Лёгкий и полезный салат со свеклой и творогом

Салаты со свеклой всегда считаются очень легкими и полезными, но чаще всего не находят своих поклонников. Очень надеюсь, что сегодняшний рецепт салата с использованием этого овоща обязательно найдет своих почитателей.



Для его приготовления нам понадобится:



- 1 луковица

- 1 зубчик чеснока

- 1 небольшая свекла

- 100 г домашнего творога

- 1 ст.л. растительного масла

- 1 ч.л. сахара

- 1 ч.л. бальзамического уксуса

- по щепотке соли и перца

- горсть грецких орехов

- щепотка прованских трав



Способ приготовления:



Все необходимые для этого салата овощи мы очищаем и промываем.

Лук и чеснок меленько нарезаем и отправляем обжариваться на разогретую с растительным маслом сковороду.

Тем временем натираем на крупную терку свеклу и тоже выкладываем ее на сковороду. Добавляем соль, сахар, перец и чуток бальзамического уксуса.

Тушим овощи до готовности, а затем остужаем их.



Грецкие орехи рубим с помощью ножа.

Творог соединяем с солью и смесью прованских трав.

Добавляем к творогу тушеную свеклу и измельченные орехи. Хорошенько все перемешиваем.

Наш вкусный и полезный салат готов. Как вам такое сочетание?

Приятного аппетита!

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