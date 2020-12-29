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Двухцветное заливное на Новогодний стол

Уверена, что заливное частый гость в праздничном меню многих семей. Я сегодня хочу предложить вам свой рецепт не совсем обычного заливного. Это двухцветное заливное с ветчиной и маринованными огурцами – очень сытное, вкусное, ярко смотрится на праздничном столе и является достойной заменой традиционному холодцу.

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Ингредиенты:

Мясной бульон – 300 мл

Ветчина – 100 г

Огурцы маринованные – 150 г

Яйца вареные – 2 шт.

Желатин – 10 г

Кетчуп – 1 ст. л.

Зелень петрушки – 1 ст.л.

Майонез – 100 г

Видео-рецепт:

Шаги приготовления:

  • 1.Заливаем желатин бульоном примерно 60 мл и оставляем для набухания.
  • 2.Нарезаем ветчину, огурцы, яйца, зелень петрушки.
  • 3.Добавляем в горячий бульон набухший желатин.
  • 4.В остывший бульон добавляем майонез и разделяем на две части: в одну добавляем зелень, во вторую – кетчуп.
  • 5.Форму смазываем маслом и отправляем белую массу. Отправляем в холод застывать.
  • 6.На застывшую белую массу выкладываем ветчину, огурцы и яйца.
  • 7.Заливаем розовой массой и отправляем в холодильник.
  • 8.Готовое заливное выкладываем на плоскую тарелку или блюдо, предварительно укрыв форму горячим полотенцем.
  • 9.Украшаем яйцом и огурцами.

Приятного аппетита!

 

 

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