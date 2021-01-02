Мягкие имбирные пряники на карамели

Делюсь своим последним открытием. Рассказываю, как испечь удивительно пушистые и мягкие имбирные пряники. Получится целая гора!

От остальных рецептов пряников мой отличается тем, что в основе теста карамель. Которую мы, конечно же, тоже будем готовить сами. Пряники остаются мягкими долго, их удобно хранить в какой-нибудь объемной стеклянной емкости или жестяной коробке.

Ингредиенты

Пшеничная мука 3,5 стак.

Сахар 150 г

Молоко 250 мл

Подсолнечное масло 100 мл

Мёд 100 г

Корица 0,5 ч. л.

Имбирь 0,5 ч. л.

Гвоздика 1 щеп.

Сода 1,5 ч. л.

Яйцо 1 шт.

Лимонный сок 2 ст. л.

Вода 1 ст. л.

Сахарная пудра 1–1,5 стак.

Приготовление

Сахар высыпьте в толстостенную кастрюлю и растопите на медленном огне. Не забывайте перемешивать, чтобы не подгорел. Когда карамель станет жидкой и красивого янтарного цвета, снимите кастрюлю с огня и влейте горячее молоко. Масса вспенится. Перемешайте ее. Дайте полученной смеси немного остыть. Добавьте мёд, перемешайте. Добавьте масло, пряности и взбитое яйцо. Всё перемешайте. Всыпьте просеянную с содой муку и замесите тесто. На подпыленной мукой поверхности раскатайте часть теста в пласт толщиной 0,5 см. Выемкой вырежьте пряники. Выложите заготовки на застеленный пергаментом противень. Выпекайте имбирные пряники при температуре 180 градусов 15–20 минут. Остудите. Пряники отлично поднимаются! Лимонная глазурь. Смешайте лимонный сок, воду и сахарную пудру. С помощью силиконовой кисточки смажьте глазурью остывшие пряники. Дайте подсохнуть.

Обязательно попробуйте приготовить имбирные пряники по этому рецепту и написать свои впечатления в комментариях. Желаю приятного чаепития!