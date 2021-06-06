Божественное пирожное как пломбир из детства — целый килограмм счастья

Вкусное пирожное, напоминающее тот самый пломбир из детства, невероятно аппетитно — оно тает во рту, а нежный сливочный вкус крема напоминает о лучших днях из прошлого. Это необычное пирожное можно сделать очень быстро и просто, из доступных продуктов и без духовки. В итоге получится более 1 кг вкусного десерта!

Ингредиенты для пирожного «Пломбир»:

Печенье прямоугольное (любое) — 18 шт (100 гр);

Молоко — 700 мл;

Яйца — 3 шт (165 г);

Сахар — 150 г (7,5 ст. л.);

Ванильный сахар — 10 г (1 пакетик);

Кукурузный крахмал — 70 г (2,5 ст. л. с горкой);

Крем-сыр (сливочный сыр) — 150 г.

для подачи — немного сахарной пудры.

В кастрюле соедините треть молока, яйца, сахар, ванильный сахар, крахмал. В эту смесь влейте оставшееся молоко. Поставьте на плиту, чтобы сварить крем.

Когда крем закипит, уменьшите огонь и проварите ещё пару минут, пока крем не загустеет и на его поверхности не появятся пузырьки. Снимите с огня, переложите в удобную тару и накройте пищевой плёнкой в контакт с кремом, чтобы на нём не образовалась корочка. Оставьте до полного остывания (до комнатной температуры).

Когда крем станет комнатной температуры, добавьте к нему частями крем-сыр, который тоже (!) должен быть комнатной температуры.

В этом случае крем не расслоится. Миксером взбейте в несколько заходов массу, добавляя больше и больше крема.

Крем готов, собираем пирожное! На дно формы выкладываем 9 шт печенья.

Сверху выкладываем и разравниваем крем. Сверху также укладываем оставшееся печенье. Отправляем в холодильник на не менее чем 3-4 часа (лучше на ночь).

При подаче присыпаем сахарной пудрой. Пирожное очень удобно режется на порции вместе с печеньем. Попробуйте — это и правда вкусно!

Подробнее о том, как приготовить пирожное как пломбир, смотрите в видео ниже: