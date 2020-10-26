Закусочные рулетики из блинов, с творожным сыром и икрой мойвы

Восхитительные закусочные рулетики!!! Очень вкусный вариант начинки, и весьма удачные блины. Готовила их для семейного ужина, но уверенна они украсят и любой праздничный стол! Кстати, их можно приготовить за день до праздника, вкус будет еще лучше))) Непременно попробуйте!!!

Для блинов:

500 мл. кефира

1 яйцо

2-3 ст.л. сахара

1 ч.л. соли

1 ч.л. соды

примерно 1 стакан муки

2-3 ст.л. растительного масла

Для начинки:

150 гр. творожного (или сливочного) сыра

1б. (180 гр.) икры мойвы, или минтая

1-2 ст.л. сметаны, или майонеза

небольшой пучок зелени (у меня укроп + петрушка)

Приготовление:

Для блинов, в блендере взбить кефир, яйцо, сахар, соль, соду и растительное масло. Затем постепенно всыпать муку и взбить до однородности.

Муки сыпать столько, чтобы тесто получилось желаемой консистенции, в зависимости от толщины блинчика.

Испечь тонкие блины как обычно, на раскаленной сковороде, смазанной маслом. Остудить.

Для начинки смешать творожный сыр, икру мойвы, сметану (майонез) и мелко нарезанную зелень.



Блины щедро смазать начинкой и плотно свернуть рулетиками.

Завернуть блинные рулетики в пищевую пленку, или фольгу, и поставить в холодильник на пару часов (я поставила на ночь).

После чего, нарезать блинные рулетки как больше нравится, и можно подать к столу!

Приятного вам аппетита!!!