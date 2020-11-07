Как готовить батат правильно и вкусно?

Знания как готовить батат, чья сладкая крахмалистая мякоть идеально проявляет себя при обжаривании, отваривании, запекании и тушении, сохраняя запасы клетчатки и витамина А, помогут расширить осеннее меню серией вкусных, питательных, оранжевых изделий начиная от салатов, супов, оладий и заканчивая чипсами, драниками и пирогами.

Как приготовить батат в домашних условиях?

С приходом холодов, нет ничего уютней, чем блюда из батата. Сладкий картофель невероятно универсален. В отварном, пюрированном виде он может стать начинкой, самостоятельным гарниром, основой для оладий или осенних супов. Поджарьте его на гриле, или запеките, и вы получите здоровую закуску и очень полезный и питательный салат.

Поскольку исследования доказали, что отварной батат имеет более низкий гликемический индекс, чем жареный или запеченный, не лишним будет узнать: как и сколько варить батат. Если нужно, чтобы сладкий картофель имел более плотный центр и мягкие края, кусочки варят в подсоленной воде 15 минут, и от 20 минут, если для блюда нужен нежный и пушистый корнеплод. Если вы хотите, чтобы жареный батат был не только жизнеспособным, но и здоровым вариантом вашего меню, подрумяньте его на гриле. Смажьте очищенные ломтики толщиной в 1,2 см оливковым маслом, посыпьте солью и жарьте на горячей решетке по 4 мин. с каждой стороны. После приготовления смажьте еще раз маслом, чтобы ломтики не были сухими, и соком лайма, чтобы сбалансировать сладость.

Пюре из батата

Если вы наблюдательны, то заметили, что блюда из батата, рецепты которых просты и доступны, тождественны с рецептами приготовления картофеля. Взять хотя бы пюре. Батат также отваривают, разминают, заправляют маслом, перцем и солью. Единственное отличие — это сметана. Сметану добавляют вместо молока, чтобы освежить сладость кислинкой.

Ингредиенты:

батат – 1,8 кг;

масло – 3 ст. ложки;

сметана – ⅓ стакана;

зеленый лук – ⅓ стакана;

зубок чеснока – 1 шт.;

петрушка – ⅓ стакана;

соль – 2 ч. ложки;

оливковое масло – 1 ч. ложка;

перец – 1 ч. ложка.

Приготовление

Отварите очищенные кусочки сладкого картофеля с 1 ч. ложкой соли в воде за 15 мин. Слейте, разомните, добавьте остальные компоненты, отложите 1 ст. ложку сметаны для украшения. Украсьте и немедленно подавайте.

Суп-пюре из батата

Этот сливочный крем-суп из батата, сочетая сладкое, соленое и пряное, идеален для любого случая, любой подачи и прост в приготовлении. Все начинается с обжаривания лука, сельдерея и чеснока. Затем, в овощи добавляют батат, бульон и специи и суп варится 20 минут. После чего, массу пюрируют и заправляют молоком и сливками.

Ингредиенты:

сливочное масло – 30 г;

лук – 1 шт.;

зеленый лук – 3 ст. ложки;

стебли сельдерея – 2 шт.;

батат – 650 г;

куриный бульон – 1 л;

зубок чеснока – 1 шт.;

молоко – ¾ стакана;

сливки – ¼ стакана;

мускатный орех – 1 ч. ложка;

палочка корицы – 1 шт.

Приготовление

Обжарьте в масле оба лука, сельдерей и чеснок за 10 мин. Добавьте батат, бульон, мускатный орех и корицу и варите 20 мин. Удалите корицу, пюрируйте, заправьте солью, перцем, сливками и молоком. Прогрейте.

Оладьи из батата

Не знаете как сделать завтрак ярче, вкусней и питательней? Вспомните, что батат, приготовление которого может стать хорошим вариантом для воплощения любых идей, поможет вам в этом. На этот раз, сваренный на пару и измельченный на терке батат, становится главным ингредиентом здоровых, пышных и ароматный оладий из теста на кефире.

Ингредиенты:

батат – 200 г;

мука – 1 ⅓ стакана;

разрыхлитель – 2 ч. ложки;

сахар – 2 ст. ложки;

кефир – 1 стакан;

соль – ½ ч. ложки;

яйцо – 2 шт.;

цедра апельсина – 2 ч. ложки;

сливочное масло – 20 г.

Приготовление

Нарежьте сладкий картофель ломтиками и отварите на пару за 10 мин. Натрите на крупной терке и соедините со всеми составляющими. Выкладывая порциями на сковороду, обжарьте оладьи в растительном масле до румяности.

Салат с бататом

Обладая клетчаткой, каротином, хорошей сочетаемостью и цветом, который вызывает аппетит, сладкая картошка батат — идеальный кандидат для салатов. Вариантов на эту тему масса. Данный салат из феты, кале, орехов, сушеной клюквы и карамелизованного батата не только принесет пользу, но и доставит удовольствие контрастом вкусов и текстур.

Ингредиенты:

средний батат – 2 шт.;

капуста кале( или любой листовой салат) – 6 стаканов;

сушеная клюква – ¼ стакана;

грецкие орехи – ⅓ стакана;

фета – ¼ стакана.

тертый лук – 1 ст. ложка.

яблочный уксус – 2 ст. ложки;

дижонская горчица – 1 ч. ложка;

мед – 1 ч. ложка;

масло – ¼ стакана.

Приготовление

Приправьте кубики картофеля маслом, солью и перцем и запекайте 50 мин. при 205℃. Соберите заправку. Сбрызните капусту 2 ст. ложками сока лимона и помассируйте. Уложите на капусту батат, клюкву, фету, орехи. Приправьте, полейте заправкой.

Батат фри — рецепт

Да, приготовление продуктов в масле не является здоровым способом, но зато, единственным, чтобы насладиться хрустящей корочкой, и влажной мякотью батата. Чтобы сделать батат фри, нужно нарезать его брусочками, толщиной в мизинец( это предотвратит высыхание), сдобрить специями и жарить в кипящем масле 16 минут.

Ингредиенты:

сладкий картофель – 450 г;

масло – 2 ч. ложки;

паприка – ½ ч. ложки;

соль – ½ ч. ложки;

перец – ¼ ч. ложки;

масло для жарки.

Приготовление

Перед тем, как готовить батат фри, нарежьте очищенный картофель соломкой, толщиной с мизинец, перемешайте со специями и маслом. Бросьте в кипящее масло и жарьте 8 мин. с одной стороны и 8 мин. с другой. Переложите шумовкой на салфетку.

Драники из батата

Если вы ищите скоромный рецепт, в котором жареный батат на сковородке продемонстрирует свою естественную сладость, приготовьте драники. Для этого вам понадобится лук, тертый батат, мука и яйца. Жарьте драники на смеси из растительного и сливочного масла. Так, они приобретут хрустящую корочку, сохранят сочность и не впитают много жиров.

Ингредиенты:

сладкий картофель – 450 г;

средний лук – 2 шт.;

мука – ⅓ стакана;

яйцо – 2 шт.;

соль – 1 ч. ложка;

черный перец – ¼ ч. ложки.

Приготовление

Натрите батат на терке, нашинкуйте мелко лук. Перемешайте овощи с остальными компонентами. Выкладывая порциями в разогретое масло, жарьте батат на сковороде по 90 сек. с каждой стороны.

Батат на пару

Этот батат, способ приготовления которого предлагает варку на пару, несет максимум пользы. Практикуя варку на пару, вы избегаете воздействия жиров и воды, которые похищают у картофеля жиро и водорастворимые питательные вещества. При этом, заправить готовый батат маслом, чтобы обеспечить усвояемость витаминов, нужно обязательно.

Ингредиенты:

средний батат – 2 шт.

Приготовление

Перед тем, как готовить паровой батат, наполните дно пароварки 7 см слоем воды и положите в контейнер ломтики батата. Варите 7 мин.

Батат на гриле

Используйте последние осенние деньки, чтобы сделать сладкий картофель батат на гриле. Вы можете подрумянить отварные ломтики картофеля, или положить на прямой огонь сырые кружочки картофеля толщиной в 1 см и жарить их по 3 минуты с каждой стороны, чтобы дать естественной сладости карамелизоваться и наполнить их ароматами угля.

Ингредиенты:

батат – 1 шт.;

масло – 1 ст. ложка;

соль – ½ ч. ложки.

Приготовление

Нарежьте батат кружочками. Приправьте маслом и солью. Положите на решетку гриля на прямой огонь и жарьте по 3 мин. с каждой стороны.

Батат запеченный в духовке

Если вы, тот, кто не любит многосложных гарниров из 10 ингредиентов, приготовьте батат в духовке кусочками. Все, что для этого нужно: заправить кубики картофеля маслом и любимыми специями, разбросать по противню, не создавая кучность, и запечь при высокой температуре, чтобы карамелизировать натуральные сахара.

Ингредиенты:

сладкий картофель – 900 г;

масло – 2 ст. ложки;

соль – ½ ч. ложки;

чили – 1 ч. ложка.

Приготовление

Нарежьте мякоть картофеля на кубики. Перемешайте с маслом, чили и солью Запекайте 30 мин. при 210℃.

Чипсы из батата

Запаситесь терпением и сноровкой. Они пригодятся вам, когда вы решите сделать хрустящие чипсы из батата в духовке. Начните с нарезки батата на 3 мм ломтики. Смажьте их маслом и разложите на смазанной маслом фольге. Выпекайте при 200℃. Используйте технику, описанную ниже и не используйте пергамент. Он сделает чипсы влажными и сморщенными.

Ингредиенты:

большой батат – 1 шт.;

масло авокадо (подсолнечное) – 1 ½ ст. ложки.

Приготовление

Нарежьте батат острым ножом или мандолиной на 3 мм ломтики (возьмите линейку). Смажьте маслом. Закройте 2 противня фольгой, смажьте фольгу 2 ст. ложками масла. Разложите слайсы в один слой. Поставьте противни на верхний и средний уровень. Запекайте при 200℃ 8 мин. После чего, переверните кусочки на другую сторону и поменяйте противни местами. Через 4 мин. повторите. Повторяйте действия каждые 4 мин., пока края не загнутся и чипсы не станут золотисто–коричневыми. Посолите, остудите.

Пирог с бататом

Этот батат в духовке составит конкуренцию любому тыквенному пирогу. В данном случае, речь идет об американской классике — сладком картофельном пироге с влажной и кремовой начинкой из запеченного батата, специй, сгущенки и сахара, заключенной в нежную и маслянистую корочку из песочного теста. Пирог одновременно прост и вкусен.

Ингредиенты:

батат – 1,1 кг;

сливочное масло – 110 г;

сгущенка – ¾ стакана;

коричневый сахар – ¾ стакана;

сахар – ½ стакана;

яйца – 2 шт.;

соль – ½ ч. ложки;

мускатный орех, корица, имбирь – по ½ ч. ложки;

песочное тесто для основы.

Приготовление

Запекайте батат 60 мин. при 210℃. Раскатайте тесто в пласт, перенесите в 30 см форму, охладите. Снимите с батата кожицу, взбейт горячую мякоть в пюре. Перемешайте с остальными компонентами. Вылейте в тесто и выпекайте 45-50 мин. при 180℃.

Батат с курицей в духовке

Соедините батат с мясом в духовке, чтобы обеспечить себе лучший полноценный обед за полчаса. Начните с маринования куриных бедер,чье жирное мясо идеально совпадает с приготовлением батата, лука, перца и клементинов, которые можно заменить на апельсин. Поскольку запекание происходит при высокой температуре, нарежьте овощи покрупнее.

Ингредиенты:

масло – 2 ½ ст. ложки;

чеснок (фарш) – 1 ч. ложка;

сок клементинов – 50 мл;

паприка – 1 ч. ложка;

соль – 1 ½ ч. ложки;

батат – 3 шт.;

куриные бедра – 6 шт.;

лук – 1 шт.;

болгарский перец – 2 шт.;

клементины – 2 шт.

Приготовление

Соберите маринад и замаринуйте бедра на 60 мин. Положите мясо с крупно нарезанными овощами на противень. Выпекайте 30 мин при 200℃.

Гратен из батата

Этот запеченный батат — яркий сезонный вариант классической французской запеканки известной, как гратен. Блюдо состоит из тонких слайсов батата уложенных слоями и запеченных в чесночно-сливочном соусе под сырной корочкой из пармезана. Эта изысканная, уютная и комфортная еда идеальна для обедов и ужинов в холода.

Ингредиенты:

батат( слайсы) – 1 кг;

сливки – 1 ½ стакана;

зубок чеснока – 3 шт.;

пармезан – ½ стакана;

тимьян – 1 ст. ложка;

соль – 2 ½ ч. ложки;

масло – 30 г.

Приготовление

Смажьте форму маслом. Приправьте батат 2 ч. ложками соли и 1 ч. ложкой перца. Уложите в форму слоями. Потушите сливки, чеснок, тимьян и ½ ч. ложки соли 5 мин. Вылейте на картофель. Запекайте под фольгой 45 мин. при 200℃. Посыпьте сыром и запекайте без фольги при 205℃ еще 10 мин.

Батат в мультиварке

Любое планирование вкусного обеда в праздники или загруженные будни может вызвать стресс. Этого можно избежать, если приготовить гарнир из батата в мультиварке. Все, что нужно: загрузить в антипригарную чашу кубики батата, острые специи, масло и сахар, чтобы обеспечить овощу карамелизацию, и установить режим «Выпечка» на 30 мин.

Ингредиенты:

масло – ½ стакана;

батат– 2 шт.;

зубок чеснока – 2 шт.;

сахар – ¼ стакана;

соль, корица, чили, карри порошок – ¼ ч. ложки.

Приготовление

Соедините ломтики батата со всеми компонентами в чаше и тушите в режиме «Выпечка» 30 мин.