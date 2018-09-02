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2 идеальных рецепта пирога с грушами

2 рецепта пирога с грушей из-за которых ты откажешься от диеты

Груша идеальный фрукт, который сочетается и с тестом, и с заварным кремом. А еще очень вкусный.

Мы собрали для тебя 2 идеальных рецепта пирога с грушами после которых ты навсегда забудешь о диете. Ведь они такие вкусные!

Перевернутый пирог с грушами на кефире 

2 идеальных рецепта пирога с грушами

Очень интересный и простой рецепт отличного пирога. Для него тебе понадобятся: 

  • 320 грамм муки;
  • 200 грамм сахара;
  • половина чайной ложки соды;
  • 1 ч.л. разрыхлителя; 
  • 1 ч.л. ванильного сахара;
  • 250 мл кефира;
  • 120 мл растительного масла и еще немного для смазывания коржа; 
  • 2 груши.

Как готовить

Смешай сахар, муку, соду, разрыхлитель и ваниль. Добавь масло и кефир. Перемешай.

Почисти грушу и порежь ее на кубики, добавь в тесто и перемешай. Вторую грушу разрежь пополам, убери сердцевину и порежь ее половинками тонкими пластинками. 

Застели форму пергаментом и смажь дно, бортики растительным маслом. Выложи грушу пластинками и распредели по ним тесто. 

Выпекай пирог 40 минут, температура 180 градусов. Жди пока не подрумянится.  Переверни пирог и остуди его, чтобы не испортить. К тому же, холодным он намного вкуснее. 

Пирог с карамелизированными грушами, орехами и рикоттой 

2 идеальных рецепта пирога с грушами

Немного сложный, но очень утонченный рецепт пирога, который обязательно понравится всем.

Для этого тебе понадобится: 

  • 180 грамм муки;
  • 130 грамм сливочного масла; 
  • 1 ст. ложка сахара; 
  • 2 яйца;
  • 3 — 4 груши; 
  • чайная ложка корицы; 
  • 250 грамм рикотты;
  • 4 столовые ложки сгущенки; 
  • грецкие орехи. 

Как готовить

Разотри муку в крошку и добавь 80 грамм ледяного масла. Добавь сахар и яйцо, замеси тесто. Заверни его в пищевую пленку и оставь в холодильнике на 40 минут. 

Почисти груши и нарежь тонкими полосками, Выложи в кастрюлю, добавь мед, корицу и 50 грамм сливочного масла. 

Готовь на медленном огне, помешивая минут 10-15. Твои груши должны стать мягкими.

Разотри риккоту вилкой и добавь яйцо, сгущенку, перемешай до крестообразной консистенции.

Охлажденное тесто распредели по дну и бокам формы для выпечки. Распредели по тесту крем из риккоты, сверху положи груши. 

Посыпь пирог рубленными орехами и поставь в духовку на 45 минут.

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