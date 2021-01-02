Мягкие имбирные пряники на карамели

Делюсь своим последним открытием. Рассказываю, как испечь удивительно пушистые и мягкие имбирные пряники. Получится целая гора!
От остальных рецептов пряников мой отличается тем, что в основе теста карамель. Которую мы, конечно же, тоже будем готовить сами. Пряники остаются мягкими долго, их удобно хранить в какой-нибудь объемной стеклянной емкости или жестяной коробке.
Ингредиенты
Пшеничная мука 3,5 стак.
Сахар 150 г
Молоко 250 мл
Подсолнечное масло 100 мл
Мёд 100 г
Корица 0,5 ч. л.
Имбирь 0,5 ч. л.
Гвоздика 1 щеп.
Сода 1,5 ч. л.
Яйцо 1 шт.
Лимонный сок 2 ст. л.
Вода 1 ст. л.
Сахарная пудра 1–1,5 стак.
Приготовление
- Сахар высыпьте в толстостенную кастрюлю и растопите на медленном огне. Не забывайте перемешивать, чтобы не подгорел.
- Когда карамель станет жидкой и красивого янтарного цвета, снимите кастрюлю с огня и влейте горячее молоко. Масса вспенится. Перемешайте ее.
- Дайте полученной смеси немного остыть. Добавьте мёд, перемешайте. Добавьте масло, пряности и взбитое яйцо. Всё перемешайте. Всыпьте просеянную с содой муку и замесите тесто.
- На подпыленной мукой поверхности раскатайте часть теста в пласт толщиной 0,5 см. Выемкой вырежьте пряники. Выложите заготовки на застеленный пергаментом противень.
- Выпекайте имбирные пряники при температуре 180 градусов 15–20 минут. Остудите. Пряники отлично поднимаются!
- Лимонная глазурь. Смешайте лимонный сок, воду и сахарную пудру. С помощью силиконовой кисточки смажьте глазурью остывшие пряники. Дайте подсохнуть.
Обязательно попробуйте приготовить имбирные пряники по этому рецепту и написать свои впечатления в комментариях. Желаю приятного чаепития!
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