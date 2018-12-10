Чесночные булочки. Рецепт с фото пошагово

Раньше чесночные булочки и пампушки выпекали в больших глиняных сковородах в большой пламенной печи. Сейчас все используют духовки, но хочется того самого вкуса, как из бабушкиной печи, когда достают горячие булочки, разливают по тарелкам свежий борщ и вся семья садится за уютный домашний стол... Как испечь пышные чесночные булочки к борщу? Рецепт с фото вы сможете взять у нас, и приготовить отличный и сытный обед, собрав ароматом пряной выпечки за столом всю семью.

Ингредиенты

для теста:

Мука - 550 гр;

дрожжи прессованные – 25 грамм;

сахар – 2,5 ст.л;

соль – 1 ч.л;

вода – 220 мл;

оливковое масло – 2 ст.л.

для заправка:

сливочное масло – 50 грамм;

укроп – 30 грамм;

чеснок – 2 головки.

Приготовление