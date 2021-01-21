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Творожные вафли — вафлесырники

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Дома я готовлю сырники очень часто, так как очень люблю творог, и иметь разнообразные комбинации каких-то простых рецептов из него всегда полезно. Забомбил основное “тесто”, поиграл при желании с добавками, захотел – сырники пожарил, захотел – в вафельницу закинул, или сделал ленивые вареники. Удобно! А если учесть, что таких вот вафлесырников можно напечь сразу 2-3 порции, то можно и вовсе расслабиться на завтраках. Останется только разогревать их себе по утрам в тостере! Творожные вафли, сырники в вафельнице, ну или просто вафлесырники — сегодня готовим именно их!

Творожные вафли — вафлесырники

Вафлесырники от сырников, конечно же, очень отличаются, несмотря на то, что тесто у меня действительно практически идентичное.

Творожные вафли более… “тестовые”, у них мягко-хрустящая текстура в отличие от кремовой в сырниках. Вкус творога в них ненавязчивый, приятно-сливочный. Хрустящие снаружи и нежные внутри. Вафлесырники – это еще и прекрасный вариант накормить творогом тех, кто его не ест.

Творожные вафли — вафлесырники

В этом рецепте обычную муку можно смело заменять другими видами. Кроме того, можно делать сырники солеными, добавляя зелень, ветчину, обжаренные грибы или пудру из белых грибов – словом, делать всякие несладкие варианты.

Ингредиенты

  • 200 г сухого творога*
  • 2 яйца
  • 2 ст. л.
     сахара
  • 40 г пшеничной муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • щепотка соли
  • горсть изюма опционально

Приготовление

  • Изюм, если используете, промойте и замочите в теплой воде, пока занимаетесь остальным.
  • Смешайте творог с яйцами и сахаром. Если творог плотный, пробейте смесь блендером.
  • Подмешайте муку, смешанную с солью и разрыхлителем. 
  • Добавьте отжатый изюм, перемешайте.
  • В моей вафельнице вафлесырники пекутся 6-8 минут, ну а вы ориентируйтесь на свою.

    Творожные вафли — вафлесырники

Примечания

*Если используете влажный творог, муки потребуется больше. 

 

 

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сладкая выпечка
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