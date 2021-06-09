В жаркий летний день на обед подавать можно только суп. Еле теплое или даже охлажденное первое блюдо спасает от голода и не перегружает желудок. А ставшие уже привычными в последнее время крем-супы еще лучше справляются с этой задачей!
Одно из лучших первых блюд, по версии всей семьи, — шелковый суп с кабачками и перцем. Это сезонное удовольствие готовится быстро и из доступных продуктов. Овощной крем-суп можно варить как на мясном, так и на овощном или даже грибном бульоне. А можно заменить его обычной водой.
Ингредиенты
|Кабачок
|2 шт.
|Лук
|1 шт.
|Морковь
|1 шт.
|Болгарский перец
|4 шт.
|Чеснок
|1 зуб.
|Зелень
|1 пуч.
|Соль
|по вкусу
|Черный перец (молотый)
|по вкусу
|Паприка
|1,5 ч. л.
|Сливки
|50 мл
|Лавровый лист
|2 шт.
|Подсолнечное масло
|2 ст. л.
|Овощной бульон
|1,5 л
Приготовление
- Промойте и обсушите кабачки. Нарежьте их кубиками среднего размера.
- Перец очистите от семян и нарежьте, лук измельчите, а морковь натрите на крупной терке.
- Доведите бульон до кипения и добавьте кабачки с лавровым листом. Варите около 15 минут.
- Тем временем разогрейте на сковороде растительное масло и обжарьте лук с морковью. Через 5 минут добавьте перец и тушите под крышкой до мягкости, периодически помешивая.
- Посолите, поперчите и приправьте сладкой паприкой овощную зажарку и отправьте ее в суп. На этом этапе попробуйте блюдо на соль и перец.
- С помощью погружного блендера превратите суп в пюре. Добавьте рубленую зелень и сливки, перемешайте и доведите до кипения.
- В самом конце добавьте пропущенный через пресс чеснок и украсьте суп листиками петрушки.
Легкий летний суп можно подавать в горячем и охлажденном виде. Сытное первое блюдо может быть как вступлением к основной трапезе, так и полноценным обедом или ужином. А вы какие сезонные супы предпочитаете?
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