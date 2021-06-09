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Шелковый суп

Шелковый суп

В жаркий летний день на обед подавать можно только суп. Еле теплое или даже охлажденное первое блюдо спасает от голода и не перегружает желудок. А ставшие уже привычными в последнее время крем-супы еще лучше справляются с этой задачей!

Одно из лучших первых блюд, по версии всей семьи, — шелковый суп с кабачками и перцем. Это сезонное удовольствие готовится быстро и из доступных продуктов. Овощной крем-суп можно варить как на мясном, так и на овощном или даже грибном бульоне. А можно заменить его обычной водой.

Шелковый суп

Ингредиенты

Кабачок 2 шт.
Лук 1 шт.
Морковь 1 шт.
Болгарский перец 4 шт.
Чеснок 1 зуб.
Зелень 1 пуч.
Соль по вкусу
Черный перец (молотый) по вкусу
Паприка 1,5 ч. л.
Сливки 50 мл
Лавровый лист 2 шт.
Подсолнечное масло 2 ст. л.
Овощной бульон 1,5 л

 

Приготовление

  1. Промойте и обсушите кабачки. Нарежьте их кубиками среднего размера.Шелковый суп
  2. Перец очистите от семян и нарежьте, лук измельчите, а морковь натрите на крупной терке.Шелковый суп
  3. Доведите бульон до кипения и добавьте кабачки с лавровым листом. Варите около 15 минут.Шелковый суп
  4. Тем временем разогрейте на сковороде растительное масло и обжарьте лук с морковью. Через 5 минут добавьте перец и тушите под крышкой до мягкости, периодически помешивая.
    Шелковый суп
  5. Посолите, поперчите и приправьте сладкой паприкой овощную зажарку и отправьте ее в суп. На этом этапе попробуйте блюдо на соль и перец.Шелковый суп
  6. С помощью погружного блендера превратите суп в пюре. Добавьте рубленую зелень и сливки, перемешайте и доведите до кипения.Шелковый суп
  7. В самом конце добавьте пропущенный через пресс чеснок и украсьте суп листиками петрушки.

Легкий летний суп можно подавать в горячем и охлажденном виде. Сытное первое блюдо может быть как вступлением к основной трапезе, так и полноценным обедом или ужином. А вы какие сезонные супы предпочитаете?

 

 

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