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Чудо-пирог с творогом и яблоками

Чудо-пирог с творогом и яблоками

Предлагаю очень хороший рецепт так называемого насыпного пирога с творогом и яблоками. Смысл в том, что здесь нет теста в классическом понимании, вместо него – мучная смесь (мука с сахаром и разрыхлителем), которая просто засыпается в форму. Не волнуйтесь, после выпечки никакой муки не будет, а получится нежный и вкусный пирог.

Ингредиенты:

  • мука – 250 г
  • творог – 0,5 кг
  • яблоки – 1-2 шт.
  • яйцо – 1 шт.
  • сахар – 250 г
  • масло сливочное – 100 г + для смазывания формы
  • разрыхлитель для теста – 1 пачка/12 г

Чудо-пирог с творогом и яблоками

Рецепт приготовления:

В миску насыпаем муку, сахар и разрыхлитель для теста, перемешиваем ложкой. Из общей смеси откладываем 3 ст.л. отдельно.

Чудо-пирог с творогом и яблоками

Форму для запекания хорошо смазываем размягченным сливочным маслом. Половину мучной смеси равномерно выкладываем на дно, разравниваем.

Чудо-пирог с творогом и яблоками

Творог вместе с яйцом взбиваем или перемешиваем до однородной массы.

Чудо-пирог с творогом и яблоками

Выкладываем творожную массу в форму.

Чудо-пирог с творогом и яблоками

На творог высыпаем вторую половину мучной смеси. Примерно 80 г сливочно масла режем небольшими кусочками и выкладываем на муку.

Чудо-пирог с творогом и яблоками

Следующий слой – тонко нарезанные ломтики яблок.

Чудо-пирог с творогом и яблоками

Оставшиеся 20 г масла добавляем к отложенным 3 ст.л. мучной смеси и перемешиваем руками до получения крошки, засыпаем ей пирог сверху.

Чудо-пирог с творогом и яблоками

Ставим форму в разогретую духовку (180 С) примерно на 45 минут.

Чудо-пирог с творогом и яблоками

Готовый пирог остужаем, нарезаем на порции и подаем к чаю. Готово!

Чудо-пирог с творогом и яблоками

Приятного аппетита!

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сладкая выпечка
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