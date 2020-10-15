Оладьи из тыквы и яблока

Продолжаем сезон рецептами вкусных и полезных блюд из тыквы. Сегодня на десерт — яблочно-тыквенные оладьи.
Тыквенные оладьи с яблоком вкуснее всего в теплом виде. Их можно готовить с сахаром или без него. Подавать со сметаной или с мёдом — кому как больше нравится.
Для этого рецепта выбирайте тыкву десертных сортов. Она должна быть сладкой и ароматной сама по себе, тогда и оладьи получатся на славу! Для аромата добавим немного корицы — она отлично сочетается и с тыквой, и с яблоком.
Общее время: 30 минут | Время приготовления: 15 минут
Выход: 2 порции | Калорийность: 121.89 кКал на 100 г
ИНГРЕДИЕНТЫ
- тыква очищенная – 300 г
- яблоко – 1 шт. среднего размера
- куриное яйцо крупное – 1 шт.
- пшеничная мука – 3 ст. л.
- соль – 1 щеп.
- сахар – 1-2 ч. л. по желанию
- корица молотая – 1 щеп.
- растительное масло – для жарки
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
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Очистить тыкву, натереть на средней терке (на крупной терке может плохо прожариться).
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Яблоко очистить и тоже натереть.
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Добавить яйцо, соль и сахар (не нужно добавлять сахар, если будете поливать медом, а вот если планируете подавать тыквенные оладьи со сметаной, то можно следка подсластить). Всыпать 3 столовые ложки муки и немного молотой корицы.
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Тщательно перемешать.Тесто должно получиться таким, чтобы брать ложкой. Тыква у всех разной сочности. Поэтому попробуйте пожарить одну порцию — если суховато и разваливается, то добавьте еще яйцо и подсыпьте муки (я ничего не добавляла). Или можете дать тесту постоять минут 15, чтобы яблоки пустили сок, тогда оно не будет сухим.
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Налить на сковородку с антипригарным покрытием 1 ст. л. масла. Выкладывать тесто ложкой на раскаленную сковородку — тонким слоем.
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Обжаривать с двух стороны до румяности. Огонь должен быть умеренным — так оладьи хорошо пропекутся (а если вы добавили сахар, то на сильном огне они попросту будут у вас гореть).
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Подавать в теплом виде. Можно есть со сметаной. А если оладьи несладкие, то с мёдом. Приятного чаепития!
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