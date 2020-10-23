Чудо-пирог с творогом и яблоками

Предлагаю очень хороший рецепт так называемого насыпного пирога с творогом и яблоками. Смысл в том, что здесь нет теста в классическом понимании, вместо него – мучная смесь (мука с сахаром и разрыхлителем), которая просто засыпается в форму. Не волнуйтесь, после выпечки никакой муки не будет, а получится нежный и вкусный пирог.
Ингредиенты:
- мука – 250 г
- творог – 0,5 кг
- яблоки – 1-2 шт.
- яйцо – 1 шт.
- сахар – 250 г
- масло сливочное – 100 г + для смазывания формы
- разрыхлитель для теста – 1 пачка/12 г
Рецепт приготовления:
В миску насыпаем муку, сахар и разрыхлитель для теста, перемешиваем ложкой. Из общей смеси откладываем 3 ст.л. отдельно.
Форму для запекания хорошо смазываем размягченным сливочным маслом. Половину мучной смеси равномерно выкладываем на дно, разравниваем.
Творог вместе с яйцом взбиваем или перемешиваем до однородной массы.
Выкладываем творожную массу в форму.
На творог высыпаем вторую половину мучной смеси. Примерно 80 г сливочно масла режем небольшими кусочками и выкладываем на муку.
Следующий слой – тонко нарезанные ломтики яблок.
Оставшиеся 20 г масла добавляем к отложенным 3 ст.л. мучной смеси и перемешиваем руками до получения крошки, засыпаем ей пирог сверху.
Ставим форму в разогретую духовку (180 С) примерно на 45 минут.
Готовый пирог остужаем, нарезаем на порции и подаем к чаю. Готово!
Приятного аппетита!
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