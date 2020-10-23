Чудо-пирог с творогом и яблоками

Предлагаю очень хороший рецепт так называемого насыпного пирога с творогом и яблоками. Смысл в том, что здесь нет теста в классическом понимании, вместо него – мучная смесь (мука с сахаром и разрыхлителем), которая просто засыпается в форму. Не волнуйтесь, после выпечки никакой муки не будет, а получится нежный и вкусный пирог.

Ингредиенты:

мука – 250 г

творог – 0,5 кг

яблоки – 1-2 шт.

яйцо – 1 шт.

сахар – 250 г

масло сливочное – 100 г + для смазывания формы

разрыхлитель для теста – 1 пачка/12 г

Рецепт приготовления:

В миску насыпаем муку, сахар и разрыхлитель для теста, перемешиваем ложкой. Из общей смеси откладываем 3 ст.л. отдельно.

Форму для запекания хорошо смазываем размягченным сливочным маслом. Половину мучной смеси равномерно выкладываем на дно, разравниваем.

Творог вместе с яйцом взбиваем или перемешиваем до однородной массы.

Выкладываем творожную массу в форму.

На творог высыпаем вторую половину мучной смеси. Примерно 80 г сливочно масла режем небольшими кусочками и выкладываем на муку.

Следующий слой – тонко нарезанные ломтики яблок.

Оставшиеся 20 г масла добавляем к отложенным 3 ст.л. мучной смеси и перемешиваем руками до получения крошки, засыпаем ей пирог сверху.

Ставим форму в разогретую духовку (180 С) примерно на 45 минут.

Готовый пирог остужаем, нарезаем на порции и подаем к чаю. Готово!

Приятного аппетита!