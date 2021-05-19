Мясной хлебец из курицы

Мясной хлебец — блюдо, которое хорошо помнят наши бабушки и дедушки. В СССР пекли «Говяжий», «Ветчинный», «Пикантный» и даже «Чайный». В наше время этот вид колбасных изделий (да-да, это считается колбасой) слегка утратил свою популярность. Но от этого не перестал быть вкусным.

В этом блюде хорошо всё: и простота приготовления, и незамысловатость самого рецепта, и даже количество продуктов. Для куриного хлебца не нужно брать дорогое куриное филе для фарша. Лучше отдайте предпочтение бедрышкам — они имеют более насыщенный вкус и обладают необходимым количеством жира.

Ингредиенты

Куриный фарш 1 кг Морковь 2 шт. Лук 1 шт. Овсяные хлопья 100 г Молоко 200 мл Яйцо 4 шт. Твердый сыр 150 г Тимьян 1 ч. л. Паприка 1 ч. л. Кетчуп 50 мл Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Сливочное масло 20 г

Приготовление