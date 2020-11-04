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Как отличить корицу от кассии

Любите булочки с корицей и без ума от коричного капучино? Но часто душистую корицу подменяют более дешевым аналогом — кассией. Рассказываем, чем они отличаются и почему настоящая корица лучше.

Как отличить корицу от кассии 

Золотистая специя всегда была на вес золота: она неоднократно упоминалась в Ветхом Завете, в Египте с ее помощью мумифицировали фараонов, а римский император Нерон в приступе отчаяния после убийства жены сжег свой готовой запас корицы на ее похоронах. Нешуточные страсти вокруг корицы кипят до сих пор: когда вместо настоящей пряности используют дешевый аналог. Чем же они отличаются?

1. Происхождение

Корица настоящая или цейлонская (лат. Cinnamomum zeylanicum или Cinnamomum verum— это внутренний слой коры небольшого вечнозеленого кустарника родом из Шри-Ланки и Южной Индии. Ее еще называют благородной корицей — и со свойственной всем аристократам изяществом, настоящая корица очень хрупкая.

Кассия же ( лат. Cinnamomum aromaticum или Cinnamomum cassia) — крепкая родственница корицы, которая является корой другого дерева, родом из Южного Китая. Китайский коричник может достигать 15 метров в высоту — естественно, с такого растения можно получить больше сырья и оно будет дешевле, но грубее.

Как отличить корицу от кассииТак добывают кассию — срезают прямо с дерева

2. Текстура

Для производства настоящей корицы используют двухлетние стебли куста — сначала срезается кора, под которой скрывается нежнейшая прослойка толщиной всего 0,5 мм — ее тоже срезают.

При высыхании тончайшие полоски скручиваются в многослойные трубочки, которые затем нарезаются по 5-12 см — в каждой светло-коричневой палочке корицы 6—10 слоев полосок. Из-за хрупкости чаще можно встретить настоящую корицу уже в молотом виде.

Кассию же срезают со взрослых деревьев, также удаляя верхний слой, поэтому она слишком плотная, твердая и закручена совсем немного, чаще — лишь с одной стороны. Кусочки кассии сложно сломать и смолоть даже с помощью кофемолки (толщина до 2 мм), поэтому она прекрасно хранится.

Как отличить корицу от кассииНастоящая корица очень хрупкая

3. Вкус и аромат

У корицы теплый и мягкий аромат, а вкус сладковато-пряный. Кассия же имеет резкий запах, жгуче-пряный вкус, терпкий и вяжущий. Кассия содержит больше эфирных масел, поэтому аромат у нее может быть даже немного камфорный.

4. Вред и польза

Всегда считалось, что корица хороша для снижения сахара в крови и при гипертонии — содержащееся в ней вещество кумарин препятствует свертыванию крови и образованию тромбов. Но оказалось, что в китайской корице (кассии) его содержится намного больше, чем в цейлонской, — поэтому можно сказать, что не все корицы одинаково полезны. Постоянное употребление высоких доз кумарина может привести к снижению витамина K в крови и тканях и способствует кальцификации сосудов. Кстати, кумарин в больших дозах не стоит употреблять детям — кассию лучше исключить из детского рациона.

Как отличить корицу от кассииКассия более плотная и, действительно, похожа на кору дерева

5. Применение

Настоящая корица — абсолютно "десертная" специя, хотя в Азии и на Ближнем Востоке без нее не обходится, пожалуй, ни одна пряная смесь.Она прекрасно сочетается и с напитками: чаем, кофе, какао, глинтвейном, украсит вкус и аромат любой выпечки, особенно с яблоками. Корица придает блюдам "рождественский" дух — хороша для индейки, мясных блюд, рождественских пряников и тортов. Китайскую корицу лучше добавлять в маринады, насыщенные мясные блюда, острое карри. Ну и, конечно, палочка кассии незаменима для украшения глинтвейна и прочих горячих зимних напитков.

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