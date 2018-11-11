Брауни из тыквы

Аутентичный брауни наверняка уже успел приесться хозяйкам-любительницам быстрой выпечки, поэтому спешим поделиться осенним вариантом всеми любимого пирога. Для его приготовления понадобится тыквенная мякоть, щепотка фантазии и совсем немного времени.

В простоте приготовления тыквенный брауни может посоперничать с шарлоткой и песочным печеньем. С таким ярким дополнением ноябрьское чаепитие превратится в самые душевные посиделки с подругами!

Ингредиенты Черный шоколад 200 г Пшеничная мука 280 г Сахар 200 г Яйцо 4 шт. Сливочное масло 100 г Подсолнечное масло 80 мл Тыква 350 г Разрыхлитель 10 г Соль 1 щеп.

Приготовление Тыкву очистите, нарежьте дольками и запеките в течение 15 минут при температуре 180–200 градусов, затем пюрируйте. Яйца взбейте с сахаром, смешайте с просеянной мукой, солью и разрыхлителем. От получившегося теста отделите примерно треть, смешайте эту часть с тыквенным пюре и растительным маслом. Сливочное масло и шоколад растопите на водяной бане, смешайте с остальным тестом. Форму для выпечки застелите пергаментом, при необходимости смажьте маслом. По дну распределите две трети шоколадного теста, сверху выложите тыквенное, а сверху сделайте капли из оставшегося шоколадного. Отправьте брауни в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут.

Готовый брауни по желанию можно украсить сахарной пудрой или полить густым ганашем. В таком исполнении этот незатейливый пирог вполне сойдет за праздничный торт.