаем. Поставить в холодильник на 4-5 часов до полного застывания.

Залить чаем. Поставить в

Фрукты в чайном желе при желании украсить мятой.

Фрукты в чайном желе

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