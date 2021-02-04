Вторые блюда из говядины - лучшие рецепты для праздника и на каждый день!

Вторые блюда из говядины готовятся, как без дополнительных ингредиентов, так и с ними, мясо отлично сочетается с овощами, ягодами и грибами, а рецепты европейской кухни больше предлагают замачивать мясо в красном вине или мандаринах. При покупке основного продукта важно обращать внимание на его качество, так любые угощения выйдут отменными.

Что приготовить из говядины на второе?

Говядину можно не только жарить, но и тушить, использовать в виде фарша, выбор блюд очень большой, и у каждого – свои секреты приготовления. Изучая рецепты из говядины на второе, важно не забывать, что обжаривать мясо нужно только на раскаленной сковороде. А если требуется потушить, то заливать нужно только теплой жидкостью, иначе мясо станет жестким.

Важно правильно выбирать мясо на вторые блюда из говядины:

Высший сорт: грудинка, спина, оковалок, огузок. Для жарки или запекания целым куском, отваривания. Первый сорт: лопатка и пашина. Для отваривания, тушения, на фарш. Второй сорт: зарез, передняя и задняя голяшка. Для запекания, тушения с овощами, на холодец.

Котлеты из говяжьего фарша - рецепт

На вторые блюда из говядины хозяйки часто берут уже готовый фарш, но лучше сделать его самому. Первыми в списке быстрых блюд идут котлеты, для многих хозяек они решают проблему, что приготовить из говяжьего фарша.

Мясо надо брать с небольшим жирком, если такового нет, надо перемолоть кусочек сала. Сочнее делает смесь сметана.

Ингредиенты:

говядина – 1 кг;

лук – 1 шт.;

батон – 100 г;

сметана – 1 ст. л.;

черный молотый перец – 0,5 ч. л.

мука – 50 г;

яйца – 2 шт.;

Приготовление

Вырезать мякиш, размочить в воде, отжать. Лук перемолоть вместе с мясом. Смешать с хлебом, сметаной, яйцами, специями. Отставить на 10 минут. Фарш отбить, слепить котлеты, обвалять в муке. Обжарить с двух сторон.

Стейк из говяжьей вырезки

В разных кухнях мира рецепты из говяжьей вырезки очень популярны, только видов стейков насчитывается большое количество. Готовить их легко, лучше всего покупать мясо на стейк - из говяжьей лопатки. Жарить нужно на медленном огне, чтобы мякоть стала сочной. Для образования корочки подсушивают срез салфетками.

Ингредиенты:

мясо – 1,5 кг;

масло – 2 ст. л.;

лук – 2 шт.;

морковь – 2 шт.;

чеснок – 5 долек.

Приготовление

Мясо порезать тонкими ломтями. Натереть солью и перцем. Обжарить с двух сторон до золотистой корочки. Овощи нарезать, пассеровать в полученном жире. Добавить чеснок, перемешать, потушить пару минут. Выложить смесь на стейки, настоять.

Плов из говяжьих ребрышек

Вторые блюда из говядины включают не только мякоть. В кавказской кухне очень популярен плов, для которого хороша не только вырезка баранины, но и ребрышки. Современные хозяйки с успехом заменяют баранину другим мясом. Выбирая блюда из говяжьих ребрышек, проще остановиться на плове. Его готовят в казане с толстыми стенками.

Ингредиенты:

ребрышки – 600 г;

рис – 400 г;

масло – 0,5 ст.;

лук – 3 шт.;

морковь – 3 шт.;

чеснок – 3 дольки;

томатная паста – 0,5 ст. л;

перец черный молотый – 0,5 ч. л.;

барбарис - 0,5 ч. л.;

лавровый лист – 3 шт.

Приготовление

Ребрышки вымочить в холодной воде, промыть. Обжарить с двух сторон. Добавить лук и морковь, пассеровать 5 минут. Положить специи и томат. Рис промыть, укрыть им ребрышки. Добавить чеснок и лавровый лист. Залить рис кипятком из расчета 1:1,5. Тушить 20 минут.

Медальоны из говяжьей вырезки - рецепт

Если выбирать вторые блюда из говядины на скорую руку, лучшим вариантом будут медальоны. Для них рекомендуют брать бон-филе, заднепоясничную часть туши, она более нежная и вкусная. Мясо годится только свежее. Чтобы медальоны из говяжьей вырезки не потеряли форму, куски нужно перевязать посредине ниткой.

Ингредиенты:

мясо – 400 г;

масло – 40 г;

твердый сыр – 75 г;

майонез – 3 ст. л.;

базилик – 3 ст. л.;

соевый соус – 50 г;

лимонный сок – 10 г;

лук – 1 шт.

Приготовление

Мясо отбить, натереть соусом и базиликом. Полить соком лимона, убрать в холод на полчаса. Порезать, обжарить. Выложить в форму мясо, смазать майонезом, посыпать сыром. Укрыть порезанным луком. Запекать 20 минут.

Бифштекс из говяжьего фарша

Часто на второе из говядины хозяйки выбирают бифштекс. Считается, что его придумали в Англии, но и в Америке блюдо настолько популярно, что без него не обходятся праздники. Существует много рецептов, из которых самый простой – со сливками, которые делают мясо нежнее и не дают распадаться при готовке.

Ингредиенты:

фарш – 600 г;

сливки – 200 г;

сливочное масло – 100 г;

лук – 2 шт.;

перец черный молотый – 0,5 ч. л.

Приготовление

В фарш добавить соль, сливки и специи. Отбить, слепить котлеты. Потушить в масле пару минут чеснок. Луковицы разрезать пополам, залить маслом. Отдельно обжарить котлеты. Выложить к ним лук. Потушить 5-7 минут.

Бефстроганов из говяжьей вырезки

Известные блюда из говяжьей вырезки – варианты бефстроганова, которые совершенно просто реализовать на домашней кухне. Были неизменными в меню советских столовых, поскольку готовились быстро, а сметанно-томатная подлива обходилась недорого. Для бефстроганова брали спинную мышцу коровы или мякоть задней ноги.

Ингредиенты:

мясо – 400 г;

лук – 2 шт.;

сметана – 200 г;

масло – 3 ст. л.;

мука – 1 ст. л.;

томатный соус – 2 ст. л.

Приготовление

Мясо порезать ломтиками в 5-7 мм. Лук обжарить с мукой. Добавить специи, сметану и томат, слегка уварить. Мясо обжарить со специями, залить соусом. Потушить пару минут на малом огне.

Голубцы из говяжьего фарша

Изучая вторые блюда из молотой говядины, стоит обратить внимание на такой простой рецепт, как ленивые голубцы. Их готовить намного быстрее, чем обычные, нужно только смешать рис, фарш и капусту. Рис лучше брать круглозернистый, он готовится скорее. Крупу предварительно отваривают до полуготовности.

Ингредиенты:

фарш – 500 г;

капуста – 600 г;

яйца – 1 шт.;

лук – 1шт.;

морковь – 1 шт.;

помидоры – 2 шт.;

рис – 100 г;

вода – 3 ст.;

укроп – 1 пучок.

Приготовление

Лук и морковь измельчить. Смешать с яйцом, фаршем и специями. Порезать капусту и помидоры. Выложить в форму, залить горячей водой. Закипятить, снять пену. Слепить из фарша шарики, выложить на капусту. Тушить ленивые голубцы из говяжьего фарша 30 минут. Посыпать укропом.

Котлеты из говяжьего фарша на пару

Для тех, кто не любит жареное мясо, есть другой рецепт. Очень вкусные паровые котлеты - из говяжьего фарша. По мнению диетологов, такое блюдо намного полезнее, поскольку говядина сохраняет больше полезных веществ. Готовить удобнее в пароварке или мультиварке, но можно и поставить дуршлаг на кастрюлю с кипятком.

Ингредиенты:

мясо – 700 г;

сливочное масло – 50 г;

панировочные сухари – 100 г;

хлеб – 100 г;

чеснок – 3 зубка;

лук – 1 шт.;

яйца – 1 шт.;

молоко – 100 мл;

перец – 0,5 ч. л.

Приготовление

Мясо перемолоть с луком и чесноком. Хлеб замочить на 10 минут в молоке. Отжать, добавить в фарш. Положить масло, яйцо, специи. Перемешать, оставить на 15 минут. Слепить котлеты, обвалять в сухарях. Выложить в чашу, выставить на «варку на пару». Готовить 40 минут.

Рулет из говяжьего фарша

Вторые блюда из свежей говядины рекомендуется запекать, так больше сохраняется полезных веществ. Если хочется приготовить что-то оригинальное, подойдет мясной рулет. Начинка годится любая: овощи, грибы, но красивее выглядит - с вареными яйцами. Для этого блюда из говяжьего фарша мясо нужно нежирное, иначе рулет будет разваливаться.

Ингредиенты:

фарш – 500 г;

батон – 100 г;

яйца – 6 шт.;

молоко – 1 ст.;

сыр – 100 г;

лук – 1 шт.;

петрушка – 1 пучок;

уксус – 2 ст. л.;

перец – 0,5 ч. л.

Приготовление