Гречка по-купечески со свининой: четыре простых рецепта

Гречка по-купечески со свининой - идеальное решение как для семейного ужина, так и для праздничного обеда. Приготовление не займет много времени, а гости и домочадцы будут сыты и довольны.

Готовим на сковороде

Гречка по-купечески со свининой на сковороде легко готовится, а приготовление не займет много времени.

Ингредиенты:

крупа гречневая - 300 г.

свиная шейка - 500 г.

морковь

средний помидор

чеснок - 3 зубчика

луковица

сливочное масло - 1 ч. л..

укроп

приправы по вкусу

Приготовление:

Нарежьте лук, натрите морковь, затем обжарьте овощи в сливочном масле на раскаленной сковороде. При необходимости дополнительно добавьте масло. Нашинкуйте чеснок и помидор, добавьте к другим овощам на сковороде. Свинину промойте, нарежьте средними кубиками и отправьте к остальным ингредиентам. Добавьте перец. Жарьте мясное рагу до полуготовности, добавьте воду и тушите под крышкой 20 минут. Засыпьте в сковороду гречку поверх мясной подливки, накройте крышкой на 5 минут. За это время крупа впитает сок рагу. Залейте блюдо водой, оставьте томиться еще на 20 минут. Тщательно перемешайте ингредиенты и добавьте зелени.

Перемешивать нужно именно в конце готовки, иначе крупа слипнется.

Вкусная гречка в духовке

Калорийность гречки по-купечески со свининой в духовке всего 258 ккал.

Поэтому такое блюдо отлично подойдет тем, кто придерживается диетического рациона.

Ингредиенты:

гречка - 400 г.

свиное мясо - 400 г.

морковь

луковица

чеснок - 1 зубчик

подсолнечное масло - 20 мл.

томатная паста - 1 ст. л.

сливочное масло - 50 г.

приправы и соль

Приготовление:

Промойте свинину, удалите жилки, нарежьте мясо крупными кубиками и обжарьте на сковороде с маслом. Промойте овощи, очистите от кожуры. Морковь нарежьте крупной соломкой, лук ‒ кубиками. Разогрейте духовку до 180 градусов. Когда свинина обжарится до полуготовности, посолите ее, затем выложите мясо в емкость. Противень должен быть с крышкой. Мясо залейте водой и отправьте в духовку с накрытой крышкой на полчаса. Тем временем обжарьте овощи на той сковороде, где только что жарилась свинина. Добавьте к свинине обжаренные овощи и пасту. При необходимости добавьте воды и томите 15 минут. Пока тушится мясное рагу, переберите и промойте гречку. Крупу выложите поверх мяса с овощами. Далее залейте водой так, чтобы она покрывала крупу на сантиметр. Тушите полчаса. Перед подачей добавьте в блюдо сливочное масло и тщательно перемешайте.

Если вы любите еду поострее, добавьте больше чеснока. Приятного аппетита.

Рецепт приготовления гречки с грибами

Лесные грибы придают блюду чудесный аромат и вкус, поэтому стоит его приготовить.

Ингредиенты:

свинина - 400 г.

гречневая крупа - 250 г.

грибы - 350 г.

луковица

морковь

зубчик чеснока

соль и перец по вкусу

Приготовление:

Мелко нашинкуйте грибы и обжарьте на сухой сковороде до полуготовности. Влейте подсолнечное масло. Мясо промойте, нарежьте средними кубиками и добавьте к грибам. Мелко нарежьте лук, чеснок, морковь. Когда мясо будет практически готово, добавьте к нему нарезанные овощи. Добавьте воду так, чтобы она покрывала мясное рагу на сантиметр, и тушите 10 минут. Гречку предварительно переберите и промойте. Затем соедините крупу с овощным рагу, добавьте воду при необходимости, накройте крышкой и тушите еще 15 минут. Ни в коем случае не перемешивайте гречку. Если в процессе тушения вода выпарится, обязательно добавьте ее. За этим нужно тщательно следить. Посолите и поперчите по вкусу, затем тщательно перемешайте. При желании украсьте укропом или другой зеленью.

Если не нашлось лесных грибов, можно использовать классические шампиньоны, которые продаются в супермаркетах круглый год.

Готовим гречку по-купечески в казане

Если дома есть казан, обязательно приготовьте в нем гречку. По вкусу она сильно отличается от той, что готовится на сковороде или даже в духовке. Советуем проверить это на собственном опыте.

Ингредиенты:

свинина - 500 г.

гречка - 500 г.

морковь - 3 шт.

лук - 3 шт.

подсолнечное масло без запаха - 5 ст. л.

Приготовление:

Казан с толстыми стенками поставьте на огонь и налейте в него масло. Мясо промойте, нарежьте крупными кубиками. Обжарьте в казане до полуготовности. Почистите и промойте лук, нашинкуйте кубиками, но не мелкими. Добавьте его к чуть поджаренному мясу. Морковь также почистите, промойте и нарежьте крупными брусочками толщиной чуть меньше сантиметра. Морковь добавьте к мясу с луком и обжарьте в течение 5-10 минут. При необходимости добавьте подсолнечное масло. Когда мясное рагу будет на стадии полуготовности, влейте воду и добавьте специи. Идеально подойдут хмели-сунели, прованские травы, барбарис или куркума. Хорошенько все перемешайте. Включите большой огонь и дождитесь закипания бульона. В это время подготовьте крупу, перебрав и промыв ее. Как только бульон закипит, засыпьте в казан гречку, сделайте огонь меньше, накройте блюдо и тушите 25-30 минут. Спустя полчаса перемешайте гречку с остальными ингредиентами, посолите, поперчите и снова накройте крышкой. Тушите 15 минут. Блюдо готово.

Теперь вы знаете несколько рецептов гречки по-купечески со свининой. Смело выбирайте любой из них, готовьте и угощайте своих гостей и домочадцев!