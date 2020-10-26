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Закусочные рулетики из блинов, с творожным сыром и икрой мойвы

Закусочные рулетики из блинов, с творожным сыром и икрой мойвы

Восхитительные закусочные рулетики!!! Очень вкусный вариант начинки, и весьма удачные блины. Готовила их для семейного ужина, но уверенна они украсят и любой праздничный стол! Кстати, их можно приготовить за день до праздника, вкус будет еще лучше))) Непременно попробуйте!!!

Закусочные рулетики из блинов, с творожным сыром и икрой мойвы

Закусочные рулетики из блинов, с творожным сыром и икрой мойвы

Для блинов:

  • 500 мл. кефира
  • 1 яйцо
  • 2-3 ст.л. сахара
  • 1 ч.л. соли
  • 1 ч.л. соды
  • примерно 1 стакан муки
  • 2-3 ст.л. растительного масла

Для начинки:

  • 150 гр. творожного (или сливочного) сыра
  • 1б. (180 гр.) икры мойвы, или минтая
  • 1-2 ст.л. сметаны, или майонеза
  • небольшой пучок зелени (у меня укроп + петрушка)

Приготовление:
Для блинов, в блендере взбить кефир, яйцо, сахар, соль, соду и растительное масло. Затем постепенно всыпать муку и взбить до однородности. 
Муки сыпать столько, чтобы тесто получилось желаемой консистенции, в зависимости от толщины блинчика. 
Испечь тонкие блины как обычно, на раскаленной сковороде, смазанной маслом. Остудить.

Для начинки смешать творожный сыр, икру мойвы, сметану (майонез) и мелко нарезанную зелень.
 
Блины щедро смазать начинкой и плотно свернуть рулетиками. 
Завернуть блинные рулетики в пищевую пленку, или фольгу, и поставить в холодильник на пару часов (я поставила на ночь). 

После чего, нарезать блинные рулетки как больше нравится, и можно подать к столу!

  

Приятного вам аппетита!!!

Закусочные рулетики из блинов, с творожным сыром и икрой мойвы

 

 

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