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Лёгкий и полезный салат со свеклой и творогом

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Салаты со свеклой всегда считаются очень легкими и полезными, но чаще всего не находят своих поклонников. Очень надеюсь, что сегодняшний рецепт салата с использованием этого овоща обязательно найдет своих почитателей.

Для его приготовления нам понадобится:

- 1 луковица
- 1 зубчик чеснока
- 1 небольшая свекла
- 100 г домашнего творога
- 1 ст.л. растительного масла
- 1 ч.л. сахара
- 1 ч.л. бальзамического уксуса
- по щепотке соли и перца
- горсть грецких орехов
- щепотка прованских трав

Способ приготовления:

Все необходимые для этого салата овощи мы очищаем и промываем.

Салат со свеклой и творогом

Лук и чеснок меленько нарезаем и отправляем обжариваться на разогретую с растительным маслом сковороду.

Салат со свеклой и творогом

Салат со свеклой и творогом

Тем временем натираем на крупную терку свеклу и тоже выкладываем ее на сковороду. Добавляем соль, сахар, перец и чуток бальзамического уксуса.

Салат со свеклой и творогом

Тушим овощи до готовности, а затем остужаем их.

Грецкие орехи рубим с помощью ножа.

Салат со свеклой и творогом

Творог соединяем с солью и смесью прованских трав.

Салат со свеклой и творогом

Салат со свеклой и творогом

Добавляем к творогу тушеную свеклу и измельченные орехи. Хорошенько все перемешиваем.

Салат со свеклой и творогом

Наш вкусный и полезный салат готов. Как вам такое сочетание?

Салат со свеклой и творогом

Приятного аппетита!

Источник

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