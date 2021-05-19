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Мясной хлебец из курицы

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Мясной хлебец — блюдо, которое хорошо помнят наши бабушки и дедушки. В СССР пекли «Говяжий», «Ветчинный», «Пикантный» и даже «Чайный». В наше время этот вид колбасных изделий (да-да, это считается колбасой) слегка утратил свою популярность. Но от этого не перестал быть вкусным.

В этом блюде хорошо всё: и простота приготовления, и незамысловатость самого рецепта, и даже количество продуктов. Для куриного хлебца не нужно брать дорогое куриное филе для фарша. Лучше отдайте предпочтение бедрышкам — они имеют более насыщенный вкус и обладают необходимым количеством жира.

Мясной хлебец из курицы

Ингредиенты

Куриный фарш 1 кг
Морковь 2 шт.
Лук 1 шт.
Овсяные хлопья 100 г
Молоко 200 мл
Яйцо 4 шт.
Твердый сыр 150 г
Тимьян 1 ч. л.
Паприка 1 ч. л.
Кетчуп 50 мл
Соль по вкусу
Черный перец (молотый) по вкусу
Сливочное масло 20 г

 

Приготовление

  1. Овсяные хлопья залейте молоком, перемешайте и оставьте набухать на 15 минут.Мясной хлебец из курицы
  2. Подготовьте остальные ингредиенты: нарежьте сыр на мелкие кубики, натрите на крупной терке морковь, нарежьте лук, яйца взбейте со специями.Мясной хлебец из курицы
  3. Фарш переложите в емкость, добавьте все вышеперечисленные ингредиенты и хорошенько вымесите его.Мясной хлебец из курицы
  4. Выложите фарш в смазанную сливочным маслом форму и выпекайте под фольгой 40 минут при 180 градусах.
    Затем смажьте кетчупом и выпекайте без фольги еще 10. Готово!

 

 

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