Гречка по-купечески со свининой: четыре простых рецепта

Гречка по-купечески со свининой - идеальное решение как для семейного ужина, так и для праздничного обеда. Приготовление не займет много времени, а гости и домочадцы будут сыты и довольны.
Готовим на сковороде
Гречка по-купечески со свининой на сковороде легко готовится, а приготовление не займет много времени.
Ингредиенты:
- крупа гречневая - 300 г.
- свиная шейка - 500 г.
- морковь
- средний помидор
- чеснок - 3 зубчика
- луковица
- сливочное масло - 1 ч. л..
- укроп
- приправы по вкусу
Приготовление:
- Нарежьте лук, натрите морковь, затем обжарьте овощи в сливочном масле на раскаленной сковороде. При необходимости дополнительно добавьте масло.
- Нашинкуйте чеснок и помидор, добавьте к другим овощам на сковороде.
- Свинину промойте, нарежьте средними кубиками и отправьте к остальным ингредиентам. Добавьте перец.
- Жарьте мясное рагу до полуготовности, добавьте воду и тушите под крышкой 20 минут.
- Засыпьте в сковороду гречку поверх мясной подливки, накройте крышкой на 5 минут. За это время крупа впитает сок рагу.
- Залейте блюдо водой, оставьте томиться еще на 20 минут.
- Тщательно перемешайте ингредиенты и добавьте зелени.
Перемешивать нужно именно в конце готовки, иначе крупа слипнется.
Вкусная гречка в духовке
Калорийность гречки по-купечески со свининой в духовке всего 258 ккал.Поэтому такое блюдо отлично подойдет тем, кто придерживается диетического рациона.
Ингредиенты:
- гречка - 400 г.
- свиное мясо - 400 г.
- морковь
- луковица
- чеснок - 1 зубчик
- подсолнечное масло - 20 мл.
- томатная паста - 1 ст. л.
- сливочное масло - 50 г.
- приправы и соль
Приготовление:
- Промойте свинину, удалите жилки, нарежьте мясо крупными кубиками и обжарьте на сковороде с маслом.
- Промойте овощи, очистите от кожуры. Морковь нарежьте крупной соломкой, лук ‒ кубиками. Разогрейте духовку до 180 градусов.
- Когда свинина обжарится до полуготовности, посолите ее, затем выложите мясо в емкость. Противень должен быть с крышкой. Мясо залейте водой и отправьте в духовку с накрытой крышкой на полчаса.
- Тем временем обжарьте овощи на той сковороде, где только что жарилась свинина.
- Добавьте к свинине обжаренные овощи и пасту. При необходимости добавьте воды и томите 15 минут.
- Пока тушится мясное рагу, переберите и промойте гречку. Крупу выложите поверх мяса с овощами. Далее залейте водой так, чтобы она покрывала крупу на сантиметр. Тушите полчаса.
- Перед подачей добавьте в блюдо сливочное масло и тщательно перемешайте.
Если вы любите еду поострее, добавьте больше чеснока. Приятного аппетита.
Рецепт приготовления гречки с грибами
Лесные грибы придают блюду чудесный аромат и вкус, поэтому стоит его приготовить.
Ингредиенты:
- свинина - 400 г.
- гречневая крупа - 250 г.
- грибы - 350 г.
- луковица
- морковь
- зубчик чеснока
- соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Мелко нашинкуйте грибы и обжарьте на сухой сковороде до полуготовности. Влейте подсолнечное масло.
- Мясо промойте, нарежьте средними кубиками и добавьте к грибам.
- Мелко нарежьте лук, чеснок, морковь. Когда мясо будет практически готово, добавьте к нему нарезанные овощи. Добавьте воду так, чтобы она покрывала мясное рагу на сантиметр, и тушите 10 минут.
- Гречку предварительно переберите и промойте. Затем соедините крупу с овощным рагу, добавьте воду при необходимости, накройте крышкой и тушите еще 15 минут. Ни в коем случае не перемешивайте гречку. Если в процессе тушения вода выпарится, обязательно добавьте ее. За этим нужно тщательно следить.
- Посолите и поперчите по вкусу, затем тщательно перемешайте. При желании украсьте укропом или другой зеленью.
Если не нашлось лесных грибов, можно использовать классические шампиньоны, которые продаются в супермаркетах круглый год.
Готовим гречку по-купечески в казане
Если дома есть казан, обязательно приготовьте в нем гречку. По вкусу она сильно отличается от той, что готовится на сковороде или даже в духовке. Советуем проверить это на собственном опыте.
Ингредиенты:
- свинина - 500 г.
- гречка - 500 г.
- морковь - 3 шт.
- лук - 3 шт.
- подсолнечное масло без запаха - 5 ст. л.
Приготовление:
- Казан с толстыми стенками поставьте на огонь и налейте в него масло.
- Мясо промойте, нарежьте крупными кубиками. Обжарьте в казане до полуготовности.
- Почистите и промойте лук, нашинкуйте кубиками, но не мелкими. Добавьте его к чуть поджаренному мясу.
- Морковь также почистите, промойте и нарежьте крупными брусочками толщиной чуть меньше сантиметра.
- Морковь добавьте к мясу с луком и обжарьте в течение 5-10 минут. При необходимости добавьте подсолнечное масло.
- Когда мясное рагу будет на стадии полуготовности, влейте воду и добавьте специи. Идеально подойдут хмели-сунели, прованские травы, барбарис или куркума. Хорошенько все перемешайте.
- Включите большой огонь и дождитесь закипания бульона.
- В это время подготовьте крупу, перебрав и промыв ее.
- Как только бульон закипит, засыпьте в казан гречку, сделайте огонь меньше, накройте блюдо и тушите 25-30 минут.
- Спустя полчаса перемешайте гречку с остальными ингредиентами, посолите, поперчите и снова накройте крышкой. Тушите 15 минут.
- Блюдо готово.
Теперь вы знаете несколько рецептов гречки по-купечески со свининой. Смело выбирайте любой из них, готовьте и угощайте своих гостей и домочадцев!
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