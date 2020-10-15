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Оладьи из тыквы и яблока

Оладьи из тыквы и яблока

Продолжаем сезон рецептами вкусных и полезных блюд из тыквы. Сегодня на десерт — яблочно-тыквенные оладьи.

Тыквенные оладьи с яблоком вкуснее всего в теплом виде. Их можно готовить с сахаром или без него. Подавать со сметаной или с мёдом — кому как больше нравится.

Для этого рецепта выбирайте тыкву десертных сортов. Она должна быть сладкой и ароматной сама по себе, тогда и оладьи получатся на славу! Для аромата добавим немного корицы — она отлично сочетается и с тыквой, и с яблоком.

Общее время: 30 минут | Время приготовления: 15 минут
Выход: 2 порции | Калорийность: 121.89 кКал на 100 г

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • тыква очищенная – 300 г
  • яблоко – 1 шт. среднего размера
  • куриное яйцо крупное – 1 шт.
  • пшеничная мука – 3 ст. л.
  • соль – 1 щеп.
  • сахар – 1-2 ч. л. по желанию
  • корица молотая – 1 щеп.
  • растительное масло – для жарки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  1. Оладьи из тыквы и яблока

    Очистить тыкву, натереть на средней терке (на крупной терке может плохо прожариться).

  2. Оладьи из тыквы и яблока

    Яблоко очистить и тоже натереть.

  3. Оладьи из тыквы и яблока

    Добавить яйцо, соль и сахар (не нужно добавлять сахар, если будете поливать медом, а вот если планируете подавать тыквенные оладьи со сметаной, то можно следка подсластить). Всыпать 3 столовые ложки муки и немного молотой корицы.

  4. Оладьи из тыквы и яблока

    Тщательно перемешать.

    Тесто должно получиться таким, чтобы брать ложкой. Тыква у всех разной сочности. Поэтому попробуйте пожарить одну порцию — если суховато и разваливается, то добавьте еще яйцо и подсыпьте муки (я ничего не добавляла). Или можете дать тесту постоять минут 15, чтобы яблоки пустили сок, тогда оно не будет сухим.

  5. Оладьи из тыквы и яблока

    Налить на сковородку с антипригарным покрытием 1 ст. л. масла. Выкладывать тесто ложкой на раскаленную сковородку — тонким слоем.

  6. Оладьи из тыквы и яблока

    Обжаривать с двух стороны до румяности. Огонь должен быть умеренным — так оладьи хорошо пропекутся (а если вы добавили сахар, то на сильном огне они попросту будут у вас гореть).

  7. Оладьи из тыквы и яблока

    Подавать в теплом виде. Можно есть со сметаной. А если оладьи несладкие, то с мёдом. Приятного чаепития!

Оладьи из тыквы и яблока

 

 

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сладкая выпечка
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