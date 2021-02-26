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Гречка по-купечески со свининой: четыре простых рецепта

Гречка по-купечески со свининой: четыре простых рецепта

Гречка по-купечески со свининой - идеальное решение как для семейного ужина, так и для праздничного обеда. Приготовление не займет много времени, а гости и домочадцы будут сыты и довольны.

Готовим на сковороде

Гречка по-купечески со свининой: четыре простых рецепта

Гречка по-купечески со свининой на сковороде легко готовится, а приготовление не займет много времени.

Ингредиенты:

  • крупа гречневая - 300 г.
  • свиная шейка - 500 г.
  • морковь
  • средний помидор
  • чеснок - 3 зубчика
  • луковица
  • сливочное масло - 1 ч. л..
  • укроп
  • приправы по вкусу

Приготовление:

  1. Нарежьте лук, натрите морковь, затем обжарьте овощи в сливочном масле на раскаленной сковороде. При необходимости дополнительно добавьте масло.
  2. Нашинкуйте чеснок и помидор, добавьте к другим овощам на сковороде.
  3. Свинину промойте, нарежьте средними кубиками и отправьте к остальным ингредиентам. Добавьте перец.
  4. Жарьте мясное рагу до полуготовности, добавьте воду и тушите под крышкой 20 минут.
  5. Засыпьте в сковороду гречку поверх мясной подливки, накройте крышкой на 5 минут. За это время крупа впитает сок рагу.
  6. Залейте блюдо водой, оставьте томиться еще на 20 минут.
  7. Тщательно перемешайте ингредиенты и добавьте зелени.

Перемешивать нужно именно в конце готовки, иначе крупа слипнется.

Вкусная гречка в духовке

Калорийность гречки по-купечески со свининой в духовке всего 258 ккал.

Поэтому такое блюдо отлично подойдет тем, кто придерживается диетического рациона.

Ингредиенты:

  • гречка - 400 г.
  • свиное мясо - 400 г.
  • морковь
  • луковица
  • чеснок - 1 зубчик
  • подсолнечное масло - 20 мл.
  • томатная паста - 1 ст. л.
  • сливочное масло - 50 г.
  • приправы и соль

Приготовление:

  1. Промойте свинину, удалите жилки, нарежьте мясо крупными кубиками и обжарьте на сковороде с маслом.
  2. Промойте овощи, очистите от кожуры. Морковь нарежьте крупной соломкой, лук ‒ кубиками. Разогрейте духовку до 180 градусов.
  3. Когда свинина обжарится до полуготовности, посолите ее, затем выложите мясо в емкость. Противень должен быть с крышкой. Мясо залейте водой и отправьте в духовку с накрытой крышкой на полчаса.
  4. Тем временем обжарьте овощи на той сковороде, где только что жарилась свинина.
  5. Добавьте к свинине обжаренные овощи и пасту. При необходимости добавьте воды и томите 15 минут.
  6. Пока тушится мясное рагу, переберите и промойте гречку. Крупу выложите поверх мяса с овощами. Далее залейте водой так, чтобы она покрывала крупу на сантиметр. Тушите полчаса.
  7. Перед подачей добавьте в блюдо сливочное масло и тщательно перемешайте.

Если вы любите еду поострее, добавьте больше чеснока. Приятного аппетита.

Рецепт приготовления гречки с грибами

Гречка по-купечески со свининой: четыре простых рецепта

Лесные грибы придают блюду чудесный аромат и вкус, поэтому стоит его приготовить.

Ингредиенты:

  • свинина - 400 г.
  • гречневая крупа - 250 г.
  • грибы - 350 г.
  • луковица
  • морковь
  • зубчик чеснока
  • соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Мелко нашинкуйте грибы и обжарьте на сухой сковороде до полуготовности. Влейте подсолнечное масло.
  2. Мясо промойте, нарежьте средними кубиками и добавьте к грибам.
  3. Мелко нарежьте лук, чеснок, морковь. Когда мясо будет практически готово, добавьте к нему нарезанные овощи. Добавьте воду так, чтобы она покрывала мясное рагу на сантиметр, и тушите 10 минут.
  4. Гречку предварительно переберите и промойте. Затем соедините крупу с овощным рагу, добавьте воду при необходимости, накройте крышкой и тушите еще 15 минут. Ни в коем случае не перемешивайте гречку. Если в процессе тушения вода выпарится, обязательно добавьте ее. За этим нужно тщательно следить.
  5. Посолите и поперчите по вкусу, затем тщательно перемешайте. При желании украсьте укропом или другой зеленью.

Если не нашлось лесных грибов, можно использовать классические шампиньоны, которые продаются в супермаркетах круглый год.

Готовим гречку по-купечески в казане

Гречка по-купечески со свининой: четыре простых рецепта

Если дома есть казан, обязательно приготовьте в нем гречку. По вкусу она сильно отличается от той, что готовится на сковороде или даже в духовке. Советуем проверить это на собственном опыте.

Ингредиенты:

  • свинина - 500 г.
  • гречка - 500 г.
  • морковь - 3 шт.
  • лук - 3 шт.
  • подсолнечное масло без запаха - 5 ст. л.

Приготовление:

  1. Казан с толстыми стенками поставьте на огонь и налейте в него масло.
  2. Мясо промойте, нарежьте крупными кубиками. Обжарьте в казане до полуготовности.
  3. Почистите и промойте лук, нашинкуйте кубиками, но не мелкими. Добавьте его к чуть поджаренному мясу.
  4. Морковь также почистите, промойте и нарежьте крупными брусочками толщиной чуть меньше сантиметра.
  5. Морковь добавьте к мясу с луком и обжарьте в течение 5-10 минут. При необходимости добавьте подсолнечное масло.
  6. Когда мясное рагу будет на стадии полуготовности, влейте воду и добавьте специи. Идеально подойдут хмели-сунели, прованские травы, барбарис или куркума. Хорошенько все перемешайте.
  7. Включите большой огонь и дождитесь закипания бульона.
  8. В это время подготовьте крупу, перебрав и промыв ее.
  9. Как только бульон закипит, засыпьте в казан гречку, сделайте огонь меньше, накройте блюдо и тушите 25-30 минут.
  10. Спустя полчаса перемешайте гречку с остальными ингредиентами, посолите, поперчите и снова накройте крышкой. Тушите 15 минут.
  11. Блюдо готово.

Теперь вы знаете несколько рецептов гречки по-купечески со свининой. Смело выбирайте любой из них, готовьте и угощайте своих гостей и домочадцев!

 

 

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