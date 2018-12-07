Закуски для фуршета на работе на Новый год — недорого и вкусно

В канун Новогодних каникул в каждом рабочем коллективе принято обмениваться подарками в виде сувениров, магнитиков и Рождественских открыток. И конечно, не обходится это приятное мероприятие без праздничного застолья. Как потратить минимум средств, но накрыть богатый стол с обилием вкусностей? Самое важное сделать классный фуршет на работе недорого и вкусно, чтобы всем понравился, и это было бюджетно. Сегодня поделюсь простыми и оригинальными закусками.

Простые и оригинальные закуски для Нового года 2019 на работе

Прежде чем перейти непосредственно с вариантам фуршетных блюд, рассмотрим основные рекомендации, которые сделают праздник ярким и стильным.

Правила подготовки к фуршету на работе:

Покупка Новогодней посуды. Именно этот атрибут является основой застолья, поэтому необходимо выбрать тарелки и стаканчики одного цвета для всего коллектива. Совсем необязательно покупать дорогую посуду, вполне можно обойтись и пластиковыми принадлежностями. Украшение стола скатертью. Одежда для стола может быть изготовлена из ткани или бумаги, главное, чтобы на ней присутствовали зимние принты.

Разнообразие напитков. Если фуршет будет алкогольный, стоит заранее обговорить с коллегами все его тонкости. Возможно, кто-то из коллег не употребляет крепкий алкоголь, а у кого-то аллергия на красное вино. Помимо выбранного алкоголя на столе обязательно должны присутствовать и безалкогольные напитки с газом и без.

Правильное размещение стола. Так как фуршет подразумевает празднование стоя, наиболее комфортным расположением столов является размещение их в виде буквы Т, П или Ш, в зависимости от количества коллег. Приготовление закусок на любой вкус. В большом коллективе часто присутствует те, кто не употребляем мясные, рыбные блюда и т.д. Чтобы никого не оставить голодным, желательно заранее обсудить праздничное меню с коллегами.

Ну а теперь рассмотрим самые распространенные и актуальные идеи блюд для офисного мини-застолья.

Топ-10 вкусных и недорогих закусок для фуршета на работе

Закуски для фуршета на работе на Новый год 2019, должны быть красивыми, яркими, изысканными, но при этом простыми и несложными.

Самое простое блюдо, которое обязательно должно присутствовать – это нарезка. Причем нарезка может быть и мясной, и сырной, и фруктовой или овощной. А можно сделать сразу несколько видов такой закуски, чтобы каждый нашел блюдо по вкусу. Кстати, очень эффектно получается сочетание нарезанных продуктов. Например, колбаса, сыр и оливки или маслины.

Можно сделать канапе с селедкой.

Особой популярность в настоящее время пользуется сырная закуска. Для ее приготовления подбирается несколько сортов сыра. Лучше, если это будут разные по цвету и структуре сыры.

Порезанные на кубики или полоски сыры раскладываются по краям тарелки, а в центр ставится небольшая емкость с жидким медом. Сверху на кусочки сыра размещаются виноградинки и ядра грецкого ореха. В итоге получается очень приятное сочетание продуктов по вкусу и внешнему виду.

Рулеты с различными начинками. Это могут быть мясные или овощные рулеты из лаваша, ломтиков ветчины или блинчиков.

Тарталетки. Корзиночки из теста можно начинить салатом, порезанной колбасой с сыром, творогом, крем-сыром и так далее. Такую закуску очень удобно кушать, а выглядит она просто превосходно.

Канапе. Все, что нужно для такого фуршетного блюда — красивые шпажки, сыр, колбаса, фрукты. Изготовить можно как мясные и сытные канапе, так и сладкие десертные.

Паста с начинкой. Для вечеринки в морском стиле отлично подойдут крупные «ракушки» из макарон, начиненные подходящей вкуснятиной.

Поджаристые круглые тосты. Возьмем обычный хлеб, вырежем из него ровные круги и подрумяним кусочки в тостере или на сковороде. В последнем случае понадобится немного растительного масла, иначе хлеб подгорит. На зажаренные остывшие кусочки необходимо поместить начинку по вкусу.

Блинные мешочки. Оригинальное блюдо не сложно сделать из готовых блинчиков. Для приготовления возьмем блинчик, положим в центр начинку и соберем его в виде мешочка-узелка. Для того чтобы блин не распался, зафиксируем узелок полоской от сыра-косички или с помощью зеленого лука.

Фаршированные яйца. Элементарная и вкусная закуска. Отвариваем куриные яйца, разрезаем на две части, вынимаем желток. Смешиваем желток с любой начинкой и майонезом и начиняем белки. Блюдо готово!

Пышные оладьи. Необычная закуска для фуршета, которая явно придется по вкусу любителям выпечки. Испечем оладьи по обычному рецепту, дадим остыть и выложим на каждый экземпляр начинку. Закуска готова к подаче.

Ну а теперь рассмотрим подробные рецепты приготовления блюд для застолья в рабочем коллективе.

Закуски для фуршета на работе недорого и вкусно — как приготовить

Если с нарезками и сырными закусками все понятно, то для изготовления остальных начинок придется проявить фантазию. Если придумать рецепт самостоятельно не получается, предлагаю подборку готовых вариантов приготовления.

Закусочные рулеты из лаваша

Для приготовления такой закуски понадобятся следующие продукты:

лаваш — 2 шт.;

красная рыба — 250 г;

сыр мягкий — 250 г;

свежевыжатый сок из лимона — 1 ложка;

цедра от лимона — 1 ложка;

листья салата «Айсберг» — 1 упаковка;

зелень укропа свежая — пучок.

Приготовление:

Сыр мягкий перемешать с порубленной зеленью, цедрой и соком. Красную соленую рыбу порезать на тонкие пластинки. На каждый лист лаваша нанести слой сыра. Сверху разбросать салатные листки, разложить рыбные пластинки, присыпать черным перцем. Теперь лаваш необходимо свернуть в плотные рулеты и убрать в холодильник на 30 минут. Затем рулет порезать на кусочки и выложить на тарелку, украшенную оставшимися листьями салата.



Рецепт лаваша с курицей и плавленным сыром видео

Рулет из лаваша с крабовыми палочками видео

Рулеты из баклажана

Сытные овощные рулеты готовятся из следующих ингредиентов:

баклажан среднего размера — 1 шт.;

сыр твердых сортов — 100 г;

чищенные грецкие орехи — 40 г;

майонезный соус — 80 г;

чеснок — 4 зубка;

подсолнечное масло — 3 ложки;

соль — 1 ложка.

Готовим закуску:

Подготовим баклажаны и избавим их от горьковатого вкуса. Для этого порезанный вдоль овощь посыпаем солью и оставляем на 20 минут. По истечении времени баклажаны промываем и прожариваем на масле с двух сторон. Измельчаем на терке сыр. Добавляем к сырной массе порубленные орехи и измельченный чеснок, перемешиваем смесь с майонезом. На остывшие баклажаны наносим начинку и сворачиваем их рулетом. Закрепляем при помощи зубочистки.

Блинные рулетики для фуршета

Основные составляющие для приготовления:

готовые несладкие блины;

сыр творожный или сливочный;

картофель;

икра рыбная (минтая, трески);

горчица;

перец черный;

зеленый лук;

красная рыба.

Процесс работы:

Отвариваем до готовности картофель. К сырной массе добавляем горчицу. На блинчик намазываем сырную смесь, сверху кладем натертую мелко картошку. Сверху посыпаем солью и перцем. На край блинчика кладем кусочек рыбы, а в центр — икру и зеленый лук. Аккуратно сворачиваем блинчик и убираем для пропитки в холод. Разрезаем блинчик на порционные кусочки и наслаждаемся изысканным вкусом.



Блины с красной рыбой и сыром видео

Идеи приготовления начинок для тарталеток

С крабовым мясом. Твердый сыр в количестве 100 г потрем на терке, добавим 6 штук мелко нарезанных крабовых палочек и 2 вареных измельченных яйца. Все компоненты смешиваем с майонезом, присыпаем зеленью и начиняем ими корзинку.

Сырная с томатом. Возьмем около 100 г сливочного сыра, добавим свежий укроп и хорошо взобьем в блендере или при помощи вилки. Наполним тарталетки сырной массой, а сверху на каждую положим по половинке помидоры черри.

Печеночная начинка. Берем баночку печени трески, разминаем вилкой. Добавляем к печени мелко порезанный свежий огурец и два вареных измельченных яйца. Массу слегка подсолим и аккуратно перемешаем. Наполним тарталетки, а сверху положим ломтик огурца для украшения.

Корейская морковь и колбаса. Для приготовления необходимо взять готовую корейскую морковь, добавить к ней измельченную на полоски копченую колбасу или салями. Затем к массе добавить протертый крупно огурец, порезанный томат, листья салата. Заправить все майонезом, немного посолить и поперчить и разложить по корзиночкам.

Тарталетки с ананасом. Все что нужно для пикантной закуски — ананас кусочками консервированный, твердый сыр, чеснок и майонез для заправки. Перемешиваем все измельченные ингредиенты и раскладываем в тарталетки вкусную начинку.

Варианты вкусных и простых канапе

Виноград с сыром. Для такой закуски желательно использовать три вида различных сыров, но если нет возможности, можно использовать и один вид твердого сыра. Итак, нарезаем сыр на небольшие кубики. Берем черный виноград и нарезаем его пополам. Собираем канапе: на шпажку нанизываем виноградинку, затем брусочек сыра. Повторяем слои еще раз и проделываем то же самое с остальными шпажками.

С ветчиной и помидорами. Нарезаем на тонкие кусочки хлеб и ветчину. Огурцы нарезаем кругами. Далее берем кусочек хлеба, помещаем на него огурец, а сверху снова кладем кусочек хлеба. Сверху располагаем кусочек ветчины, затем помидор черри и оливку. Все прокалываем зубочисткой и подаем на стол.

С салями и сыром. Эта закуска с традиционным любимым вкусом, но с оригинальным оформлением. Чтобы приготовить такое блюдо, возьмем белый хлеб и нарежем из него небольшие круги или квадраты. Точно также нарезаем сыр. А теперь собираем закусочку: на хлебный тост помещаем сыр, кусочек салями и маслину. Протыкаем все шпажкой.

Начинка для оладий

Традиционно русское блюдо, да еще и с вкусной начинкой — идеальный вариант для фуршета.

Ингредиенты:

готовые оладьи;

мягкий сыр;

зелень свежая;

слабосоленая рыба (любая);

яйца.

Как приготовить:

На заранее испеченные и остывшие оладьи наносим слой мягкого сыра, перемешанного с порубленным укропом.

Теперь делим имеющиеся оладушки на две части. На одну часть кладем измельченное яйцо и посыпаем мелко порубленным зеленым луком.

Вторую часть декорируем слабосолёной рыбкой, порезанной на полоски.

Яичный рулет с начинкой видео

Вкусная закуска канапе на праздничный стол. 5 рецептов вкусных канапе видео

Помимо вкусного стола, необходимо продумать сценарий фуршетного застолья. Это могут быть различные игры, конкурсы, караоке и так далее. В этом случае хорошее настроение и дружеская атмосфера в коллективе обеспечена!