Брауни из тыквы

Аутентичный брауни наверняка уже успел приесться хозяйкам-любительницам быстрой выпечки, поэтому спешим поделиться осенним вариантом всеми любимого пирога. Для его приготовления понадобится тыквенная мякоть, щепотка фантазии и совсем немного времени.
В простоте приготовления тыквенный брауни может посоперничать с шарлоткой и песочным печеньем. С таким ярким дополнением ноябрьское чаепитие превратится в самые душевные посиделки с подругами!
Ингредиенты
- Черный шоколад 200 г
- Пшеничная мука 280 г
- Сахар 200 г
- Яйцо 4 шт.
- Сливочное масло 100 г
- Подсолнечное масло 80 мл
- Тыква 350 г
- Разрыхлитель 10 г
- Соль 1 щеп.
Приготовление
- Тыкву очистите, нарежьте дольками и запеките в течение 15 минут при температуре 180–200 градусов, затем пюрируйте.
- Яйца взбейте с сахаром, смешайте с просеянной мукой, солью и разрыхлителем. От получившегося теста отделите примерно треть, смешайте эту часть с тыквенным пюре и растительным маслом.
- Сливочное масло и шоколад растопите на водяной бане, смешайте с остальным тестом.
- Форму для выпечки застелите пергаментом, при необходимости смажьте маслом. По дну распределите две трети шоколадного теста, сверху выложите тыквенное, а сверху сделайте капли из оставшегося шоколадного.
- Отправьте брауни в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.
Готовый брауни по желанию можно украсить сахарной пудрой или полить густым ганашем. В таком исполнении этот незатейливый пирог вполне сойдет за праздничный торт.
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