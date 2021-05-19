Мясной хлебец из курицы

Мясной хлебец — блюдо, которое хорошо помнят наши бабушки и дедушки. В СССР пекли «Говяжий», «Ветчинный», «Пикантный» и даже «Чайный». В наше время этот вид колбасных изделий (да-да, это считается колбасой) слегка утратил свою популярность. Но от этого не перестал быть вкусным.
В этом блюде хорошо всё: и простота приготовления, и незамысловатость самого рецепта, и даже количество продуктов. Для куриного хлебца не нужно брать дорогое куриное филе для фарша. Лучше отдайте предпочтение бедрышкам — они имеют более насыщенный вкус и обладают необходимым количеством жира.
Ингредиенты
|Куриный фарш
|1 кг
|Морковь
|2 шт.
|Лук
|1 шт.
|Овсяные хлопья
|100 г
|Молоко
|200 мл
|Яйцо
|4 шт.
|Твердый сыр
|150 г
|Тимьян
|1 ч. л.
|Паприка
|1 ч. л.
|Кетчуп
|50 мл
|Соль
|по вкусу
|Черный перец (молотый)
|по вкусу
|Сливочное масло
|20 г
Приготовление
- Овсяные хлопья залейте молоком, перемешайте и оставьте набухать на 15 минут.
- Подготовьте остальные ингредиенты: нарежьте сыр на мелкие кубики, натрите на крупной терке морковь, нарежьте лук, яйца взбейте со специями.
- Фарш переложите в емкость, добавьте все вышеперечисленные ингредиенты и хорошенько вымесите его.
- Выложите фарш в смазанную сливочным маслом форму и выпекайте под фольгой 40 минут при 180 градусах. Затем смажьте кетчупом и выпекайте без фольги еще 10. Готово!
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