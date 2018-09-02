Груша идеальный фрукт, который сочетается и с тестом, и с заварным кремом. А еще очень вкусный.
Мы собрали для тебя 2 идеальных рецепта пирога с грушами после которых ты навсегда забудешь о диете. Ведь они такие вкусные!
Перевернутый пирог с грушами на кефире
Очень интересный и простой рецепт отличного пирога. Для него тебе понадобятся:
- 320 грамм муки;
- 200 грамм сахара;
- половина чайной ложки соды;
- 1 ч.л. разрыхлителя;
- 1 ч.л. ванильного сахара;
- 250 мл кефира;
- 120 мл растительного масла и еще немного для смазывания коржа;
- 2 груши.
Как готовить
Смешай сахар, муку, соду, разрыхлитель и ваниль. Добавь масло и кефир. Перемешай.
Почисти грушу и порежь ее на кубики, добавь в тесто и перемешай. Вторую грушу разрежь пополам, убери сердцевину и порежь ее половинками тонкими пластинками.
Застели форму пергаментом и смажь дно, бортики растительным маслом. Выложи грушу пластинками и распредели по ним тесто.
Выпекай пирог 40 минут, температура 180 градусов. Жди пока не подрумянится. Переверни пирог и остуди его, чтобы не испортить. К тому же, холодным он намного вкуснее.
Пирог с карамелизированными грушами, орехами и рикоттой
Немного сложный, но очень утонченный рецепт пирога, который обязательно понравится всем.
Для этого тебе понадобится:
- 180 грамм муки;
- 130 грамм сливочного масла;
- 1 ст. ложка сахара;
- 2 яйца;
- 3 — 4 груши;
- чайная ложка корицы;
- 250 грамм рикотты;
- 4 столовые ложки сгущенки;
- грецкие орехи.
Как готовить
Разотри муку в крошку и добавь 80 грамм ледяного масла. Добавь сахар и яйцо, замеси тесто. Заверни его в пищевую пленку и оставь в холодильнике на 40 минут.
Почисти груши и нарежь тонкими полосками, Выложи в кастрюлю, добавь мед, корицу и 50 грамм сливочного масла.
Готовь на медленном огне, помешивая минут 10-15. Твои груши должны стать мягкими.
Разотри риккоту вилкой и добавь яйцо, сгущенку, перемешай до крестообразной консистенции.
Охлажденное тесто распредели по дну и бокам формы для выпечки. Распредели по тесту крем из риккоты, сверху положи груши.
Посыпь пирог рубленными орехами и поставь в духовку на 45 минут.
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