Оладьи из тыквы и яблока

Продолжаем сезон рецептами вкусных и полезных блюд из тыквы. Сегодня на десерт — яблочно-тыквенные оладьи.

Тыквенные оладьи с яблоком вкуснее всего в теплом виде. Их можно готовить с сахаром или без него. Подавать со сметаной или с мёдом — кому как больше нравится.

Для этого рецепта выбирайте тыкву десертных сортов. Она должна быть сладкой и ароматной сама по себе, тогда и оладьи получатся на славу! Для аромата добавим немного корицы — она отлично сочетается и с тыквой, и с яблоком.

Общее время: 30 минут | Время приготовления: 15 минут

Выход: 2 порции | Калорийность: 121.89 кКал на 100 г

ИНГРЕДИЕНТЫ

тыква очищенная – 300 г

яблоко – 1 шт. среднего размера

куриное яйцо крупное – 1 шт.

пшеничная мука – 3 ст. л.

соль – 1 щеп.

сахар – 1-2 ч. л. по желанию

корица молотая – 1 щеп.

растительное масло – для жарки

ПРИГОТОВЛЕНИЕ