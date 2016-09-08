Лёгкий и полезный салат со свеклой и творогом

Салаты со свеклой всегда считаются очень легкими и полезными, но чаще всего не находят своих поклонников. Очень надеюсь, что сегодняшний рецепт салата с использованием этого овоща обязательно найдет своих почитателей.
Для его приготовления нам понадобится:
- 1 луковица
- 1 зубчик чеснока
- 1 небольшая свекла
- 100 г домашнего творога
- 1 ст.л. растительного масла
- 1 ч.л. сахара
- 1 ч.л. бальзамического уксуса
- по щепотке соли и перца
- горсть грецких орехов
- щепотка прованских трав
Способ приготовления:
Все необходимые для этого салата овощи мы очищаем и промываем.
Лук и чеснок меленько нарезаем и отправляем обжариваться на разогретую с растительным маслом сковороду.
Тем временем натираем на крупную терку свеклу и тоже выкладываем ее на сковороду. Добавляем соль, сахар, перец и чуток бальзамического уксуса.
Тушим овощи до готовности, а затем остужаем их.
Грецкие орехи рубим с помощью ножа.
Творог соединяем с солью и смесью прованских трав.
Добавляем к творогу тушеную свеклу и измельченные орехи. Хорошенько все перемешиваем.
Наш вкусный и полезный салат готов. Как вам такое сочетание?
Приятного аппетита!
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