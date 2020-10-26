Закусочные рулетики из блинов, с творожным сыром и икрой мойвы

Восхитительные закусочные рулетики!!! Очень вкусный вариант начинки, и весьма удачные блины. Готовила их для семейного ужина, но уверенна они украсят и любой праздничный стол! Кстати, их можно приготовить за день до праздника, вкус будет еще лучше))) Непременно попробуйте!!!
Для блинов:
- 500 мл. кефира
- 1 яйцо
- 2-3 ст.л. сахара
- 1 ч.л. соли
- 1 ч.л. соды
- примерно 1 стакан муки
- 2-3 ст.л. растительного масла
Для начинки:
- 150 гр. творожного (или сливочного) сыра
- 1б. (180 гр.) икры мойвы, или минтая
- 1-2 ст.л. сметаны, или майонеза
- небольшой пучок зелени (у меня укроп + петрушка)
Приготовление:
Для блинов, в блендере взбить кефир, яйцо, сахар, соль, соду и растительное масло. Затем постепенно всыпать муку и взбить до однородности.
Муки сыпать столько, чтобы тесто получилось желаемой консистенции, в зависимости от толщины блинчика.
Испечь тонкие блины как обычно, на раскаленной сковороде, смазанной маслом. Остудить.
Для начинки смешать творожный сыр, икру мойвы, сметану (майонез) и мелко нарезанную зелень.
Блины щедро смазать начинкой и плотно свернуть рулетиками.
Завернуть блинные рулетики в пищевую пленку, или фольгу, и поставить в холодильник на пару часов (я поставила на ночь).
После чего, нарезать блинные рулетки как больше нравится, и можно подать к столу!
Приятного вам аппетита!!!
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