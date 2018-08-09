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Как приготовить армянский суп хаш

Армянскую кухню считают одной из самых древних на планете, а многие современные мясные блюда имеют как раз кавказское происхождение. И одним из древних кушаний, которые обожаемы и сейчас, считается суп хаш, популярный на Кавказе.

армянский суп© DepositPhotos

Хаш еще называют «блюдом бедняков», что имеет вполне логичное объяснение, если обратиться к истории. Дело в том, что при разделке туш крупного рогатого скота, внутренности и ноги отдавались беднякам, которые и варили из столь сомнительного мяса суп. Причем блюдо оказалось настолько вкусным, что богачи перестали раздавать второсортное мясо и начали готовить хаш сами.

Некоторые армянские блюда готовятся долго до невозможности, и суп хаш — одно из таких. Сегодня  рассказываем, как приготовить хаш, причем настоящий, армянский, от первой ложки которого охватывает первобытный жар и кажется, будто ты заново родился на свет.

армянский суп хаш

Армянский суп

Выбирать ингредиенты для хаша нужно тщательно. Говяжьи ножки для блюда должны быть мясистыми и жирными. К хашу обязательно надо брать крупные кости, которые остаются после отвалки мяса, — они делают суп густым и наваристым.

армянский суп с говядиной

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 3 очищенные говяжьи ножки
  • 1 большая сахарная кость
  • 3 головки чеснока
  • лаваш, редька, соль по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  1. Ножки разрежь на 6 ровных частей, сложи в кастрюлю и залей холодной водой, чтобы избавить мясо от крови, пены и грязи.
    Воду меняй каждые 2 часа в течение суток.

    вкусный армянский суп

  2. По истечении 24 часов кастрюлю с мясом поставь на огонь, доведи бульон до кипения и вари 4–5 часов. Не забывай снимать пену. Также помни, что хаш варится без соли.
  3. Простейший суп готов. Недаром хаш переводится как «вар» или «навар». Прямо с огня, горячим, подавай блюдо к столу. Непременно добавь чеснок и перемешай.
  4. Уже в тарелку добавь кусочки лаваша, не забудь посолить. С супом вприкуску следует есть редьку.
    армянский суп из говядины

Приготовление хаша на Востоке доверяют только мужчинам. Сам процесс, как видим, занимает почти полтора дня, но результат того стоит. Такое блюдо с чесноком и редькой, конечно же, не подойдет для праздничного стола или делового обеда.

армянский суп

Едят суп хаш в компании близких. Причем чаще едят без ложек, голыми руками, что вряд ли вписывается в рамки современного этикета. Но если тебя приглашают отведать хаш — значит ты свой человек, ведь с посторонними такую трапезу не разделяют.

В Армении суп хаш считают даже лекарственным блюдом, которое официальной медициной считается лечебным. Ему приписывают свойство восстанавливать силы после затяжных болезней или давать силы перед изнурительной работой.

Источник

обедсупыхашармянская кухнякулинария
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