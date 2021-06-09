В жаркий летний день на обед подавать можно только суп. Еле теплое или даже охлажденное первое блюдо спасает от голода и не перегружает желудок. А ставшие уже привычными в последнее время крем-супы еще лучше справляются с этой задачей!

Одно из лучших первых блюд, по версии всей семьи, — шелковый суп с кабачками и перцем. Это сезонное удовольствие готовится быстро и из доступных продуктов. Овощной крем-суп можно варить как на мясном, так и на овощном или даже грибном бульоне. А можно заменить его обычной водой.

Ингредиенты

Кабачок 2 шт. Лук 1 шт. Морковь 1 шт. Болгарский перец 4 шт. Чеснок 1 зуб. Зелень 1 пуч. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Паприка 1,5 ч. л. Сливки 50 мл Лавровый лист 2 шт. Подсолнечное масло 2 ст. л. Овощной бульон 1,5 л

Приготовление

Промойте и обсушите кабачки. Нарежьте их кубиками среднего размера. Перец очистите от семян и нарежьте, лук измельчите, а морковь натрите на крупной терке. Доведите бульон до кипения и добавьте кабачки с лавровым листом. Варите около 15 минут. Тем временем разогрейте на сковороде растительное масло и обжарьте лук с морковью. Через 5 минут добавьте перец и тушите под крышкой до мягкости, периодически помешивая. Посолите, поперчите и приправьте сладкой паприкой овощную зажарку и отправьте ее в суп. На этом этапе попробуйте блюдо на соль и перец. С помощью погружного блендера превратите суп в пюре. Добавьте рубленую зелень и сливки, перемешайте и доведите до кипения. В самом конце добавьте пропущенный через пресс чеснок и украсьте суп листиками петрушки.

Легкий летний суп можно подавать в горячем и охлажденном виде. Сытное первое блюдо может быть как вступлением к основной трапезе, так и полноценным обедом или ужином. А вы какие сезонные супы предпочитаете?