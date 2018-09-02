Груша идеальный фрукт, который сочетается и с тестом, и с заварным кремом. А еще очень вкусный.

Мы собрали для тебя 2 идеальных рецепта пирога с грушами после которых ты навсегда забудешь о диете. Ведь они такие вкусные!

Перевернутый пирог с грушами на кефире

Очень интересный и простой рецепт отличного пирога. Для него тебе понадобятся:

320 грамм муки;

200 грамм сахара;

половина чайной ложки соды;

1 ч.л. разрыхлителя;

1 ч.л. ванильного сахара;

250 мл кефира;

120 мл растительного масла и еще немного для смазывания коржа;

2 груши.

Как готовить

Смешай сахар, муку, соду, разрыхлитель и ваниль. Добавь масло и кефир. Перемешай.

Почисти грушу и порежь ее на кубики, добавь в тесто и перемешай. Вторую грушу разрежь пополам, убери сердцевину и порежь ее половинками тонкими пластинками.

Застели форму пергаментом и смажь дно, бортики растительным маслом. Выложи грушу пластинками и распредели по ним тесто.

Выпекай пирог 40 минут, температура 180 градусов. Жди пока не подрумянится. Переверни пирог и остуди его, чтобы не испортить. К тому же, холодным он намного вкуснее.

Пирог с карамелизированными грушами, орехами и рикоттой

Немного сложный, но очень утонченный рецепт пирога, который обязательно понравится всем.

Для этого тебе понадобится:

180 грамм муки;

130 грамм сливочного масла;

1 ст. ложка сахара;

2 яйца;

3 — 4 груши;

чайная ложка корицы;

250 грамм рикотты;

4 столовые ложки сгущенки;

грецкие орехи.

Как готовить

Разотри муку в крошку и добавь 80 грамм ледяного масла. Добавь сахар и яйцо, замеси тесто. Заверни его в пищевую пленку и оставь в холодильнике на 40 минут.

Почисти груши и нарежь тонкими полосками, Выложи в кастрюлю, добавь мед, корицу и 50 грамм сливочного масла.

Готовь на медленном огне, помешивая минут 10-15. Твои груши должны стать мягкими.

Разотри риккоту вилкой и добавь яйцо, сгущенку, перемешай до крестообразной консистенции.

Охлажденное тесто распредели по дну и бокам формы для выпечки. Распредели по тесту крем из риккоты, сверху положи груши.

Посыпь пирог рубленными орехами и поставь в духовку на 45 минут.

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