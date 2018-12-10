Чесночные булочки. Рецепт с фото пошагово

Чесночные булочки - пышная, ароматная и очень легкая в приготовлении выпечка. Это блюдо очень легко приготовить дома даже хозяйкам, которые не любят особо возиться с тестом. Булочки хорошо подымаются, пекутся очень быстро и исчезают из тарелок мгновенно. Чесночные булочки, рецепт которых очень прост, будут отличным дополнением к первым блюдам, наваристым супам и борщам. Хороши как отдельное блюдо для угощения гостей.
Раньше чесночные булочки и пампушки выпекали в больших глиняных сковородах в большой пламенной печи. Сейчас все используют духовки, но хочется того самого вкуса, как из бабушкиной печи, когда достают горячие булочки, разливают по тарелкам свежий борщ и вся семья садится за уютный домашний стол... Как испечь пышные чесночные булочки к борщу? Рецепт с фото вы сможете взять у нас, и приготовить отличный и сытный обед, собрав ароматом пряной выпечки за столом всю семью.
Ингредиенты
для теста:
- Мука - 550 гр;
- дрожжи прессованные – 25 грамм;
- сахар – 2,5 ст.л;
- соль – 1 ч.л;
- вода – 220 мл;
- оливковое масло – 2 ст.л.
для заправка:
- сливочное масло – 50 грамм;
- укроп – 30 грамм;
- чеснок – 2 головки.
Приготовление
- Подготовить теплую воду. Ни в коем случае вода не должна быть горячей, иначе дрожжи перейдут, тогда тесто совсем не сможет подняться. Хорошенько развести в теплой воде две ложки сахара.
- Добавить свежие дрожжи к сладкой теплой водичке. Растворить их в воде и отправить в теплое место, чтобы произошла реакция дрожжей.
- Всыпаем в посуду для замешивания теста пшеничную муку.
- Вливаем к муке оливковое масло.
- Добавляем к тесту соль.
- Вылить дрожжи, которые уже успели вступить в реакцию, к муке. Как это определить? Поверх воды собирается пушистая пенка – вот тогда воду с дрожжами смело можно добавлять к тесту.
- Замесить мягкое и воздушное дрожжевое тесто. Отправить тесто подходить в тепло примерно на 1 час.
- Пока тесто подходит, приготовить начинку. Для этого нарубить мелко укроп.
- Пропустить через пресс или мелко нарезать чеснок.
- Сливочное масло отправить в духовой шкаф, чтобы оно размягчилось до полу твёрдой консистенции.
- Смешиваем укроп, чеснок, размягченное масло и, по желанию, другие приправы.
- Когда тесто подошло и увеличилось в размере, обминаем его как минимум один раз.
- Сформировать из теста рулет, хорошенько обсыпать его мукой.
- Разрезать ножом, присыпанным мукой, тесто на равные части.
- Сформировать из дрожжевого теста шарики.
- Выложить шарики на противень с пергаментной бумагой.
- Острым ножом сделать надрезы в булочках.
- Поместить в надрезы ароматную начинку. Отправляем чесночные булочки в духовку выпекаться при 180-200 градусах, на 20 минут.
- Готовые булочки подаем к столу. Приятного аппетита!
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