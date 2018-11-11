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Брауни из тыквы

Брауни из тыквы
 
Аутентичный брауни наверняка уже успел приесться хозяйкам-любительницам быстрой выпечки, поэтому спешим поделиться осенним вариантом всеми любимого пирога. Для его приготовления понадобится тыквенная мякоть, щепотка фантазии и совсем немного времени.

В простоте приготовления тыквенный брауни может посоперничать с шарлоткой и песочным печеньем. С таким ярким дополнением ноябрьское чаепитие превратится в самые душевные посиделки с подругами!

Ингредиенты

Черный шоколад 200 г
Пшеничная мука 280 г
Сахар 200 г
Яйцо 4 шт.
Сливочное масло 100 г
Подсолнечное масло 80 мл
Тыква 350 г
Разрыхлитель 10 г
Соль 1 щеп.

Приготовление

  1. Тыкву очистите, нарежьте дольками и запеките в течение 15 минут при температуре 180–200 градусов, затем пюрируйте.
  2. Яйца взбейте с сахаром, смешайте с просеянной мукой, солью и разрыхлителем. От получившегося теста отделите примерно треть, смешайте эту часть с тыквенным пюре и растительным маслом.
  3. Сливочное масло и шоколад растопите на водяной бане, смешайте с остальным тестом.
  4. Форму для выпечки застелите пергаментом, при необходимости смажьте маслом. По дну распределите две трети шоколадного теста, сверху выложите тыквенное, а сверху сделайте капли из оставшегося шоколадного.
  5. Отправьте брауни в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
Готовый брауни по желанию можно украсить сахарной пудрой или полить густым ганашем. В таком исполнении этот незатейливый пирог вполне сойдет за праздничный торт.
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десертывыпечкакулинария
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