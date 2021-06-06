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Божественное пирожное как пломбир из детства — целый килограмм счастья

304Вкусное пирожное, напоминающее тот самый пломбир из детства, невероятно аппетитно — оно тает во рту, а нежный сливочный вкус крема напоминает о лучших днях из прошлого. Это необычное пирожное можно сделать очень быстро и просто, из доступных продуктов и без духовки. В итоге получится более 1 кг вкусного десерта!

Божественное пирожное как пломбир из детства — целый килограмм счастья

Ингредиенты для пирожного «Пломбир»:

  • Печенье прямоугольное (любое) — 18 шт (100 гр);
  • Молоко — 700 мл;
  • Яйца — 3 шт (165 г);
  • Сахар — 150 г (7,5 ст. л.);
  • Ванильный сахар — 10 г (1 пакетик);
  • Кукурузный крахмал — 70 г (2,5 ст. л. с горкой);
  • Крем-сыр (сливочный сыр) — 150 г.
  • для подачи — немного сахарной пудры.

В кастрюле соедините треть молока, яйца, сахар, ванильный сахар, крахмал. В эту смесь влейте оставшееся молоко. Поставьте на плиту, чтобы сварить крем.

Божественное пирожное как пломбир из детства — целый килограмм счастья

Когда крем закипит, уменьшите огонь и проварите ещё пару минут, пока крем не загустеет и на его поверхности не появятся пузырьки. Снимите с огня, переложите в удобную тару и накройте пищевой плёнкой в контакт с кремом, чтобы на нём не образовалась корочка. Оставьте до полного остывания (до комнатной температуры).

Божественное пирожное как пломбир из детства — целый килограмм счастья

Когда крем станет комнатной температуры, добавьте к нему частями крем-сыр, который тоже (!) должен быть комнатной температуры.

В этом случае крем не расслоится. Миксером взбейте в несколько заходов массу, добавляя больше и больше крема.

Божественное пирожное как пломбир из детства — целый килограмм счастья

Крем готов, собираем пирожное! На дно формы выкладываем 9 шт печенья.

Божественное пирожное как пломбир из детства — целый килограмм счастья

Сверху выкладываем и разравниваем крем. Сверху также укладываем оставшееся печенье. Отправляем в холодильник на не менее чем 3-4 часа (лучше на ночь).

Божественное пирожное как пломбир из детства — целый килограмм счастья

При подаче присыпаем сахарной пудрой. Пирожное очень удобно режется на порции вместе с печеньем. Попробуйте — это и правда вкусно!

Божественное пирожное как пломбир из детства — целый килограмм счастья

Подробнее о том, как приготовить пирожное как пломбир, смотрите в видео ниже:

 

 

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