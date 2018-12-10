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Чесночные булочки. Рецепт с фото пошагово

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Чесночные булочки - пышная, ароматная и очень легкая в приготовлении выпечка. Это блюдо очень легко приготовить дома даже хозяйкам, которые не любят особо возиться с тестом. Булочки хорошо подымаются, пекутся очень быстро и исчезают из тарелок мгновенно. Чесночные булочки, рецепт которых очень прост, будут отличным дополнением к первым блюдам, наваристым супам и борщам. Хороши как отдельное блюдо для угощения гостей.

Раньше чесночные булочки и пампушки выпекали в больших глиняных сковородах в большой пламенной печи. Сейчас все используют духовки, но хочется того самого вкуса, как из бабушкиной печи, когда достают горячие булочки, разливают по тарелкам свежий борщ и вся семья садится за уютный домашний стол... Как испечь пышные чесночные булочки к борщу? Рецепт с фото вы сможете взять у нас, и приготовить отличный и сытный обед, собрав ароматом пряной выпечки за столом всю семью.

Ингредиенты

для теста:

  • Мука - 550 гр;
  • дрожжи прессованные – 25 грамм;
  • сахар – 2,5 ст.л;
  • соль – 1 ч.л;
  • вода – 220 мл;
  • оливковое масло – 2 ст.л.

для заправка:

  • сливочное масло – 50 грамм;
  • укроп – 30 грамм;
  • чеснок – 2 головки.

Приготовление

  1. Подготовить теплую воду. Ни в коем случае вода не должна быть горячей, иначе дрожжи перейдут, тогда тесто совсем не сможет подняться.
    Хорошенько развести в теплой воде две ложки сахара.
    Растворите в слегка теплой воде пару ложек сахара

    Растворите в слегка теплой воде пару ложек сахара

  2. Добавить свежие дрожжи к сладкой теплой водичке. Растворить их в воде и отправить в теплое место, чтобы произошла реакция дрожжей.
    В сладкую воду положите свежие дрожжи, накройте и поставьте в теплое место расстаиваться

    В сладкую воду положите свежие дрожжи, накройте и поставьте в теплое место расстаиваться

  3. Всыпаем в посуду для замешивания теста пшеничную муку.
    В миску для теста помещаем муку

    В миску для теста помещаем муку

  4. Вливаем к муке оливковое масло.
    Доливаем необходимое количество оливкового масла

    Доливаем необходимое количество оливкового масла

  5. Добавляем к тесту соль.
    Посолим будущее тесто

    Посолим будущее тесто

  6. Вылить дрожжи, которые уже успели вступить в реакцию, к муке. Как это определить? Поверх воды собирается пушистая пенка – вот тогда воду с дрожжами смело можно добавлять к тесту.
    Теперь в миску добавляем дрожжевую заготовку, которая покрылась к этому времени пенной шапкой

    Теперь в миску добавляем дрожжевую заготовку, которая покрылась к этому времени пенной шапкой

  7. Замесить мягкое и воздушное дрожжевое тесто. Отправить тесто подходить в тепло примерно на 1 час.
    Тесто замешиваем вручную и даем подойти около часа

    Тесто замешиваем вручную и даем подойти около часа

  8. Пока тесто подходит, приготовить начинку. Для этого нарубить мелко укроп.
    Для начинки нарезаем помельче укроп

    Для начинки нарезаем помельче укроп

  9. Пропустить через пресс или мелко нарезать чеснок.
    Чеснок чистим и продавливаем через пресс

    Чеснок чистим и продавливаем через пресс

  10. Сливочное масло отправить в духовой шкаф, чтобы оно размягчилось до полу твёрдой консистенции.
    Масло используем мягкое, но не топленое

    Масло используем мягкое, но не топленое

  11. Смешиваем укроп, чеснок, размягченное масло и, по желанию, другие приправы.
    Соединяем укроп, чеснок и масло, а также остальные приправы и специи

    Соединяем укроп, чеснок и масло, а также остальные приправы и специи

  12. Когда тесто подошло и увеличилось в размере, обминаем его как минимум один раз.
    Готовое тесто еще раз слегка перемешиваем

    Готовое тесто еще раз слегка перемешиваем

  13. Сформировать из теста рулет, хорошенько обсыпать его мукой.
    Из теста формируем рулет

    Из теста формируем рулет

  14. Разрезать ножом, присыпанным мукой, тесто на равные части.
    Делим рулет на части с помощью присыпанного мукой ножика

    Делим рулет на части с помощью присыпанного мукой ножика

  15. Сформировать из дрожжевого теста шарики.
    Каждую порцию теста превращаем в шар

    Каждую порцию теста превращаем в шар

  16. Выложить шарики на противень с пергаментной бумагой.
    Шарики из теста помещаем на противень, устланный пергаментом

    Шарики из теста помещаем на противень, устланный пергаментом

  17. Острым ножом сделать надрезы в булочках.
    Надрезы на булочках делаем острым ножом

    Надрезы на булочках делаем острым ножом

  18. Поместить в надрезы ароматную начинку. Отправляем чесночные булочки в духовку выпекаться при 180-200 градусах, на 20 минут.
    В надрезы кладем немного начинки и выпекаем булочки 20 минут при температуре 180-200 градусов

    В надрезы кладем немного начинки и выпекаем булочки 20 минут при температуре 180-200 градусов

  19. Готовые булочки подаем к столу. Приятного аппетита!
    Готовые вкусняшки срочно подаем к столу!

    Готовые вкусняшки срочно подаем к столу!

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выпечкакулинариячесночные булочки
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