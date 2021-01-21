Творожные вафли — вафлесырники

Дома я готовлю сырники очень часто, так как очень люблю творог, и иметь разнообразные комбинации каких-то простых рецептов из него всегда полезно. Забомбил основное “тесто”, поиграл при желании с добавками, захотел – сырники пожарил, захотел – в вафельницу закинул, или сделал ленивые вареники. Удобно! А если учесть, что таких вот вафлесырников можно напечь сразу 2-3 порции, то можно и вовсе расслабиться на завтраках. Останется только разогревать их себе по утрам в тостере! Творожные вафли, сырники в вафельнице, ну или просто вафлесырники — сегодня готовим именно их!

Вафлесырники от сырников, конечно же, очень отличаются, несмотря на то, что тесто у меня действительно практически идентичное.

Творожные вафли более… “тестовые”, у них мягко-хрустящая текстура в отличие от кремовой в сырниках. Вкус творога в них ненавязчивый, приятно-сливочный. Хрустящие снаружи и нежные внутри. Вафлесырники – это еще и прекрасный вариант накормить творогом тех, кто его не ест.

В этом рецепте обычную муку можно смело заменять другими видами. Кроме того, можно делать сырники солеными, добавляя зелень, ветчину, обжаренные грибы или пудру из белых грибов – словом, делать всякие несладкие варианты.

Ингредиенты

200 г сухого творога*

2 яйца

2 ст. л. сахара

сахара 40 г пшеничной муки

1 ч. л. разрыхлителя

щепотка соли

горсть изюма опционально

Приготовление