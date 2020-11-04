Как отличить корицу от кассии 

Любите булочки с корицей и без ума от коричного капучино? Но часто душистую корицу подменяют более дешевым аналогом — кассией. Рассказываем, чем они отличаются и почему настоящая корица лучше.

Золотистая специя всегда была на вес золота: она неоднократно упоминалась в Ветхом Завете, в Египте с ее помощью мумифицировали фараонов, а римский император Нерон в приступе отчаяния после убийства жены сжег свой готовой запас корицы на ее похоронах. Нешуточные страсти вокруг корицы кипят до сих пор: когда вместо настоящей пряности используют дешевый аналог. Чем же они отличаются?

1. Происхождение

Корица настоящая или цейлонская (лат. Cinnamomum zeylanicum или Cinnamomum verum) — это внутренний слой коры небольшого вечнозеленого кустарника родом из Шри-Ланки и Южной Индии. Ее еще называют благородной корицей — и со свойственной всем аристократам изяществом, настоящая корица очень хрупкая.

Кассия же ( лат. Cinnamomum aromaticum или Cinnamomum cassia) — крепкая родственница корицы, которая является корой другого дерева, родом из Южного Китая. Китайский коричник может достигать 15 метров в высоту — естественно, с такого растения можно получить больше сырья и оно будет дешевле, но грубее.

Так добывают кассию — срезают прямо с дерева

2. Текстура

Для производства настоящей корицы используют двухлетние стебли куста — сначала срезается кора, под которой скрывается нежнейшая прослойка толщиной всего 0,5 мм — ее тоже срезают.

При высыхании тончайшие полоски скручиваются в многослойные трубочки, которые затем нарезаются по 5-12 см — в каждой светло-коричневой палочке корицы 6—10 слоев полосок. Из-за хрупкости чаще можно встретить настоящую корицу уже в молотом виде.

Кассию же срезают со взрослых деревьев, также удаляя верхний слой, поэтому она слишком плотная, твердая и закручена совсем немного, чаще — лишь с одной стороны. Кусочки кассии сложно сломать и смолоть даже с помощью кофемолки (толщина до 2 мм), поэтому она прекрасно хранится.

Настоящая корица очень хрупкая

3. Вкус и аромат

У корицы теплый и мягкий аромат, а вкус сладковато-пряный. Кассия же имеет резкий запах, жгуче-пряный вкус, терпкий и вяжущий. Кассия содержит больше эфирных масел, поэтому аромат у нее может быть даже немного камфорный.

4. Вред и польза

Всегда считалось, что корица хороша для снижения сахара в крови и при гипертонии — содержащееся в ней вещество кумарин препятствует свертыванию крови и образованию тромбов. Но оказалось, что в китайской корице (кассии) его содержится намного больше, чем в цейлонской, — поэтому можно сказать, что не все корицы одинаково полезны. Постоянное употребление высоких доз кумарина может привести к снижению витамина K в крови и тканях и способствует кальцификации сосудов. Кстати, кумарин в больших дозах не стоит употреблять детям — кассию лучше исключить из детского рациона.

Кассия более плотная и, действительно, похожа на кору дерева

5. Применение

Настоящая корица — абсолютно "десертная" специя, хотя в Азии и на Ближнем Востоке без нее не обходится, пожалуй, ни одна пряная смесь.Она прекрасно сочетается и с напитками: чаем, кофе, какао, глинтвейном, украсит вкус и аромат любой выпечки, особенно с яблоками. Корица придает блюдам "рождественский" дух — хороша для индейки, мясных блюд, рождественских пряников и тортов. Китайскую корицу лучше добавлять в маринады, насыщенные мясные блюда, острое карри. Ну и, конечно, палочка кассии незаменима для украшения глинтвейна и прочих горячих зимних напитков.